Фаворита сезона ЦСКА разгромил аутсайдер. Команда валится, а Федорова прочат в тренеры сборной

С московскими армейцами происходят необъяснимые вещи. После поражения «Куньлуню» красно-синие влетели хабаровчанам.

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Ленц — 2 (бол., Галузин, Томашек), 8:19 — 0:1. Архипов — 1 (Ленц, Волгин), 19:09 — 0:2. Николишин — 2 (Бутузов, Горшков), 21:44 — 0:3. Бутузов — 3 (бол., Горшков, Волгин), 24:18 — 0:4. Соркин — 2 (Нестеров), 57:29 — 1:4. Томашек — 5 (п.в., Любимов), 58:33 — 1:5.

Вратари: Рейдеборн (58:04 — 58:33) — Аликин.

Штраф: 11 — 8.

Броски: 33 (6+13+14) — 37 (17+14+6).

Судьи: Ермолаев, Кочетов.

13 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 1386 зрителей.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров должен войти в штаб сборной России на Олимпиаде. Вопрос считается делом решенным. Наверное, определенная логика в назначении имелась, учитывая огромные достижения и колоссальный опыт легенды в качестве игрока. Хотя для полной картины неплохо бы услышать аргументацию лиц, причастных к назначению. В данный момент оно кажется совсем странным. Тайминг в информационном поле и вовсе вышел максимально ужасным. По итогам провальной игры с «Амуром», состоявшейся вечером того же самого дня, применительно к перспективам Федорова в национальной команде самым мягким словом станет «сюрреализм».

ЦСКА давно не был настолько беспомощным. Унылую до тошноты атмосферу на домашней арене армейцев пытался развеять только отчаянно и до самого конца болевший за своих фан-сектор. На льду тем временем почти все старания армейских звезд заканчивались впустую. Для одного из топ-клубов КХЛ, который в минувшем феврале рубился в финале Кубка Гагарина, ситуация кажется близкой к катастрофе. Команда еще держится в зоне плей-офф, но отставание от лидеров «Запада» как по очкам, так и по игре становится критичным.

Представляем состав ЦСКА на сегодняшний матч pic.twitter.com/Ooa0xLkhdD — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 13, 2021

Поражения в течение недели от «Куньлуня» и «Амура» выглядят причиной детального разбора в духе «как жить дальше» в любой команде лиги. Применительно к ЦСКА это не только вина отдельно взятого тренера, но и констатация глобального кризиса. Федоров ведь не рвался на нынешнее место и никого не подсиживал. Он, как в армии, подчинился приказу вышестоящих командиров и делает все, что может. Массовое доверие своей молодежи, чем занимается Федоров, следует приветствовать обеими рукам. Почти треть игроков команды, вышедших против «Амура», можно отнести к этой возрастной категории. У Полтапова, Калиниченко и других хорошее будущее. Эксперименты казались бы уместными, если бы не глобальная цель ЦСКА на сезон — возвращение Кубка Гагарина. Именно об этом говорили первые лица клуба.

Наш состав на сегодня pic.twitter.com/ezeP731gMD — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) October 13, 2021

Москвичи в нынешнем сезоне из фаворита, которым считались на протяжении десятилетия, на глазах превращаются в унылого середняка. Что-то странное происходит с нападающим Окуловым, который по делу считался яркой звездой КХЛ. Он попал в опалу Федорову. Почему? Никто не понимает. Об уходе игрока в другую команду речи сейчас не идет. Даже если форвард в чем-то виноват, то это не повод его столько воспитывать. Всего пара интересных по содержанию матчей с начала сезона даже для клуба, затеявшего перестройку, выглядят приговором. В первую очередь для людей, которые принимали кадровые решения летом.

Запомним, как не надо. И больше повторять не будем. Надеемся. Верим! pic.twitter.com/dXpmJTBtFa — ХК ЦСКА Москва (@hccska) October 13, 2021

Когда в клубе решили расстаться с Игорем Никитиным, ему в вину вменили слабую результативность команды в решающих играх финала Кубка Гагарина с «Авангардом». Федоров заходил на тренерский мостик с красивыми обещаниями сделать ставку на игру с акцентом на атаку. Реальность оказалась жестокой, как утро понедельника. Армейцы забрасывают чуть больше скромных аутсайдеров типа «Сочи» и «Адмирала». Все чаще после матчей ЦСКА на ум приходит знаменитый мем, который в цензурном виде звучит примерно так: «Ничего не понял, но интересно». Пока не видно даже намека на исправление ситуации, поэтому резким шагам в ближайшее время удивляться не стоит. Не получилось бы только так, что Федоров поедет в сборную освобожденным тренером.