КХЛ оштрафовала игрока «Динамо» за симуляцию. А ведь ее не было и в помине!
Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов оштрафован лигой на 50 тысяч рублей за «симуляцию» в игре против «Авангарда». Но после просмотра видео с моментом появились серьезные вопросы к тем, кто принял это решение.
С симуляциями в хоккее надо бороться. Уже даже хоккеисты, причем не старой школы, признают, что некоторые коллеги стали слишком красиво падать, слишком долго валяться, выпрашивая удаления. Это не красит вид спорта, да и на конкретном матче сказывается не лучшим образом.
Но есть тонкая грань между симуляцией и ее отсутствием. Хочется, чтобы лига правильно относилась к эпизодам и наказывала за какие-то очевидные проступки. Мы будем смеяться над игроками, которые ведут себя как футболисты. Но случай с Мурановым явно к этому не подходит. Алексей Береглазов ставит шлагбаум из клюшки и рук, касается хоккеиста, тот теряет равновесие и врезается в борт при падении. На сайте КХЛ опубликовано видео сверху, чтобы убедить, будто Муранов падает заранее. Курьез в том, что этот общий план доказывает невиновность пострадавшего.
Симуляция — это когда человек валится на ровном месте, хотя не было касания или единоборства. Но в случае с Иваном все не так. В лиге могут привести аргументы, почему это падение динамовца оценено в 50 тысяч. Мы их иногда слышим в программе «Судейская». Но ни один не подходит к эпизоду, который случился в Омске.
Где приукрашивание? Где падение без контакта? Где просьба об удалении? Ни одного из трех пунктов, при котором можно было бы задуматься о штрафе Муранова. Так можно после каждого падения забирать у хоккеистов по 50 тысяч. Для пополнения бюджета организации — это правильный путь, но тогда и не прикрывайтесь лозунгами о какой-то «борьбе». Пусть каждый хоккеист добровольно отдает часть зарплаты.
Самые плохие правила — те, где нет четко прописанных параметров. С «игрой высокоподнятой клюшкой» все понятно, а некоторые нюансы при симуляции — на усмотрение арбитра. Но кто-то увидел момент так, кто-то иначе. Теперь есть возможность просматривать эпизоды и выписывать наказания задним числом. Но СДК КХЛ в этом случае обязан наказывать за железобетонные моменты, а не вставать на чью-то сторону в спорном эпизоде.
Кроме того, при обвинении в симуляции нужно учитывать и личность игрока, изучать его игру, хотя бы знать, в каком стиле действует хоккеист. Иван Муранов — силовой нападающий бело-голубых, который из-за недостатка техники просто не умеет падать красиво. Он бегает, бьется, толкается, забивает «мусорные» голы, и вряд ли во время матча ему приходит в голову обмануть судью. Если бы у него была такая мысль, то он просто не сумел бы выполнять прямые обязанности.
По уровню техники это не Дмитрий Рашевский, не Богдан Тринеев или Джордан Уил. Муранов — это Илья Каблуков или Максим Джиошвили. Но такое впечатление, что в СДК КХЛ не смотрят хоккей, не понимают, что происходит. Если бы Муранов падал, выпрашивая удаление, то он просто не играл бы у Алексея Кудашова. От Ивана требуется, чтобы он вообще никогда не падал, за это ему платят деньги. И ладно бы Муранов уже кого-то обманывал. На сайте КХЛ в графе «Фолы против игрока» напротив Муранова — 0. Он в этом сезоне не заработал для команды ни одного большинства.
Есть и еще один момент, который заставляет задуматься. Люди, принимавшие решение, на коньках стояли? Не понимают, что хоккеист на большой скорости, который к тому же старается обойти соперника, находится в крайне уязвимом положении? В такой ситуации Муранова мог сбить даже ребенок, для этого не нужно никакой силы, а против хоккеиста — мощный Береглазов, который очевидно касается динамовца.
Странное решение лиги, ставящее под сомнение всю борьбу с симуляциями в КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -