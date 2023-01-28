«Как только сезон закончится, я уеду». Еще один молодой хоккеист покинет КХЛ
20-летний защитник Шакир Мухамадуллин прошлой весной подписал контракт с «Нью-Джерси», но этот сезон проводит в аренде в родном «Салавате Юлаеве». В интервью «СЭ» хоккеист рассказал об отъезде в НХЛ.
— Совсем немного осталось до конца регулярного чемпионата. Изменилось ли у вас мнение по поводу следующего сезона? Может быть, подумали, чтобы все-таки остаться еще на год?
— Что думать-то, контракт подписан. Этот сезон играю здесь, по максимуму пытаюсь получить удовольствие, в первую очередь — развиваться.
— Кажется, вам не хватает скилов, чтобы с ходу заиграть в НХЛ.
— Да я, в принципе, и не скрываю этого. Сам думаю, что начну сезон в фарм-клубе. Посмотрим, как проведу сборы, как покажу себя — там уже будет тренерский штаб решать. Я готов к любому раскладу.
— Не думаете, что еще один год в КХЛ даст больше преимуществ в Северной Америке в дальнейшем?
— Адаптация в любом случае нужна будет, в этом году или через год. Когда в прошлом году приехал в АХЛ, было немного непривычно, все казалось слишком быстрым.
— То есть лучше ехать сейчас и не оттягивать?
— Ну я решил так.
— Есть шанс, что передумаете?
— Нет.
— Я знаю, что часто звонят из «Нью-Джерси», интересуются делами.
— В основном пишут, потому что у нас большая разница в часовых поясах. А так после каждой игры скауты, менеджеры пишут по поводу игр, видео присылают, нарезки.
— Они критикуют вас или просят объяснить, что делаете в том или ином моменте?
— Сначала спрашивают мое мнение, как я сыграл. Им это интересно. Затем уже высказывают, где мог сыграть получше, где можно добавить, где хорошо сыграл.
— Бывает такое, что вы не согласны с их выводами?
— Нет. Даже если я так и думаю, то все-таки понимаю, что там сидят люди, которые в хоккее больше разбираются пока что, чем я. Все услышанное, что из «Нью-Джерси», что в «Салавате», пытаюсь вписывать в свой стиль игры.
Сказали, чтобы за весом не гнался
— Чем можете объяснить те детские ошибки, которые у вас порой случаются?
— Часто хочу бросить или обыграть кого-то, а можно просто по борту ее вбросить, чтобы атака продолжалась. Я с этим борюсь, работаю над этим. В предыдущих матчах получалось на синей линии обыгрывать постоянно, но, видите, не всегда выходит — нужно это контролировать.
— Есть ли у вас проблема с недостатком мощи и как ее решить?
— Тренер по защитникам в системе «Нью-Джерси» в прошлом году сказал мне, чтобы я за весом не гнался. Я сейчас себя комфортно чувствую, может быть, в борьбе мне немного тяжелее, чем остальным. Но если резко вес набирать, еще тяжелее будет. Поэтому лучше набирать его мышцами, постепенно, надеюсь, сейчас начнется этот процесс.
— В зал ходите чаще?
— У нас каждый день зал. Отдельно хожу, свои болячки закачиваю. Плечо, спину.
— У вас есть план, когда поедете в «Нью-Джерси»?
— Как только сезон здесь закончится.
— Допустим, 30 апреля закончился.
— Грубо говоря, в течение недели я улетаю.
— То есть вы фактически можете сыграть в Америке еще в этом сезоне?
— Да, я поеду доигрывать сезон там, если он к тому моменту еще будет идти для команды.
— Какое впечатление оставила Ютика?
— Ну летом я там был, аккуратненько, чистенько, небольшой городок. Зелень есть, как у нас здесь. Зимой не был еще, говорят, серовато, но посмотрим.
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