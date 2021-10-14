В кризисе ЦСКА виноват не Федоров, а те люди, что его назначили

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

Уже в этом сезоне у каждого сильного клуба КХЛ были провалы. Сергей Ласьков зачем-то извинялся за поражение «Металлурга» от «Салавата Юлаева» — 2:7. Хотя это был несчастный случай. Уфимцы проигрывали СКА — 0:5, а питерцев, в свою очередь, возил по льду «Барыс». Но то, что происходит с ЦСКА, выбивается из этой системы. Да, у армейцев был отличный период в начале сезона, но даже тогда их успехи воспринимались как огромное везение. Никогда не возникало ощущения, что команда стала сильнее и берет свои очки справедливо. Все это подтвердилось. За несколько дней команда Сергея Федорова уступила и «Куньлуню», и «Амуру».

Поражение в среду от хабаровской команды было совсем унизительным. Да, Михаил Кравец крутой тренер, который умеет работать с игроками среднего уровня. Но и он не ожидал, что все будет так легко. Они приехали играть с финалистом последнего Кубка Гагарина, а встретились с какими-то плюшевыми игрушками. Ни системы, ни желания, ни козырей. Вопрос-то простой — а кто ответит за это? В ЦСКА решили отказаться от Игоря Никитина перед началом сборов, предъявляя ему не за результат, а за качество хоккея. То есть вы хотели того, что происходит сейчас? Унылая игра и поражения от последних команд Восточной конференции — к этому стремились?

Вопросы даже не к Сергею Федорову. Хочется спросить с президента, для которого появление потолка стало неразрешимой проблемой. Да, тяжело, когда лишился возможности вбрасывать столько денег, сколько хочешь, не неся никакой ответственности. Но теперь нужны другие качества, а их нет. И я еще раз напоминаю, что во время того знаменитого совещания наблюдательного совета надо было костьми ложиться, но защищать кандидатуру главного тренера. Это из-за Никитина никто не обращал внимания на то, как бездумно тратятся деньги. А сейчас спрос только с одного человека.

Запомним, как не надо. И больше повторять не будем. Надеемся. Верим! pic.twitter.com/dXpmJTBtFa — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 13, 2021

Легионер

Нападающий Фредерик Хандемарк покинул расположение СКА, контракт с ним расторгнут, и больше он не сыграет за питерский клуб. Хандемарк был средним хоккеистом европейского уровня, он и не должен был появляться в питерском клубе, тем более на позиции центрального нападающего, притом что были Владислав Каменев, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов и еще с десяток хоккеистов в системе. Ошибся тот, кто вообще его заметил и позвал в клуб. Фредерик еще на предсезонных турнирах оставил впечатление игрока, который случайно оказался в столь сильной команде. Сезон он начал выше ожиданий. Забил в меньшинстве «Северстали», затем реализовал большинство во встрече с «Автомобилистом». А после этого прекратил набирать очки.

Но отказ от Фредерика говорит и о том, что команда не будет держать семь иностранцев, что выглядело бы странным. Сейчас их вообще пять, ведь Оскар Фатенберг в списке травмированных. С шестым решают. Бреннан Менелл, права на которого приобрели у минчан, не слишком и нужен. На рынок выходит Микко Лехтонен, который совершенно напрасно покинул «Йокерит» и отправился за океан. На месте финнов не продавал бы права на этого защитника, а дал бы хоккеисту хороший контракт, так как он сразу сделает «Йокерит» сильнее. Но вы же знаете, как иногда происходят сделки в КХЛ.

Ситуация с Кравцовым

Продолжается история с Виталием Кравцовым, который решил окончательно разойтись с «Рейнджерс». Напомним, что хоккеист после окончания тренировочного лагеря был направлен в фарм-клуб, тренер решил начинать чемпионат с другими игроками. Виталию это не понравилось, и он попросил обмена. В Нью-Йорке согласились с просьбой. Надо четко понимать, что россиянин решил расстаться с командой не только из-за решения тренера.

Слишком много проблем накопилось во взаимоотношениях с клубом. Тут и недоверие ему с первых дней, и довольно странное отношение в «Хартфорде». Если вы помните, то первый раз Виталий, приехав в фарм-клуб, играл очень мало, его постоянно сажали в запас, а так к проспектам, особенно из первого раунда, не относятся.

Сейчас выясняется, что Кравцов ведет себя вполне скромно. Он не думает, что стал звездой первого уровня, у него вполне разумные предложения.

Например, он согласен поехать в фарм-клуб той команды, которая его получит. Это нормально, если в его качествах не уверены. Он просто больше не хочет находиться в системе «Рейнджерс», а это немного другое. В качестве уступки Кравцов согласен сразу же подписать контракт на следующий сезон на условиях той команды, что его возьмет. То есть он не старается что-то выгадать, ему только хочется поменять организацию. Но в «Рейнджерс» не желают простого решения проблемы. Они планируют получить за Кравцова сильного хоккеиста для топ-6. Но, постойте, у вас же в первых двух звеньях нет проблем, именно из-за этого вы отказались от Виталия. В общем, есть ощущение, что «Рейнджерс» еще попортит нервы Кравцову.