Победитель Канады на МЧМ вернулся в Россию. Он не играл в хоккей больше года и его уже успели забыть

Обзор дня Алексея Шевченко.

Турнир

Сегодня стартует второй этап Евротура. Это будет самый невеселый турнир. Всего три тысячи болельщиков на трибунах, из-за пандемии ограничены все контакты с журналистами, а сборные трех европейских стран формируются по принципу, не имеющему отношения к спорту. Кого-то не отпустили, кто-то не захотел ехать, турнир вообще бы могли отменить, но не стали этого делать. Да тут еще и выступление главного тренера Дмитрия Квартальнова, который дал понять, что ему не очень по душе отъезд игроков в национальную команду, так как зарплату они получают в клубе.

Накануне на пресс-конференции никакого ясного аргумента в споре с тренером «Ак Барса» не привели, ограничившись старыми тезисами. Мол, вся страна любит сборную и все за нее болеют. Возможно, на Олимпиаде или на чемпионате мира это и так, например, любители хоккея (а это, конечно, не вся страна) будут переживать за наших ребят. Но Евротур уже давно всех раздражает, тем более в таком формате.

Мы ждали этот день — и вот он настал! Кубок Первого канала стартует уже сегодня, и для нашей сборной он начнётся матчем против шведов. Поболеем ??

?#снамироссия pic.twitter.com/ec4pyAjHg1 — Хоккей России (@russiahockey) December 17, 2020

Теперь новая аргументация. Мол, на чемпионат мира поедет команда, составленная из игроков КХЛ, хотя даже условно-предварительный календарь НХЛ дает возможность прибыть в Минск тем, кто не попадет в плей-офф. Но кто про это вспомнит в конце мая, да еще и с самим мировым первенством ничего непонятно. Где он состоится? Когда? Есть ли в нем смысл без болельщиков?

Но вернемся в Москву. Так-то интересно будет посмотреть, как Валерий Брагин справится с игроками. Для него же это первый турнир после неожиданного назначения. В Хельсинки на Кубок Карьяла он не ездил, так что мы увидим дебют специалиста. И это, пожалуй, основная интрига.

Исправление

Пока попытки «Автомобилиста» исправить положение дел выглядят, мягко говоря, странными. Мы и раньше понимали, что состав команды плохой, нужно усиливаться, брать каких-то игроков, чтобы повысить конкуренцию. Прошло несколько дней с начала перерыва, а пока дважды внесен в список отказов Денис Бодров, и в среду расторгли контракт с Джеффом Плэттом.

Белорусский хоккеист североамериканского происхождения, безусловно, был одним из худших. Мне он особо не нравился и в свои лучшие годы, когда он показывал неплохую статистику в Минске, Ярославле, ЦСКА и «Йокерите», но тут сугубо эмоциональные ощущения. Однако именно в «Автомобилисте» его стали использовать совершенно неправильно. Плэтт — чистый форвард, игрок для топ-6, и глупо делать из него нападающего оборонительного плана, выпуская в четвертом звене на 11-14 минут. Понимаю, что в Екатеринбурге он не проходил в первые два звена, так и смысла не было оставлять такого хоккеиста в команде, пусть он и не считается легионером. До 32 лет Плэтт был атакующим, кто придумал сделать из Джеффа разрушителя? Ну, вы оригиналы на Урале. И, конечно, это проводило к провалам, как в игре против «Динамо», когда Джефф получил «минус 3», к ужасным матчам против ЦСКА и «Трактора». До возобновления регулярного чемпионата осталось совсем немного, до дедлайна лишь 10 дней, а руководство «Автомобилиста» ничего и не делает. Поверили в слова Питерса о том, что надо наиграть большинство и меньшинство для решения всех проблем?

Обмен

Есть такая привычка в КХЛ — критиковать все, что делает менеджмент «Салавата Юлаева». Они сами виноваты, у клуба есть плохие сделки, тут спорить нечего. Но обмен Павла Шэна на денежную компенсацию вряд ли можно отнести к провалам. «Салават Юлаев» уже вернул из-за океана центрального форварда Михаила Воробьева, и на него без слез смотреть невозможно. А этот хоккеист неплохо смотрелся в АХЛ, у него были удачные матчи за «Филадельфию», только он не умеет выступать на одном уровне и раздражал тренеров тем, что допускал одни и те же ошибки. Но Павел после отъезда в систему «Бостона» и этим похвастаться не мог. Да, «медведи» и «летчики» — разные, иной уровень конкуренции за место в первой команде, попасть в основу «Бостона» невероятно трудно. Но Шэна и в «Провиденсе» не было видно. Сначала он слишком долго адаптировался, два месяца не мог забить, набрав три очка. Затем хотя бы понял, что требуется, но совершенно не прогрессировал.

В нынешнем «Салавате Юлаеве» он мог составить конкуренцию как раз Воробьеву, но Павел долго не играл в хоккей, и его снова бы отправили в «Торос». Вы помните, что хоккеист и при Николае Цулыгине никак не мог поверить в себя (ноль шайб в 20 матчах), даром что удачно съездил на молодежный чемпионат мира, забил победный гол Канаде. Конечно, в Уфе могли бы дать шанс своему хоккеисту, но мы не знаем, какие мысли у Павла. Он год даже на сообщения не отвечал, кто знает, что у него в голове. Вдруг менеджерам как раз что-то и известно, потому они отдали его в клуб, где скорее можно закончить, чем повысить свой уровень.