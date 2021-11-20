Канадец хочет получить гражданство России, чтобы помочь на Олимпиаде. У этой истории есть серьезный подвох

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Салават Юлаев» совершил довольно спорную сделку с «Витязем». В Подольск едет Евгений Лисовец, а взамен клуб получает Виктора Антипина.

Тут что настораживает? Дело в том, что уфимская команда стала хорошо играть в этом сезоне как раз из-за изменений в обороне. Теперь в команде нет «летучих голландцев», даже Филип Ларсен успокоился и стал заниматься своими прямыми обязанностями. Однако почему-то руководство клуба считает, что им нужен человек с упором на атаку. Но Антипин совсем не тот, в ком нуждается Уфа. Более того, Виктор играет очень слабо. От него с легкостью отказывается клуб, который находится на последнем месте в конференции с неснятой задачей попасть в плей-офф. В Подольске убедились, что бывший игрок «Баффало» им в этом деле не помощник. От него нет никакой пользы в атаке, а в обороне он допускает такие грубые ошибки, что за голову хватаешься.

Регресс Антипина после возвращения из Америки (а проблемы начались еще там) настолько очевиден, что даже странно, как в «Салавате Юлаеве» этого не замечают. Непонятны и причины. В СКА он играл плохо, сейчас в «Витязе» — еще больший провал. Вряд ли хоккеист стал плохо относиться к работе, но у иных игроков бывает, что порох заканчивается в таком возрасте. Вроде бы еще играть и играть, тем более с российским паспортом, на дефицитной позиции, но ничего не получается. Все ждут от Виктора, что он снова станет таким, каким был в «Металлурге», но ничего не выходит. В Уфе, конечно, думают, что смогут совершить чудо, мол, посмотрите, каким стал Николай Кулемин. Пример понятен, но не совсем справедлив. Ветеран — в атаке, с отличными партнерами, которые и тащат его. Виктор — в защите, его ошибки будут более очевидны, а в Подольске он не провел ни одного удачного матча. Были неплохие (их два — с московским «Динамо» и «Трактором»), но это лишь средний уровень. Лисовец же всегда играл только по заданию и делал все, что от него ждали.

Скандал

Очередной скандал в России, связанный с агентами, которые за деньги обещают пристроить подростка в команду Молодежной хоккейной лиги. На этот раз замешан знаменитый в прошлом хоккеист Михаил Татаринов. Вроде бы он нашел родителей, которые хотели видеть своего ребенка в профессиональной лиге, и, по сообщению СМИ, выманил у них почти миллион рублей. Жертва — некий Филипп Нестеров — все равно осталась без команды. Такие истории происходят постоянно, только некоторые родители предпочитают молчать, а достоянием гласности становятся какие-то совсем уж вопиющие случаи.

Помните агента Логинова, который тоже собирал деньги, обещая невесть что? У него ничего не выходило, а кому-то не нравилось, что их надувают. Но пока есть «клиенты», будут вот такие «жуки». Я вполне допускаю, что в какие-то клубы МХЛ действительно можно попасть за деньги. Слышал, что даже за попадание в заявку большой команды требовали 1,5 миллиона рублей, но за это хоккеист лишь посещал бы тренировки, иногда ездил на выезд, а совсем уж редко попадал в заявку на игру. Уверен, что руководство об этом не знало, а менеджера, который занимался темными делами, уже выгнали.

Мошенники, нечистые на руку люди есть в любой сфере. Я про другое хочу сказать. Если вообще дошло до того, что с вас за перевод в команду МХЛ, даже за летний просмотр, требуют деньги, то значит, что ваш ребенок просто не соответствует уровню, он бесперспективен. Бросьте мучить парнишку, займитесь чем-нибудь другим. Ни один талантливый парень из юниоров, выступающих на любом уровне, не пройдет мимо глаз скаутов, которые сейчас работают везде. Вы же сами и кормите «клещей», желающих на этом поиметь деньги. Ни один из агентов, предлагающих подобные услуги, не имеет возможности кого-то устроить даже на просмотр. Единственное, что он может предложить тренеру, — список хоккеистов, предоставить видео, дать какие-то характеристики. Но эта работа не стоит сотен тысяч. Мне совсем не жалко тех, кто платит «агентам» за то, чтобы их взяли в команду. Они такие же мошенники, как и те, кто берет деньги.

Инициатива

То ли сам Корбэн Найт придумал, что готов взять российское гражданство, то ли его агенты, но попытка отличная. Все еще подано под таким соусом, что он хочет выиграть Олимпиаду, помочь нашей команде закрыть весьма дефицитную позицию центра. А если НХЛ не отпустит игроков, то у нас действительно будут серьезные проблемы в этой линии. Вроде бы предложение Найта выглядит своевременно. Но надо четко понимать, что Корбэн или его агенты думают совершенно о другом.

Российский паспорт, отсутствие статуса «легионер» дадут возможность хоккеисту заработать еще больше денег. Олимпиада пройдет, а гражданство останется. Учитывая уровень игры Корбэна, он сможет увеличить свой доход. Не в «Авангарде», так в «Динамо» или в СКА, возможно, в «Ак Барсе». О сборной он, понятно, не думает совсем.

С Найтом, если он станет россиянином, сразу произойдет то, что происходит с Ником Бэйленом в команде Белоруссии или Дарреном Дитцем в команде Казахстана. Они там не просто играют слабо, а едва ли не специально действуют спустя рукава. Для них это неоплачиваемая работа. Ее надо делать потому, что пообещали, но вкладывать в это душу они не собираются.

Вратарь Хенрик Карлссон, который сейчас в КХЛ не играет, вообще шантажировал Федерацию хоккея Казахстана, требуя новый контракт, иначе на турнир он не поедет. Один раз прошло, второй раз — нет. Найт, получивший паспорт, не будет помощником нашей команде, как бы он хорошо ни играл в КХЛ. Все-таки для выступления за сборную страны нужно еще что-то кроме умения играть в хоккей. Так что попытка команды Корбэна отличная, но давать ему документ ни в коем случае нельзя. Пусть пробивает себе новые контракты за счет хорошего хоккея.