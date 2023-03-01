Первый матч — первая сенсация! Гениальный вратарь и 20-летний нападающий принесли «Адмиралу» победу в Уфе
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Файзуллин — 1 (Грачев, Метальников), 25:05 — 0:1. Хмелевский — 1 (бол., Кадейкин, Науменков), 37:50 — 1:1. Корбит — 1 (Шэн, Сидляров), 76:51 — 1:2.
Вратари: Ежов — Серебряков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 56 (13+15+14+14) — 32 (7+8+9+8).
Судьи: Ромасько, Спирин.
1 марта. Уфа. Уфа-Арена. 8055 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
«Адмирал» Леонида Тамбиева стал одной из главных сенсаций регулярного чемпионата: команда из Владивостока взяла свое строгим и дисциплинированным хоккеем, а вратарь Никита Серебряков стал одним из героев регулярки. Зрелищной игру «Адмирала» назвать сложно, но с тем подбором игроков, что есть у Тамбиева, сложно строить комбинационный хоккей. И Тамбиев добился максимума, выведя команду на седьмую строчку в таблице.
Конечно, «Салават Юлаев» считался фаворитом, но хоронить раньше времени приморцев не стоило. Первую игру серии в Уфе «Адмирал» начал в привычном стиле, отдав инициативу хозяевам. У «Салавата Юлаева» выделялся пропустивший из-за травмы всю регулярку канадский нападающий Джош Хо-Сэнг: говорят, что Виктор Козлов принял решение поставить его в состав непосредственно перед игрой.
Стартовая двадцатиминутка голов не принесла, а вот в начале второго периода Данил Файзуллин добил шайбу в ворота Ильи Ежова с пятака после прохода Евгения Грачева.
Пропустить первым от «Адмирала» — то еще наказание. И без того застегнутая на все пуговицы команда начинает играть еще строже. А уж если Серебряков ловит кураж, то сравнять счет становится совсем уж сложно. Благо у «Салавата» есть такой мастер, как Саша Хмелевский. Американский нападающий настрелял в регулярке 26 шайб и не готов останавливаться в плей-офф. Хмелевский оказался первым на добивании после наброса Науменкова.
В третьем периоде уже и «Салават» начал играть осторожно. Моментов было совсем немного, и команды как будто готовились к овертайму. Вот только кто обещал, что там фавориты смогут забить Серебрякову? Вратарь «Адмирала» продолжал тащить, а его партнеры нашли шанс в контратаке. Причем забил 20-летний Прохор Корбит, который изначально был заявлен 13-м нападающим и начал выходить на лед только по ходу матча. В регулярке Корбит еще не забивал, а вот в плей-офф поразил ворота в первой же встрече.
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