ЦСКА побеждает других фаворитов, даже не напрягаясь. При этом у них не оптимальный состав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Объявлен состав молодежной сборной России, которая отправится на чемпионат мира в Канаду. Обычно в эти дни у людей появляются вопросы, почему взяли того, а не этого, но в нынешней ситуации споры были сведены к минимуму. До сих очень обидно, что защитник Александр Никишин пропустит турнир, так как у него нет медицинского допуска. При этом для КХЛ у него со здоровьем все в порядке, а недавно мы узнали, что внимательные специалисты из НХЛ не нашли никаких проблем, и потому хоккеиста выбрали во втором раунде драфта. Наверное, странно, что даже не рассматривали кандидатуру Ильи Николаева из «Металлурга». В трудный момент хоккеист, за плечами которого было меньше сотни матчей в молодежной лиге, стал игроком основного состава магнитогорского клуба. И на льду он проводил времени больше, чем Семен Чистяков после Евротура, не говоря уж про Кирилла Кирсанова или Егора Шеховцева. Даже на сбор не позвали, чтобы проверить.

В атаке вопросы могут возникнуть только по ребятам, которые выступают за океаном, но зато взяли пару человек из университетских лиг, а раньше на них не обращали внимания. Из форвардов, которые выступают в России или вернулись из-за океана, больше всего жалко Матвея Гуськова, который ошибся с агентом. Тот, пытаясь решить свои вопросы, не оценив обстановку правильно, лишил нападающего шанса даже попасть на сборы. Мог бы сыграть и Тахир Мингачев из системы ЦСКА, но его отправили домой в последний момент. Тахира считают нападающим, который может сыграть на фланге и в центре, но тренеры приняли такое решение, и мы его принимаем. Не забывайте, что в этом безумном сезоне Игорь Ларионов был лишен привычных инструментов, которые были у Валерия Брагина для определения состава: не было суперсерии, турниров сборных, не играли североамериканские лиги. Но по именам мы явный фаворит турнира. Осталось только взять золото.

Обмен

«Северсталь» не стала дожидаться, когда у Зака Митчелла, которого они взяли из списка отказов, проснется совесть и он приедет в Череповец. Но надо напомнить лиге, что все ждут ее оценки ситуации и решений по несостоявшемуся трансферу. Это вопиющее нарушение регламента, попрание принципов организации, и КХЛ не должна молчать.

Андрей Разин уже понял, что бороться за хоккеиста нет смысла, и взял из «Трактора» Якоба Берглунда. Швед прошлым летом подписал контракт с челябинским клубом, стал шестым легионером, и до сих пор непонятно, зачем его вообще позвали на Урал. Понятно, что когда один иностранец-вратарь, то можно как-то менять полевых игроков, а Якоб в «Нефтехимике» и в Риге показал, что может действовать как на фланге, так и в центре. Только даже в Нижнекамске легионер не слишком выделялся. Да, статистика приличная. 25 очков в 40 матчах, но ведь еще в сентябре его выгнали из рижского «Динамо». Цифры в Нижнекамске искажают общую картину. Якоб играл очень много, так как у тренеров и не было никаких вариантов. При этом на самом важном отрезке сезона, в конце регулярного чемпионата, когда команда Вячеслава Буцаева бросилась в погоню за местом в плей-офф, на его счету лишь одна шайба в десяти встречах. Не пошло у Якоба и в Челябинске. Всего две шайбы в 13 матчах, на позиции центра он провел только одну встречу. Зачем он «Северстали», не очень и понятно, но там покупают иностранцев, очень внимательно считая деньги.

Матч

ЦСКА и «Локомотив» в субботу вечером сделали все, чтобы в следующий раз на их матчи зрители не ходили. Если у человека есть более веселая альтернатива, например, пересчитывать, сколько рыб выпрыгнет из реки в мороз, то, скорее всего, они предпочтут второй вариант. За этого хоть не надо платить деньги. 30 бросков на две команды, армейцы забрасывают три шайбы, совершив лишь 14 попыток.

Но мы-то к этому привыкли, однако в очередной раз отметим, что существуют очень серьезные проблемы у ярославского клуба. Это уже совсем не та команда, которая радовала в осенней части чемпионата, где хоккеисты выходили на лед с желанием и творили. Все больше и больше работы, практически нет творчества, бросается в глаза, что люди боятся ответственности. Им этого, уверен, никто не запрещает напрямую, но все собрания, тренировки, разборы матчей посвящены определенному стилю, и это сковывает.

Из удивительного отметим, что Илья Любушкин был посажен Скабелкой в запас после первой шайбы в ворота ярославцев. Игрок «Аризоны» слишком суетливо действовал в тот момент, сыграл неправильно. Можно было бы и поругать, но Илья в нормальный хоккей играл только в марте, затем только тренировался в «пузыре», а тренер «Аризоны» так ни разу и не дал ему выйти на лед в доигровке. Долгое нахождение в Северной Америке в период жестких карантинов, когда было закрыто вообще все, возвращение в Россию в такую же обстановку, редкие тренировки... Тяжело прийти в норму. Если говорить об армейцах, то такие победы должны напугать соперников Игоря Никитина гораздо сильней, чем разгромы «Торпедо», «Автомобилиста» или «Авангарда». Они берут свое автоматически, даже не напрягаясь. И это еще у ЦСКА не оптимальный состав.