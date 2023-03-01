Вратарский кошмар СКА. Питерцы неожиданно проиграли команде, которая едва вползла в плей-офф
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:0. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:1. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:1. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:2. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:3. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:4. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:5. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:5. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:5. Алистров — 2 (п.в. Горбунов), 59:54 — 4:6.
Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — Шостак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11).
Судьи: Раводин, Раминг.
1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12284 зрителя.
Счет в серии: 0-1.
Проблемы победителя регулярного чемпионата вскрылись в первом же матче плей-офф с минским «Динамо». СКА рассматривался как очевидный фаворит серии. Команды встречались год назад, и тогда армейцы оформили четыре победы подряд и относительно легко прошли во второй раунд. Белорусы произвели грустное впечатление в конце регулярки и попали в плей-офф только потому, что московский «Спартак» смотрелся еще печальнее. Казалось, все козыри на стороне коллектива Романа Ротенберга. Однако СКА начал плей-офф с неожиданного поражения.
В заключительном матче регулярки СКА пропустил пять шайб от «Сочи» и чуть было не оконфузился в самом южном городе КХЛ. Героический камбэк на последних минутах спас армейцев от позора. После игры на пресс-конференции интересовался у Романа Ротенберга, не тревожит ли его обилие пропущенных шайб в матче с аутсайдером. Главный тренер СКА пообещал разобрать ошибки и не допустить их в будущем. Первый матч с «Динамо» показал, что проблемы в обороне никуда не делись. Провалил игру голкипер Дмитрий Николаев, которого СКА выбрал стартером на серию. И пусть две из шести шайб влетели в пустые ворота, петербуржцы безобразно отработали в обороне и позволили сопернику неприлично много.
Сразу три игрока минчан ушли в раздевалку по ходу первого периода. Но от прямого контакта с соперниками пострадал только Седрик Пакетт. Дмитрий Яшкин мощно встретил канадца, который за секунду до столкновения расстался с шайбой, но форвард СКА не получил и двух минут от арбитров. Пакетт перевел дух в раздевалке, вернулся на лед и отомстил Яшкину заброшенной шайбой, сравняв счет во втором периоде. Седрик в привычном стиле занял позицию на пятаке, подобрал шайбу после отскока от борта и направил ее в ближний угол ворот Николаева. Не обошлось и без спорного решения в сторону СКА: в третьем периоде арбитры простили защитника минчан Андрея Дерябина, который врезал клюшкой в голову Никите Гусеву.
Ничейный счет перед третьим периодом (2:2) располагал к жаркой концовке. Минчане выдержали высокий темп и продолжали создавать моменты в чужой зоне. А армейцы словно растерялись, когда к середине отрезка гости забросили еще две шайбы. Роман Горбунов пробил Николаева прямым броском через две секунды после выхода оштрафованного Дамира Жафярова. А гол Владимира Алистрова еще долго будет сниться голкиперу СКА в самых страшных кошмарах. Белорусский форвард закладывал вираж и бросил практически с отрицательного угла. И шайба нашла дырочку в амуниции Николаева.
В концовке матча СКА мобилизовался. Видимо, на лавке состоялся серьезный мужской разговор, который зарядил команду. Армейцы забросили две шайбы, но и пропустили еще две в пустые ворота. Минчане выбрали грамотный план на матч с лидером чемпионата. И шесть голов — далеко не предел для сегодняшней игры, ведь динамовцы реализовали не все контратаки. Победа «зубров» — лишь локальный успех. Не сомневаюсь, что СКА легко вернется в серию и послезавтра нас ждет совершенно другой матч.
Команда Крэйга Вудкрофта не уступила по игре и заслуженно повела в серии. Минчане показали, как побеждать нынешний СКА, и выявили очевидные проблемы соперника в обороне. С вратарем на первый матч Ротенберг не угадал. Теперь ждем дебюта за СКА в плей-офф Владислава Подъяпольского. Вот только ни он, ни Николаев не выигрывали ни одной серии Кубка Гагарина. Странно, что этот факт не смутил армейцев, когда в середине ноября они выменивали Подъяпольского из «Северстали».
Победитель регулярки в третий раз начал с поражения
СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо». Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом». Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую. (Кирилл Бурдаков)
Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф
|
Сезон
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
Итог серии
|
2008/09
|
Салават Юлаев
|
Авангард
|
3:2 ОТ
|
1-3
|
2009/10
|
Салават Юлаев
|
Автомобилист
|
5:1
|
3-1
|
2010/11
|
Авангард
|
Нефтехимик
|
1:2 ОТ
|
4-3
|
2011/12
|
Трактор
|
Югра
|
3:1
|
4-1
|
2012/13
|
СКА
|
Атлант
|
1:0 ОТ
|
4-1
|
2013/14
|
Динамо М
|
Локомотив
|
3:2 ОТ
|
3-4
|
2014/15
|
ЦСКА
|
Сочи
|
3:0
|
4-0
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Слован
|
2:0
|
4-0
|
2016/17
|
ЦСКА
|
Йокерит
|
4:2
|
4-0
|
2017/18
|
СКА
|
Северсталь
|
4:3 ОТ
|
4-0
|
2018/19
|
ЦСКА
|
Витязь
|
4:0
|
4-0
|
2019/20
|
ЦСКА
|
Торпедо
|
3:0
|
4-0
|
2020/21
|
ЦСКА
|
Спартак
|
1:0 ОТ
|
4-0
|
2021/22
|
Металлург*
|
Барыс
|
2:3
|
4-1
|
2022/23
|
СКА
|
Динамо Мн
|
4:6
|
?
* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|2.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|2.03
|17:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|- : -