Америка или Россия? Талантливого форварда из «Авангарда» ждет тяжелый выбор

Нападающий омичей Арсений Грицюк смазал начало сезона, но раскрылся во второй половине чемпионата.

Перезагрузился с новым тренером

Расширенный до 68 матчей регулярный чемпионат предполагал новые рекорды. Как личные, так и командные. На поток вышли новости, что игрок Х установил рекорд по очкам, голам или передачам. Такова особенность текущего длинного сезона. Больше матчей, больше игрового времени, больше набранных очков. Вот и Арсений Грицюк за полтора месяца до конца регулярки обновил личный рекорд результативности в КХЛ. За 53 матча нападающий отметился 32 (12+20) очками. Год назад в 39 играх проспект «Нью-Джерси» заработал 28 (16+12) баллов. Впрочем, форвард мог сыграть полезнее, если бы не провалил старт регулярки.

Грицюк, как и весь «Авангард», смазал начало сезона. Победа на августовском Sochi Hockey Open так и осталась единственным успехом Дмитрия Рябыкина, которого уволили в середине октября. Команду подхватил приглашенный сперва на роль помощника Михаил Кравец. Специалист ранее не работал в топ-клубах с большими задачами. Однако, попав в «Авангард», вдохнул жизнь в кризисную команду и раскрыл хоккеистов. В том числе потухшего Грицюка, ведь от Арсения ждали прорыва после сверхуспешного прошлого сезона.

Стабильное место в основе, поездка на Олимпиаду, спасительный буллит в полуфинале со шведами — начало 2022 года располагало к прогрессу красноярца в сезоне-2022/23. Тем более Рябыкин летом заявлял, что не собирается связывать руки нападающим и даст свободу на льду. Оказалось, все творческие задумки закончились на предсезонке. «Авангард» открыл регулярку месячным выездом и впал в депрессию — как по результату, так и по игре. Смена тренера перезагрузила команду и раскрыла лидеров.

Неправильно связывать трудности Грицюка в начале сезона исключительно с общекомандными проблемами. Молодые игроки подвержены спадам. Есть даже понятие «синдром второго сезона». Когда после успешного дебюта в лиге вчерашние юниоры не справляются с заданной высотой. Из-за чего происходит разрыв шаблона. Эпизодами Арсений буквально исчезал со льда. И не приносил полезность даже за счет энергии и задора. Сам Рябыкин связывал низкую результативность Грицюка с психологией. И отмечал, что слишком рано на нападающего свалилось столько внимания. Интервью, интерес болельщиков, билборды по Омску с портретами Арсения. «Это его немного прибило», — объяснял Рябыкин.

Показательная статистика Грицюка до и после отставки Рябыкина наводит на мысль, что с приходом Кравеца Арсений взялся за голову и справился с навалившимся давлением. Нападающий не сразу, но обрел стабильность. 81-й номер «Ястребов» при новом тренере в среднем за матч набирает почти в два раза больше очков.

Статистика Арсения Грицюка в сезоне-2022/23.

Омск или Нью-Джерси?

Грицюк похорошел вместе с «Авангардом». Омичи расправили крылья и вплотную подобрались к лидерам конференции, о чем только мечтали на старте чемпионата. Арсений идет в четверке бомбардиров команды, опережая первого центра Корбэна Найта. Канадец, конечно, провел меньше матчей из-за травмы, зато играет в среднем на шесть минут больше и выходит в первой спецбригаде большинства. Задумка тренеров с объединением Грицюка и моторного Сергея Толчинского сработала превосходно. Раскрылся с креативными вингерами не самый техничный центр Алекс Броадхерст.

Контракт Грицюка с «Ястребами» истекает 30 апреля. Генменеджер омичей Рашид Хабибулин витиевато высказался о переговорах с форвардом и выразил надежду, что получится сохранить нападающего. «У Арсения агент — Шуми Бабаев. Такой парень восточный. С ним тяжело общаться, он никогда ничего не скажет, будет тянуть до последнего. Но с другой стороны, мы с Арсением несколько раз общались. Он реально понимает, что для него как минимум хотя бы сезон стоит провести здесь», — считает Хабибулин.

В Северной Америке Грицюка готовы встречать хлебом и солью в «Нью-Джерси». Перестроечная команда выдала неожиданно крутую первую часть регулярки. Однако подбор форвардов располагает к тому, что красноярцу найдут место в основе. Королевскую стабильность в КХЛ Арсений не обрел. Не вырос в доминирующего игрока, какими за океан улетали Артемий Панарин или Кирилл Капризов. Впрочем, достаточно примеров, когда не окрепшие в КХЛ хоккеисты раскрывались в Северной Америке. Грицюка, конечно, не обидят рублем в «Авангарде». Клуб готов цепляться за воспитанников. Финансово нападающему выгоднее остаться в России и заработать денег на будущее.

Хоккеисты «Нью-Джерси». Фото USA Today Sports

Ничего не мешает Грицюку поехать в «Дэвилз» на концовку сезона, если омичи рано закончат плей-офф. После чего определиться с планами и рассмотреть вариант аренды в КХЛ, подписав контракт новичка с «Нью-Джерси». Всех вершин в России Арсений достичь не успел. Грицюк выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году, но в чемпионском плей-офф провел лишь три матча. Сага с контрактом форварда станет одной из центральных интриг межсезонья. На бумаге для хоккеиста нет проигрышных вариантов. Хочется, чтобы в КХЛ оставалось как можно больше ярких форвардов, но в то же время порадуемся за «Дэвилз», если их нападение пополнит такой творец, как Грицюк.