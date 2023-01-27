Америка или Россия? Талантливого форварда из «Авангарда» ждет тяжелый выбор
Перезагрузился с новым тренером
Расширенный до 68 матчей регулярный чемпионат предполагал новые рекорды. Как личные, так и командные. На поток вышли новости, что игрок Х установил рекорд по очкам, голам или передачам. Такова особенность текущего длинного сезона. Больше матчей, больше игрового времени, больше набранных очков. Вот и Арсений Грицюк за полтора месяца до конца регулярки обновил личный рекорд результативности в КХЛ. За 53 матча нападающий отметился 32 (12+20) очками. Год назад в 39 играх проспект «Нью-Джерси» заработал 28 (16+12) баллов. Впрочем, форвард мог сыграть полезнее, если бы не провалил старт регулярки.
Грицюк, как и весь «Авангард», смазал начало сезона. Победа на августовском Sochi Hockey Open так и осталась единственным успехом Дмитрия Рябыкина, которого уволили в середине октября. Команду подхватил приглашенный сперва на роль помощника Михаил Кравец. Специалист ранее не работал в топ-клубах с большими задачами. Однако, попав в «Авангард», вдохнул жизнь в кризисную команду и раскрыл хоккеистов. В том числе потухшего Грицюка, ведь от Арсения ждали прорыва после сверхуспешного прошлого сезона.
Стабильное место в основе, поездка на Олимпиаду, спасительный буллит в полуфинале со шведами — начало 2022 года располагало к прогрессу красноярца в сезоне-2022/23. Тем более Рябыкин летом заявлял, что не собирается связывать руки нападающим и даст свободу на льду. Оказалось, все творческие задумки закончились на предсезонке. «Авангард» открыл регулярку месячным выездом и впал в депрессию — как по результату, так и по игре. Смена тренера перезагрузила команду и раскрыла лидеров.
Неправильно связывать трудности Грицюка в начале сезона исключительно с общекомандными проблемами. Молодые игроки подвержены спадам. Есть даже понятие «синдром второго сезона». Когда после успешного дебюта в лиге вчерашние юниоры не справляются с заданной высотой. Из-за чего происходит разрыв шаблона. Эпизодами Арсений буквально исчезал со льда. И не приносил полезность даже за счет энергии и задора. Сам Рябыкин связывал низкую результативность Грицюка с психологией. И отмечал, что слишком рано на нападающего свалилось столько внимания. Интервью, интерес болельщиков, билборды по Омску с портретами Арсения. «Это его немного прибило», — объяснял Рябыкин.
Показательная статистика Грицюка до и после отставки Рябыкина наводит на мысль, что с приходом Кравеца Арсений взялся за голову и справился с навалившимся давлением. Нападающий не сразу, но обрел стабильность. 81-й номер «Ястребов» при новом тренере в среднем за матч набирает почти в два раза больше очков.
Омск или Нью-Джерси?
Грицюк похорошел вместе с «Авангардом». Омичи расправили крылья и вплотную подобрались к лидерам конференции, о чем только мечтали на старте чемпионата. Арсений идет в четверке бомбардиров команды, опережая первого центра Корбэна Найта. Канадец, конечно, провел меньше матчей из-за травмы, зато играет в среднем на шесть минут больше и выходит в первой спецбригаде большинства. Задумка тренеров с объединением Грицюка и моторного Сергея Толчинского сработала превосходно. Раскрылся с креативными вингерами не самый техничный центр Алекс Броадхерст.
Контракт Грицюка с «Ястребами» истекает 30 апреля. Генменеджер омичей Рашид Хабибулин витиевато высказался о переговорах с форвардом и выразил надежду, что получится сохранить нападающего. «У Арсения агент — Шуми Бабаев. Такой парень восточный. С ним тяжело общаться, он никогда ничего не скажет, будет тянуть до последнего. Но с другой стороны, мы с Арсением несколько раз общались. Он реально понимает, что для него как минимум хотя бы сезон стоит провести здесь», — считает Хабибулин.
В Северной Америке Грицюка готовы встречать хлебом и солью в «Нью-Джерси». Перестроечная команда выдала неожиданно крутую первую часть регулярки. Однако подбор форвардов располагает к тому, что красноярцу найдут место в основе. Королевскую стабильность в КХЛ Арсений не обрел. Не вырос в доминирующего игрока, какими за океан улетали Артемий Панарин или Кирилл Капризов. Впрочем, достаточно примеров, когда не окрепшие в КХЛ хоккеисты раскрывались в Северной Америке. Грицюка, конечно, не обидят рублем в «Авангарде». Клуб готов цепляться за воспитанников. Финансово нападающему выгоднее остаться в России и заработать денег на будущее.
Ничего не мешает Грицюку поехать в «Дэвилз» на концовку сезона, если омичи рано закончат плей-офф. После чего определиться с планами и рассмотреть вариант аренды в КХЛ, подписав контракт новичка с «Нью-Джерси». Всех вершин в России Арсений достичь не успел. Грицюк выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году, но в чемпионском плей-офф провел лишь три матча. Сага с контрактом форварда станет одной из центральных интриг межсезонья. На бумаге для хоккеиста нет проигрышных вариантов. Хочется, чтобы в КХЛ оставалось как можно больше ярких форвардов, но в то же время порадуемся за «Дэвилз», если их нападение пополнит такой творец, как Грицюк.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
|- : -
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|29.01
|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
|- : -
|29.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -