Обзор дня Алексея Шевченко.

Увольнение

Билл Питерс сознательно шел к своему увольнению. Делал все, чтобы с ним прервали контракт, выплатили компенсацию и отправили домой. Есть люди, которые стараются, «горят» на своем посту, пытаются что-то придумывать. Но американский специалист просто неплохо проводил время за 90 миллионов рублей в год. Хотя имитация деятельности была отличной. Знаете, как прозвали тренерский штаб команды? Рыбаки. Потому, что они, как любители рыбалки, вставали ни свет ни заря и к 7.30 прибывали в офис. Питерс постоянно смотрел хоккей, заставлял свои помощников просматривать матчи, но от этого не было никакой пользы. Если в прошлом сезоне это все воспринималось серьезно, считалось признаком профессионализма, то, например, летом в открытую издевались над привычкой Билла проводить все время в офисе.

— Я не знаю, что там смотрит тренер, как разбирает соперника, но на собраниях нам показывают только вбрасывания чужих команд, — рассказывал один из игроков во время турнира в Сочи.

Постоянно проводились абсолютно бессмысленные собрания, которые никак не сказывались на хоккее. Питерс, глядя в экран, был совершенно равнодушен к тому, что происходит внутри раздевалки. А там легионеры и русские давно разделились и смотрели друг на друга с отвращением. Потом и иностранцы стали нервничать. Известно, что Брукс Мэйсик не поехал на последний выезд просто потому, что не захотел. Он был полностью здоров. В общем, это провал теневого генерального менеджера Павла Дацюка, а также реальных руководителей команды. По-хорошему, за это их пора убирать. Впрочем, для этого нужен самый главный человек, который бы не просто давал деньги, но и спрашивал за них. В системе «Автомобилиста» такой системы просто нет.

Матч

ЦСКА и «Металлург» выдали огненный спектакль. Давно уже армейцы не играли так весело. А то, что им удалось обыграть команду, выступающую в схожем стиле, говорит о многом. Что мы увидели? Важно, что команда Сергея Федорова давит до последнего, а не старается удержать счет, более того, не думает о том, как бы сохранить нужный результат, когда времени остается немного до сирены. То есть со скамейки никто не говорит «не рискуйте», «попроще». Да, после того как Павел Акользин сравнял счет в меньшинстве, у хозяев было еще время на реализацию лишнего, но и были примеры, когда в такой ситуации тренеры осторожничали.

Говорят, что «Магнитке» нужен центральный нападающий и защитник. Но уже не первый раз во время этого сезона задумываешься, а обладает ли Илья Воробьев вратарями, с которыми можно решать серьезные задачи. Даже во время великой победной серии они были неидеальны, а в этот раз Юха Олкинуора и вовсе подвел команду. Конечно, тренер его публично защищает, иначе нельзя, тогда есть риск вообще остаться без голкиперов. Плохо, что иногда у «Металлурга» выпадают важные элементы. Совершенно безобразно сыграли Николай Голдобин и Максим Карпов. Хоккеисты, которым позволено на льду многое, может быть, в ущерб обороне, но в надежде, что их нестандартный ход (в случае с Голдобиным), сумасшедший кистевой бросок (это про Карпова) решат судьбу матча. Но они потерялись, исчезли, не пытались ничего сделать. А у ЦСКА есть Тахир Мингачев. Парень, которого в этом сезоне отправляли и в МХЛ, и в ВХЛ очень трудолюбив и настойчив, набирает очки, забивая важные шайбы. Впрочем, был период, когда мы и Матвеем Гуськовым восхищались, а потом он исчез. Не хотелось бы, чтобы и Мингачев спрятался в запасе.

Дебют

«Адмирал» при Леониде Тамбиеве провел первый матч, команда проиграла «Салавату Юлаеву» со счетом 0:2, переиграв соперника по некоторым статистическим показателям. В таких случаях говорят, что «за такой хоккей не стыдно». Только и при Александре Андриевском дальневосточники иногда показывали неплохую игру. Что толку, если все равно были поражения? Тамбиев тут же отменил выходной, сообщив, что команда в плохой физической форме и им надо работать. Хм, а не от усталости ли они в такой форме? Точно знаю, что Андрей Мартемьянов в тот год, когда вывел «Амур» в плей-офф, считал, что выходные для его клуба чаще важней иных тренировок. Он-то прекрасно понимал, что смены часовых поясов, перелеты не проходят бесследно. Сергей Светлов и Андрея Пятанов, работавшие в «Адмирале», тоже понимали, что во время регулярного чемпионата нагружать хоккеистов нельзя. И либо отменяли занятие, либо делали его легким, особенно в отрезок, когда игры шли часто.

Тамбиев же применил типичный прием из Высшей лиги. Ах, плохо играете? Идите тренироваться. Еще раз повторим: от некоторых методов Тамбиев должен отказаться резко. Это же потом скажется в будущем. Хорошо, сейчас в команде хоккеисты, которые рады остаться в КХЛ. Но слухи распространяются быстро, Владивосток и без этого не является желаемым местом для работы, а тут еще и тренер будет жестить. Но никаких серьезных изменений в действиях команды видно не было. Сыграли неплохо по двум причинам. После 2:8 хоккеисты сами хотели доказать себе, что не являются плюшевыми игрушками. Не забывайте, что «Салават Юлаев» сейчас не в лучшей форме. До перерыва у команды три выездные встречи, причем непростые — «Автомобилист», «Салават» и московское «Динамо», — а также домашнее дерби с «Амуром». После этого можно будет делать выводы.