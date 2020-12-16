Многие считали этого форварда тусовщиком и мажором. Решение поменять команду резко изменило впечатление о нем

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

Три игрока покинули СКА, так как им пора возвращаться в Северную Америку. Что мы узнали о Михаиле Бердине, Якове Тренине и Дмитрии Завгороднем? О Дмитрии можно судить только по четырем матчам, еще в двух он сыграл очень мало. Талантливый нападающий, но ему совершенно не следует терять время за океаном, а лучше делать карьеру в России. Шансы на то, что он станет основным в «Калгари», очень малы, но и не всем же быть звездами в Северной Америке. Конечно, когда с одной стороны система «Флеймз», а с другой — команда-ротация, то выбор очевиден, но Завгороднему надо напрячь агентов, чтобы вырваться из питерской системы. В другом клубе КХЛ Дмитрий сможет проявить себя.

У Тренина действующий контракт с «Нэшвиллом», уговаривать его остаться было бы бессмысленно, но не сказать, что он прямо впечатлил. Вернувшись в КХЛ окончательно, Яков значительно выиграет в деньгах, за океаном нападающий не заработает на будущее. Силовой форвард, который умеет забивать, но обладающий очень ограниченными возможностями — такие в НХЛ сидят в третьем или четвертом звеньях, а в 28 лет отправляются в Европу.

Форварды Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, а также голкипер Михаил Бердин покидают СКА. Тренин и Завгородний возвращаются в Северную Америку к открытию тренировочных лагерей НХЛ, спортивные права на Бердина переходят в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию.



Спасибо за игру! pic.twitter.com/7bN7dbce1Z — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 15, 2020

Что касается Бердина, то не случайно СКА даже права на хоккеиста отдал в «Сочи». Понятно, что это все условно, они могут в любой момент их забрать, но вряд ли это сделают. Это очень слабый голкипер, который, останься он в КХЛ, мог бы усилить линию лишь в «Нефтехимике» да, наверное, в Риге. Главное разочарование питерского призыва. Вратарь с огромным самомнением и навыком пускать «бабочки», когда этого никто не ждет. Если раньше удивляло, почему его не привлекает «Виннипег», то теперь все стало предельно ясно.

Контракт

Николай Голдобин заключил соглашение с «Металлургом», получит до конца сезона 10 миллионов рублей, и надо признать, что хоккеист поступил разумно. Многие считают форварда глупым молодым человеком, тусовщиком и мажором, но именно такие решения в корне меняют впечатления о нем. Да, здорово подвинулся по деньгам, но, видимо, что-то щелкнуло в голове, отбросил мысли, что он является безусловной звездой, понял, что надо доказывать свою состоятельность.

Я уже говорил, что сам переход в ЦСКА был серьезной ошибкой, но в «Металлурге» совсем другие правила жизни для форвардов такого плана. Конечно, Николаю никто не позволит постоянно стоять на чужой синей, когда команда обороняется, но и свободы в атаке у него будет гораздо больше. Голдобин может сыграть в первом звене, во втором, да и третья тройка в Магнитогорске довольно творческая. Не удивлюсь, если Голдобина попробуют с Николаем Прохоркиным в центре. Деннис Рассмусен будет в связке с Тэйлором Беком, можно рассмотреть Андрея Нестрашила, но у него пока кризис. Правда, руководство уральского клуб обещает, что приведет его в чувство. Не забывайте, что и «Металлург» нуждался в таком нападающем, как Голдобин. В том, кто просто реализовывал бы моменты. В ЦСКА Николай начал плохо, а потом занервничал, но на Урале давление будет на порядок меньше.

Сборная

Национальная команда провела первую тренировку, но ФХР решила держать команды в «пузыре», да еще и все интервью были отменены во вторник. Так что нам остается догадываться, что Валерий Брагин хочет увидеть от команды. Удивила первая тройка. Владимир Ткачев и Вадим Шипачев — хоккеисты примерно одного стиля, хоть и выступают на разных позициях, но вряд ли они смогут друг друга усилить. Черновую работу за них будет выполнять Андрей Чибисов, но все равно эта тройка выглядит странно. Самой понятной выглядит питерская тройка Кузьменко — Морозов — Бурдасов. Они, кстати, два последних матча в чемпионате провели вместе, то есть в СКА наигрывают связки.

С представителями других команд приходится гадать. Сошников — Зернов — Коршков — тройка-загадка. Они никогда не играли вместе, наверняка даже толком не знакомы друг с другом, а Денис в «Авангарде» выступает с хоккеистами другого плана. К Мамину и Каранухову, которые хотя бы в ЦСКА выступают по одной системе, воткнули Дмитрия Воронкова. Кажется, что нападающий «Ак Барса» окончательно переходит на фланг, хотя изначально это центральный. И наконец, пятое звено: Марченко — Кадейкин — Толчинский. Тут уж просто поставили вместе тех, кто остался. Зачем столько нападающих вообще позвали на короткий турнир?