Свои воспитанники, тренер из «вышки», наглый атакующий хоккей. Как живет один из беднейших клубов КХЛ

Репортаж из Нижнекамска, где «Нефтехимик» обыгрывает фаворитов, оперируя минимальным бюджетом.

Хоккей — все для Нижнекамска. За последние годы город преобразился: построили несколько парков, заполнились торговые центры. Но это не отменяет того, что культурный досуг для жителей города скуден. Концерты проводятся по праздникам, а главным событием в этом году для города стал приезд в Нижнекамск защитника «Тампа-Бэй» Михаила Сергачева, который привез в родной город Кубок Стэнли. Говорят, что очередь из желающих посмотреть на трофей тянулась на сотни метров.

Школа «Нефтехимика» славится не только Сергачевым — в этом году в Нижнекамск Кубок Гагарина привезли воспитанники «Нефтехимика» Наиль Якупов и Дамир Шарипзянов, выигравшие трофей с «Авангардом». Город стал вторым после Москвы, где за один год побывали два главных кубка НХЛ и КХЛ. Последними на данный момент победителями МЧМ в составе российской сборной в 2011 году стали Андрей Сергеев и Максим Березин, а регулярно в КХЛ играют 15 воспитанников «Нефтехимика». И сейчас именно они составляют основу команды, ставшей открытием этого сезона в КХЛ.

Воспитанники

По своему бюджету «Нефтехимик» — в числе самых бедных клубов лиги. Нижнекамский клуб расходует на зарплаты игроков минимальную сумму, предусмотренную регламентом КХЛ, — 315 миллионов рублей в сезон. Повышение пола зарплат на 45 миллионов позволило «Нефтехимику» существенно усилить состав — столько, например, составляют суммарные зарплаты ведущих защитников команды Лукаша Клока и Рональда Кнота. При этом в Нижнекамске по-прежнему делают ставку на собственных воспитанников.

— Наша главная цель — воспитание хоккеистов в нашей ДЮСШ. У клуба с таким бюджетом, как у нас, не может быть альтернативы этому. Ну и при этом мы должны точечно усиливаться легионерами и некоторыми российскими игроками. Но основа — наша школа. Мы выстраиваем вертикаль: ЮХЛ — МХЛ — ВХЛ в виде «Ижстали» — КХЛ. И у нас, по сути, самый короткий путь из детского хоккея в профессиональный спорт, — рассказывает корреспонденту «СЭ» директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Пол зарплат в ближайшие годы должен планомерно повышаться. К сезону-2023/24 он составит 450 миллионов рублей — половину от потолка зарплат.

— Нас финансируют по минимуму, исходя из пола зарплат КХЛ. Конечно, для нас повышение пола важно и помогает усилить состав. Это хорошо и для самих игроков — они имеют больше возможностей при выборе клуба. Возрастает конкуренция в лиге — вы видите, какая плотность в турнирной таблице, — считает Ларионов.

Попутно перед клубом стоит задача повышения числа игроков, вызывающихся в различные российские сборные — это считается также важным показателем работы школы. На последних двух молодежных чемпионатах мира школу «Нефтехимика» представлял нападающий Максим Грошев, которого по ходу прошлого сезона выкупил СКА. Нижнекамский клуб получил за игрока 45 миллионов рублей, а карьера Грошева застопорилась после переезда в Санкт-Петербург — в нынешнем сезоне он сыграл суммарно в КХЛ и ВХЛ всего четыре матча. При этом для «Нефтехимика» трансфер оказался однозначно удачным — Грошев не хотел продлевать контракт с клубом и грозился уехать в Северную Америку, если его не отпустят в топ-клуб КХЛ.

Задача клуба — не менее 50 процентов воспитанников ДЮСШ в составе «Нефтехимика». При этом в клубе к таковым относят, например, Марата Хайруллина и Павла Порядина, которые приехали в Нижнекамск в 17 лет. Последнего удалось удержать этой весной — «Нефтехимик» повторил предложение «Ак Барса» и сохранил Порядина на два сезона. За Хайруллина же придется побороться в ближайшее межсезонье — контракт игрока истекает по окончании этого сезона.

Тренер и новички

«Нефтехимик» — одна из самых молодых команд КХЛ, и когда весной в клубе выбирали нового тренера, обратили внимание на «Горняк» под руководством Олега Леонтьева. В фарм-клубе «Автомобилиста» не было игроков старше 24 лет, но это не мешало команде уверенно выступать в ВХЛ.

