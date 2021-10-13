Наш парень психанул. Российский форвард «Рейнджерс» отказался ехать в фарм-клуб и ищет обмен

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Никита Гусев все-таки вернулся в Россию и подписал контракт со СКА. Оказывается, мы зря тут все гадали о будущем хоккеиста, еще до отъезда он обо всем договорился с питерским клубом. И никакие другие варианты продолжения карьеры в России не рассматривал. Конечно, СКА усилился, правда, в нынешней ситуации Никита Гусев вряд ли что-то сильно изменит. Был же у питерцев Владимир Ткачев, который выполнял те же функции. То ему центра не могли найти, то в запас сажали на ровном месте. Гусева, конечно, не будут убирать из состава, как происходило с Владимиром, но и тройку вокруг него собрать тяжело. Идеально ставить его с Владиславом Каменевым, но последний уже попрощался с командой. А какой другой центр лучше? Гусев будет набирать свои очки в большинстве, но у питерцев совершенно другие проблемы.

Сейчас говорят, что через год Никита снова попытается заключить контракт с клубом НХЛ. Не слишком верю в это. Во-первых, форварду будет уже 30 лет, а та лига сильно молодеет и возрастные игроки не нужны, если за их плечами нет серьезной истории. Во-вторых, в НХЛ уже не будут впечатлены результативностью игрока, если, конечно, он не пробьет сотню. Да боюсь, и 150 баллов не помогут. Гусева изучили, про него все известно, не случайно же этим летом не было ни одного предложения, да и просмотровый контракт с «Торонто», завершившийся провалом, не добавил вистов. Плюс он выбрал себе за океаном весьма спорного агента, расставшись с сильным. Впрочем, КХЛ получила результативного форварда, а болельщики всех команд будут обязательно наблюдать за Никитой. И пусть с разным настроем, главное, чтобы обсуждали.

Конфликт

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов отказался ехать в «Хартфорд» и попросил клуб разрешить ему искать варианты для обмена. В Нью-Йорке согласились с требованием, несмотря на то что он девятый номер драфта. Теперь уроженец Владивостока будет изучать варианты, при этом они должны быть такими, которые устроят клуб.

Кравцова понять можно. У него был не совсем ровный тренировочный лагерь, с травмой и пропуском нескольких занятий, но когда он вернулся на лед, то, наверное, не уступал своим конкурентам за место в составе. Но у Виталия даже не получилось пробиться в третье звено. Наш парень психанул. У него вообще не сложилось с клубом с самого начала, там было очень много моментов, которые не устраивали обе стороны, а нынешняя командировка в фарм стала последней каплей. Уж он точно не был худшим, но у тренера-то свой взгляд на построение команды. И даже если он ошибочный, то ему отвечать за результат.

Кравцов проиграл борьбу не Какко с Лафрьене (там без шансов), а Ханту и Хытилу. Те ребята, по мнению тренера, могут и в обороне отпахать, и силовой хоккей продемонстрировать. В «Рейнджерс», комментируя решение Виталия, этого и не скрывают. Мол, российскому хоккеисту не хватает навыков. Конечно, Виталий мог бы спокойно поехать в «Хартфорд», стать лидером команды, и тогда были бы вопросы к клубу, но Кравцов выбрал иной путь. А тут еще и смена агента. Нынешний вряд ли найдет какой-то приличный вариант, скорее еще больше погубит хоккеиста. По-хорошему, Кравцову надо возвращаться в «Трактор» к Анвару Гатиятулину и начинать всё с самого начала. И в возвращении не будет ничего плохого.

Матч

Игра между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» была омрачена плохим качеством льда на уфимском стадионе. Про это говорили хоккеисты обеих команд, причем оценки как со стороны гостей, так и со стороны хозяев одинаковые. Только Александр Бурмистров сдержался, а Григорий Панин дал звонкую характеристику, да такую, что пришлось удалять прямой эфир пресс-конференции и заливать запись снова, но уже с запикиванием.

Не согласен, что главная тема — «Ак Барс» ведет в неофициальной серии с «Салаватом Юлаевым» с счетом 6-0. Тут больше солидарен с Александром Кадейкиным, который отметил, что не все матчи завершались разгромом, многие прошли на равных, но больше повезло сопернику. Да, сам по себе счет неприятный, но в этом сезоне «Салават Юлаев» проиграл только две встречи, а в последней все решилось в серии буллитов. Вот если бы «Ак Барс» победил в основное время, то можно было бы переживать, а ведь все к этому и шло.

Но у казанского клуба свои проблемы. Например, довольно посредственная форма легионера Джордана Уила, а он самый высокооплачиваемый. Непонятно, что происходит с защитниками. Они же не могли разучиться играть одновременно, но сейчас любая атака на ворота «Ак Барса» — потенциальная опасность. Ошибиться, принять плохое решение, проиграть единоборство может каждый. А тренеры уфимского клуба вообще забыли то, что наигрывали летом. Иностранцы снова вместе, причем постоянно, остальные на подхвате. Смутили две вещи. Кому пришло в голову, что Андрей Зубарев готов выходить на буллиты? И как можно было посадить в запас Данила Алалыкина, если он забивает первым касанием? Но в целом матч получился отличным, все получили удовольствие. Только с качеством льда надо что-то делать.