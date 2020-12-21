КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Хоккей   //    КХЛ

КХЛ возвращается. Чего ждать от заключительной части регулярного чемпионата

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 09:05
Пустые трибуны «ЦСКА Арены». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Пустые трибуны «ЦСКА Арены». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Обзор дня Алексея Шевченко.

Финишная прямая

Теперь долго нас ничего не будет отвлекать от КХЛ. Следующая пауза на Евротур начнется 10 февраля, но в Швецию, как уверяют в ФХР, поедут хоккеисты, чьи команды не будут попадать в плей-офф. Интересно, наберут ли вообще хоккеистов, ведь сезон фактически завершен для «Куньлуня» и рижского «Динамо». Но об этом поговорим через полтора месяца, а пока вернемся к тому, что происходит во внутреннем чемпионате.

Ничего не изменилось. Не определены участники плей-офф. На Западе «Витязь» постарается навязать борьбу «Спартаку», «Северстали», а также минскому «Динамо». Белорусы потеряли своего главного героя — Егора Шаранговича, так что им придется непросто, хотя, учитывая, как команда выступала до декабря, вряд ли стоит ждать какого-то затяжного спада. У «Спартака» травмирован лидер, а «Северсталь» совершенно непредсказуемая. Правда, такой же эпитет можно применить и клубу, который возглавляет Михаил Кравец. Календарь посложней у «Спартака», но у них есть забавное качество — с сильным соперником красно-белым играть легче.

На Востоке «Сибирь» будет биться с «Торпедо» и «Барысом». У казахстанцев еще четыре матча в запасе, по потерянным очкам они еще могут попасть в четверку. Сможет ли включиться в борьбу «Амур» станет понятно в ближайшие дни — им как раз встречаться с новосибирцами. В зоне риска оказался даже «Автомобилист», но даже 10 поражений подряд не сделали их положение ужасным. Но будет интересно и в матчах с командами, которые, вроде бы, не имеют особой турнирной мотивации. Наступает период, когда хоккеисты начинают думать о своем будущем, ведь в декабре начинают формироваться команды на следующий сезон. Так что отрезок спокойным не будет.

20&nbsp;декабря. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Финляндия&nbsp;&mdash; 5:1. Россияне празднуют победу.Хоккейная сборная — луч света российского спорта в конце года. Но без игроков НХЛ на чемпионат мира не победить

Сборная

Три победы подряд, первое место. Валерий Брагин выиграл свой первый титул на новой должности, но этап Евротура из-за всех ограничений получился достаточно унылым. Это связано и с общей атмосферой, и с составом участников. Кстати, в Европе все чаще и чаще говорят о том, что вместо тусовки четырех команд пора бы проводить полноценный чемпионат континента, но пока даже не начались предварительные переговоры, хотя швейцарцы, немцы, словаки тоже хотят биться с лучшими.

Глядя на игру российской команды, складывалось ощущение, что тренер перенес все свои конспекты из молодежной сборной. Мы побеждаем натужно, играем не слишком ярко, но все-таки дожимаем соперника. Правда, рождается вопрос, если мы сильнейшим составом из КХЛ так тяжело действуем с такими шведами и чехами, то что же будет, когда у соперников приедут все сильнейшие? Валерий Брагин пообещал, что на чемпионат мира (если он состоится, так как слишком много «но») не будет игроков из НХЛ, но уже к 8 мая завершится регулярный чемпионат. И неужели правда не позовут Никиту Зайцева, Евгения Дадонова или Никиту Гусева? Что-то сильно сомневаюсь. В ФХР предпочтут позвать Александра Самонова, а не Сергея Бобровского или Антона Худобина?

В общем, мы победили в Москве, порадовались пару часов, но никакой информации о нашей команде не получили, кроме того, что сборная собирается «работать и пахать».

«Авангард»

Команда из Балашихи в воскресенье порадовала и жителей города, и себя, и журналистов, которые уже очень сильно соскучились по таким открытым тренировкам. Можно было всё, со льда попросили уйти, только когда начались двусторонние матчи (можно было бы и остаться, но был риск попадания шайбой от Максима Чудинова — так себе удовольствие). Председатель совета директоров Александр Крылов официально не объявил о контракте с Ильей Ковальчуком, но дал понять, что переговоры в финальной стадии и уверял, что это никакой не имиджевый проект, а приглашение сильного хоккеиста.

— После ухода Сергея Шумакова у нас есть место в топ-9, — сказал Крылов. Непонятно, что будет с Климом Костиным. — «Пока он в команде», — заявили в клубе, но вопрос по поводу его возвращения в Северную Америку не закрыт. Правда, если Костин хочет присоединиться к лагерю «Блюз» с самого начала, то ему необходимо уже вылетать, учитывая все карантинные меры.

Мне было интересно посмотреть, в каком состоянии находится Илья Каблуков, который последний раз забивал очень давно. Оказалось, что он в полном порядке, проблему в голове не держит, а старается получать удовольствие. Отметим, что до сих пор неизвестно, во сколько начнется игра против «Барыса» в среду. Только в понедельник клуб примет решение, так как им бы хотелось играть при болельщиков, но в 5 часов в Балашихе пустынно.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Алексей Шевченко все материалы автора
vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир