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1 марта, 23:05

Вратарский кошмар СКА. Питерцы неожиданно проиграли команде, которая едва вползла в плей-офф

Михаил Скрыль
Корреспондент
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СКА — «Динамо» Минск — 4:6.
Фото ХК СКА
Минчане забросили в гостях целых шесть шайб.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:6 (1:1, 1:1, 2:3)
Голы: Яшкин — 1 (Гусев, Хуснутдинов), 11:09 — 1:0. Пышкайло — 1, 17:21 — 1:1. Кетов — 1 (Жафяров), 23:11 — 2:1. Пакетт — 1 (Барберио, Спунер), 25:04 — 2:2. Горбунов — 1 (Сапего), 46:51 — 2:3. Алистров — 1 (Меркли), 52:55 — 2:4. Пинчук — 1 (п.в.), 57:30 — 2:5. Волков — 1 (Воробьев, Хайруллин), 58:43 — 3:5. Гусев — 1 (п.в., Яшкин, Педан), 59:41 — 4:5. Алистров — 2 (п.в. Горбунов), 59:54 — 4:6.
Вратари: Николаев (55:06 — 57:30, 57:53 — 58:43, 59:05 — 59:54) — Шостак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 35 (5+11+19) — 26 (9+6+11).
Судьи: Раводин, Раминг.
1 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12284 зрителя.
Счет в серии: 0-1.

Проблемы победителя регулярного чемпионата вскрылись в первом же матче плей-офф с минским «Динамо». СКА рассматривался как очевидный фаворит серии. Команды встречались год назад, и тогда армейцы оформили четыре победы подряд и относительно легко прошли во второй раунд. Белорусы произвели грустное впечатление в конце регулярки и попали в плей-офф только потому, что московский «Спартак» смотрелся еще печальнее. Казалось, все козыри на стороне коллектива Романа Ротенберга. Однако СКА начал плей-офф с неожиданного поражения.

&laquo;Салават Юлаев&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Адмирал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Первый матч — первая сенсация! Гениальный вратарь и 20-летний нападающий принесли «Адмиралу» победу в Уфе

В заключительном матче регулярки СКА пропустил пять шайб от «Сочи» и чуть было не оконфузился в самом южном городе КХЛ. Героический камбэк на последних минутах спас армейцев от позора. После игры на пресс-конференции интересовался у Романа Ротенберга, не тревожит ли его обилие пропущенных шайб в матче с аутсайдером. Главный тренер СКА пообещал разобрать ошибки и не допустить их в будущем. Первый матч с «Динамо» показал, что проблемы в обороне никуда не делись. Провалил игру голкипер Дмитрий Николаев, которого СКА выбрал стартером на серию. И пусть две из шести шайб влетели в пустые ворота, петербуржцы безобразно отработали в обороне и позволили сопернику неприлично много.

Сразу три игрока минчан ушли в раздевалку по ходу первого периода. Но от прямого контакта с соперниками пострадал только Седрик Пакетт. Дмитрий Яшкин мощно встретил канадца, который за секунду до столкновения расстался с шайбой, но форвард СКА не получил и двух минут от арбитров. Пакетт перевел дух в раздевалке, вернулся на лед и отомстил Яшкину заброшенной шайбой, сравняв счет во втором периоде. Седрик в привычном стиле занял позицию на пятаке, подобрал шайбу после отскока от борта и направил ее в ближний угол ворот Николаева. Не обошлось и без спорного решения в сторону СКА: в третьем периоде арбитры простили защитника минчан Андрея Дерябина, который врезал клюшкой в голову Никите Гусеву.

Ничейный счет перед третьим периодом (2:2) располагал к жаркой концовке. Минчане выдержали высокий темп и продолжали создавать моменты в чужой зоне. А армейцы словно растерялись, когда к середине отрезка гости забросили еще две шайбы. Роман Горбунов пробил Николаева прямым броском через две секунды после выхода оштрафованного Дамира Жафярова. А гол Владимира Алистрова еще долго будет сниться голкиперу СКА в самых страшных кошмарах. Белорусский форвард закладывал вираж и бросил практически с отрицательного угла. И шайба нашла дырочку в амуниции Николаева.

В концовке матча СКА мобилизовался. Видимо, на лавке состоялся серьезный мужской разговор, который зарядил команду. Армейцы забросили две шайбы, но и пропустили еще две в пустые ворота. Минчане выбрали грамотный план на матч с лидером чемпионата. И шесть голов — далеко не предел для сегодняшней игры, ведь динамовцы реализовали не все контратаки. Победа «зубров» — лишь локальный успех. Не сомневаюсь, что СКА легко вернется в серию и послезавтра нас ждет совершенно другой матч.

Команда Крэйга Вудкрофта не уступила по игре и заслуженно повела в серии. Минчане показали, как побеждать нынешний СКА, и выявили очевидные проблемы соперника в обороне. С вратарем на первый матч Ротенберг не угадал. Теперь ждем дебюта за СКА в плей-офф Владислава Подъяпольского. Вот только ни он, ни Николаев не выигрывали ни одной серии Кубка Гагарина. Странно, что этот факт не смутил армейцев, когда в середине ноября они выменивали Подъяпольского из «Северстали».

Победитель регулярки в третий раз начал с поражения
СКА, выигравший Кубок Континента, начал выступление в Кубке Гагарина с поражения от минского «Дииамо». Ранее с неудачи в плей-офф стартовали два победителя регулярного чемпионата: в 2011 году «Авангард» уступил в первой игре серии «Нефтехимику», а год назад «Магнитку» ждал неудачный дебют в противостоянии с «Барысом». Любопытно, что с 2015 по 2021 год обладатели Кубка Континента брали серии первого раунда всухую. (Кирилл Бурдаков)

Все первые матчи победителей регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф

Сезон

Команда

Соперник

Счет

Итог серии

2008/09

Салават Юлаев

Авангард

3:2 ОТ

1-3

2009/10

Салават Юлаев

Автомобилист

5:1

3-1

2010/11

Авангард

Нефтехимик

1:2 ОТ

4-3

2011/12

Трактор

Югра

3:1

4-1

2012/13

СКА

Атлант

1:0 ОТ

4-1

2013/14

Динамо М

Локомотив

3:2 ОТ

3-4

2014/15

ЦСКА

Сочи

3:0

4-0

2015/16

ЦСКА

Слован

2:0

4-0

2016/17

ЦСКА

Йокерит

4:2

4-0

2017/18

СКА

Северсталь

4:3 ОТ

4-0

2018/19

ЦСКА

Витязь

4:0

4-0

2019/20

ЦСКА

Торпедо

3:0

4-0

2020/21

ЦСКА

Спартак

1:0 ОТ

4-0

2021/22

Металлург*

Барыс

2:3

4-1

2022/23

СКА

Динамо Мн

4:6

?

* Регулярный чемпионат-2021/22 был приостановлен из-за пандемии коронавируса и подготовки к Олимпийским играм. На момент остановки турнира «Металлург» занимал первое место по набранным очкам, но Кубок Континента не получил.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Кубок Гагарина
16
29
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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Автомобилист – Металлург
 - : -
2.03 17:00
Авангард – Сибирь
 - : -
2.03 19:30
ЦСКА – Северсталь
 - : -
2.03 19:30
Торпедо – Динамо М
 - : -
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