— Мы искали тренера, который наиболее эффективно работает с молодой командой. Конечно, мы не могли брать тренера из МХЛ. В КХЛ таковых мало, а те, что есть, заняты. Поэтому смотрели ВХЛ. «Горняк» прошел первый раунд плей-офф, а во втором в упорной борьбе уступил «Рубину». При среднем возрасте в 21 год! Команда играла системно, самоотверженно, смело, — вспоминает Ларионов.

Сейчас в таблице «Востока» «Нефтехимик» опережает «Автомобилист», который вплотную подобрался к потолку зарплат, и «Барыс» с самым дорогим игроком лиги Дитцем в составе. Но удивляет больше даже не это, а яркий и атакующий хоккей команды Леонтьева, которая забила больше «Ак Барса» и «Барыса». Сам тренер в интервью «СЭ» говорил о том, что это философия его команды.

— Он очень профессионально относится к делу и требует этого от остальных. Предельно честен — может быть, кому-то это не нравится, но для меня это одна из важнейших черт. У нас совпали взгляды по работе с молодежью. Конечно, сразу понравилось, когда Леонтьев сказал, что наша игра точно не будет скучной. И его слова не расходятся с делом. Он требует дисциплинированности, но отношение к игрокам очень хорошее. Есть жесткость, но нет никакого унижения, нет ненормативной лексики, — рассказывает Ларионов.

У Леонтьева трехлетний контракт — в «Нефтехимике» уверены, что за один год невозможно создать команду, а этот сезон можно считать переходным. Но что будет дальше, если тренер дает такой результат в первый же год? Замечу, что в контракте Леонтьева предусмотрено улучшение финансовых условий с каждым сезоном.

— Когда обсуждали с ним подбор игроков, исходили из того, какую игру будет требовать Леонтьев. Тренерский штаб очень ценит блокированные броски, поэтому мы учитывали это при составлении контрактов. У нападающих 50 процентов бонусов — за результативные действия, 25 — за плюс-минус и 25 — за блокированные броски. У защитников половина бонусов — за блокированные броски, — говорит Ларионов.

Как итог: защитники «Нефтехимика» Воробьев и Клок — на третьем и четвертом местах по блокированным броскам в лиге. И «Нефтехимик» мог идти выше в турнирной таблице, если бы не вратарские ошибки. Приглашение финна Франса Туохимаа пока себя не оправдало, но в него верят и считают, что его лучшие матчи впереди. В игре с «Ак Барсом» (2:3 Б) он вышел в старте впервые за месяц и сыграл уверенно — кажется, финн приходит в себя. В отличие от лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне Либора Гудачека, с которым расторгли контракт по ходу этого сезона. На сэкономленные деньги «Нефтехимик» подписал Александра Судницина, который стал основным вратарем команды и отыграл на ноль матчи с «Трактором» и «Локомотивом».

Финансы

— Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов приводил пример НФЛ: «Если до 17 лет вы не сделали человека своим фанатом, то потеряли его». Мы очень хотим, чтобы как можно больше детей интересовалось хоккеем. Один из шагов на пути к этому — мобильное приложение, которое появилось перед этим сезоном. Для всех очень удобно следить за командой именно в приложении. К тому же там есть система поощрений — баллы за верные прогнозы, репосты. За эти баллы можно получить атрибутику, — рассказывает Ларионов.

В условиях ограниченного бюджета в «Нефтехимике» не только надеются на основного спонсора. Например, приложение разработала фирма в обмен на рекламу на бортах арены. А со следующего сезона перед клубами КХЛ открывается отличная дополнительная возможность заработать. Сейчас монополия на лигу и клубы — у одного из букмекеров, но с сезона-2022/23 клубы могут рассматривать и другие предложения.

«Нефтехимик» также проводит работу по повышению узнаваемости команды. По окончании прошлого сезона игроки провели мастер-классы в восьми городах Татарстана, а в Елабуге и в Набережных Челнах провели товарищеские матчи с местными болельщиками. На матч с «Ак Барсом» же из Чистополя пригласили 40 детей, которым игроки «Нефтехимика» купили билеты за свой счет. Существенно улучшилась и работа клуба в соцсетях.