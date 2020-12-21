КХЛ возвращается. Чего ждать от заключительной части регулярного чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финишная прямая

Теперь долго нас ничего не будет отвлекать от КХЛ. Следующая пауза на Евротур начнется 10 февраля, но в Швецию, как уверяют в ФХР, поедут хоккеисты, чьи команды не будут попадать в плей-офф. Интересно, наберут ли вообще хоккеистов, ведь сезон фактически завершен для «Куньлуня» и рижского «Динамо». Но об этом поговорим через полтора месяца, а пока вернемся к тому, что происходит во внутреннем чемпионате.

Ничего не изменилось. Не определены участники плей-офф. На Западе «Витязь» постарается навязать борьбу «Спартаку», «Северстали», а также минскому «Динамо». Белорусы потеряли своего главного героя — Егора Шаранговича, так что им придется непросто, хотя, учитывая, как команда выступала до декабря, вряд ли стоит ждать какого-то затяжного спада. У «Спартака» травмирован лидер, а «Северсталь» совершенно непредсказуемая. Правда, такой же эпитет можно применить и клубу, который возглавляет Михаил Кравец. Календарь посложней у «Спартака», но у них есть забавное качество — с сильным соперником красно-белым играть легче.

На Востоке «Сибирь» будет биться с «Торпедо» и «Барысом». У казахстанцев еще четыре матча в запасе, по потерянным очкам они еще могут попасть в четверку. Сможет ли включиться в борьбу «Амур» станет понятно в ближайшие дни — им как раз встречаться с новосибирцами. В зоне риска оказался даже «Автомобилист», но даже 10 поражений подряд не сделали их положение ужасным. Но будет интересно и в матчах с командами, которые, вроде бы, не имеют особой турнирной мотивации. Наступает период, когда хоккеисты начинают думать о своем будущем, ведь в декабре начинают формироваться команды на следующий сезон. Так что отрезок спокойным не будет.

Сборная

Три победы подряд, первое место. Валерий Брагин выиграл свой первый титул на новой должности, но этап Евротура из-за всех ограничений получился достаточно унылым. Это связано и с общей атмосферой, и с составом участников. Кстати, в Европе все чаще и чаще говорят о том, что вместо тусовки четырех команд пора бы проводить полноценный чемпионат континента, но пока даже не начались предварительные переговоры, хотя швейцарцы, немцы, словаки тоже хотят биться с лучшими.

Глядя на игру российской команды, складывалось ощущение, что тренер перенес все свои конспекты из молодежной сборной. Мы побеждаем натужно, играем не слишком ярко, но все-таки дожимаем соперника. Правда, рождается вопрос, если мы сильнейшим составом из КХЛ так тяжело действуем с такими шведами и чехами, то что же будет, когда у соперников приедут все сильнейшие? Валерий Брагин пообещал, что на чемпионат мира (если он состоится, так как слишком много «но») не будет игроков из НХЛ, но уже к 8 мая завершится регулярный чемпионат. И неужели правда не позовут Никиту Зайцева, Евгения Дадонова или Никиту Гусева? Что-то сильно сомневаюсь. В ФХР предпочтут позвать Александра Самонова, а не Сергея Бобровского или Антона Худобина?

В общем, мы победили в Москве, порадовались пару часов, но никакой информации о нашей команде не получили, кроме того, что сборная собирается «работать и пахать».

Команда из Балашихи в воскресенье порадовала и жителей города, и себя, и журналистов, которые уже очень сильно соскучились по таким открытым тренировкам. Можно было всё, со льда попросили уйти, только когда начались двусторонние матчи (можно было бы и остаться, но был риск попадания шайбой от Максима Чудинова — так себе удовольствие). Председатель совета директоров Александр Крылов официально не объявил о контракте с Ильей Ковальчуком, но дал понять, что переговоры в финальной стадии и уверял, что это никакой не имиджевый проект, а приглашение сильного хоккеиста.

— После ухода Сергея Шумакова у нас есть место в топ-9, — сказал Крылов. Непонятно, что будет с Климом Костиным. — «Пока он в команде», — заявили в клубе, но вопрос по поводу его возвращения в Северную Америку не закрыт. Правда, если Костин хочет присоединиться к лагерю «Блюз» с самого начала, то ему необходимо уже вылетать, учитывая все карантинные меры.

Мне было интересно посмотреть, в каком состоянии находится Илья Каблуков, который последний раз забивал очень давно. Оказалось, что он в полном порядке, проблему в голове не держит, а старается получать удовольствие. Отметим, что до сих пор неизвестно, во сколько начнется игра против «Барыса» в среду. Только в понедельник клуб примет решение, так как им бы хотелось играть при болельщиков, но в 5 часов в Балашихе пустынно.