Журналист «СЭ» посмотрел кино и советует не тратить на это время и деньги.

Мнение

«Только «Локо»!»

К современному российскому кинематографу можно относиться по-разному: критиковать и презирать, поддерживать и любить таким, какой он есть, игнорировать и вовсе не смотреть. Но сложно отрицать, что иногда отечественные режиссеры действительно способны создавать качественный продукт, который зачастую не выходит в широкий прокат. Вот только появившийся недавно на экранах фильм «Небесная команда», посвященный десятой годовщине гибели ярославского «Локомотива», вряд ли относится к этой категории.

Когда весной 2020-го впервые появилась информация, что в Ярославле началось производство фильма о самой страшной трагедии в истории российского спорта, картина была заявлена под названием «Только «Локо»!». И уже тогда я не понимал, как можно взяться за художественную интерпретацию события, которое стало горем для всего хоккейного сообщества. Одно дело документальные фильмы, которых почти о каждом из погибших ребят за эти годы было снято немало, — в них можно лучше узнать героев, прочувствовать боль близких и осознать весь масштаб трагедии. Совершенно другое — художественные полотна, по определению допускающие искажение реальности и пресловутые киноусловности.

Поэтому около девяти лет никто и мысли не допускал, что ярославская трагедия может стать полем для чьей-либо фантазии. Тем более что перед глазами у потенциальных авторов мог быть пример фильма «Юнайтед» о мюнхенской трагедии 1958 года — практически сразу после выхода лента Джеймса Стронга была разгромлена журналистами и родственниками погибших за кучу исковерканных фактов. Да и какой может быть художественный фильм о команде, которая стала священной для всех российских болельщиков? К сожалению, все это не остановило ярославскую студию «ЯрСинема» от художественной интерпретации катастрофы под Туношной.

От создателя «Петрова и Васечкина»

Имя генерального продюсера фильма Олега Жарова достаточно известно в узких кругах — в 80-х он был ученым и преподавал технические науки, затем занялся экологическим предпринимательством, а в 2008-м основал историко-культурный комплекс «Вятское» и создал там небольшой туристический кластер, который с 2019-го претендует на включение в список ЮНЕСКО. Какое отношение имеет Жаров к погибшему «Локомотиву»? Никакое — до анонса ленты он никогда не позиционировал себя даже как болельщика. Однако это не помешало ему выступить не только продюсером, но и одним из главных консультантов фильма.

Впрочем, им круг консультантов не ограничивается. Например, среди них оказались Андрей Коваленко и Вячеслав Фетисов. Русский танк и двукратный чемпион России в составе железнодорожников, пусть и имеет сейчас опосредованное отношения к клубу, но он знал некоторых из ушедших ребят. Напрашивается вопрос — почему создатели не позвали кого-то, близкого к тому «Локомотиву»? Или никто не согласился?

Режиссером «Небесной команды» стал Владимир Алеников. Да-да, именно тот, который в свое время снял по-настоящему добрый детский сериал «Приключения Петрова и Васечкина», неплохую советскую комедию «Наши люди», один из любимых мультфильмов моего детства «Чучело-мяучело» и за годы работы действительно заслужил звание мэтра. Чем не величина? Только в итоге несколько забытый автор, сценарист и писатель взялся за историю, которую, похоже, совсем не осознавал — по словам Аленикова в интервью «Российской газете», до работы над фильмом он не был болельщиком, а с темой «Локомотива» познакомился благодаря Жарову.

Кадр из фильма «Небесная команда».

Клуб и родственники — жестко против

Под Аленикова подобрали довольно именитый актерский состав, в который, помимо нескольких дебютантов, вошли Сергей Баталов, Александр Гуськов, Ирина Розанова, Анна Уколова и Андрей Мерзликин. Правда, как бы здорово ни отыгрывали исполнители из старой гвардии, они лишь орудие в руках режиссера и автора. Практически сразу создатели задекларировали свой фильм не как «заурядную спортивную драму, сделанную по заезженным лекалам», а как «фильм о любви, рассказывающий не только истории фанатов и родственников хоккеистов», которые якобы единодушно дали добро на верстку художественной истории. И все бы хорошо, но уже на ранних стадиях раскрутки полотна «Локомотив» в официальных соцсетях прогремел с мощным пресс-релизом.

— Полгода назад авторы картины «Только «Локо»!» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководство клуба приняло решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.

ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твердо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины.

Вместе с тем наш клуб открыто заявляет о готовности к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съемок художественных и документальных фильмов. В частности, мы поддерживаем начинание режиссера Елены Михеевой с циклом 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды «Локомотив». Также мы готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если будет проведен национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года.

Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах, — говорилось в заявлении железнодорожников.

Кадр из фильма «Небесная команда».

Самое странное, что незадолго до пресс-релиза Алеников на своем официальном сайте, напротив, заявил, что с ним сотрудничают не только родственники погибших, но и сам клуб.

Давайте разберемся — что же могло смутить «Локомотив»?

Во-первых, сюжет. Действие фильма разворачивается за день до катастрофы, а сами события показаны глазами болельщиков, собирающихся в Минск на матч любимой команды, невесты одного из хоккеистов и прачки хоккейного клуба. Игроки «Локомотива» же занимают в истории место если не на самой дальней полке, то где-то с краю, а главное — они показаны исключительно со спины. Как объяснял режиссер, сделано это было для того, чтобы отснятый материал можно было легко соединить с реальными кадрами матчей «Локомотива».

— Основные персонажи — фанаты команды, невесты игроков, их окружение. Но герои, конечно, сами хоккеисты. Я хочу активно использовать хронику — а это матчи, тренировки, общение игроков с болельщиками. Фильм будет выдержан в манере, близкой к документальной: не легенда, не сказка, ничего придуманного — только реальные персонажи и их реальные истории. Вплоть до того, что сцены с участием актеров, которые изобразят хоккеистов, будут сняты так, что мы не увидим лиц — чтобы они могли естественно соединяться с документальными кадрами, — рассказывал Алеников год назад «Российской газете».

Сразу же возникает вопрос — а это точно фильм про «Локомотив»? На выходе получается, что в нем рассказываются не истории игроков, а восприятие трагедии фанатами. Но разве чувства болельщиков непонятны остальным без полутора часов в кинотеатре? Создатели несколько раз говорили в интервью, что хотят раскрыть прежде всего человеческие качества погибших ребят. Однако на деле они убрали хоккеистов на задворки.

Во-вторых, по нашей информации, большинство родственников погибших действительно выступили против съемок, увидев сценарий. У Жарова и Аленикова же своя правда — в ответе руководству клуба они утверждали, что заручились письменной поддержкой более двух десятков семей. Но когда год назад я запросил у представителей бизнесмена конкретные фамилии, мне вежливо посоветовали приехать к ним в офис и ознакомиться с документами. Прекрасное предложение, учитывая расстояние между Новосибирском, в котором я живу, и Ярославлем.

Только есть ли смысл лукавить «Локомотиву», который по-прежнему материально поддерживает семьи погибших хоккеистов и сохраняет контакт с ними? Скорее всего, прочитав сценарий, Яковлев и высшие чины РЖД попросту решили не заключать сделку с совестью. Ведь поддержать фильм — значит согласиться со сценарием и взять на себя ответственность за его создание. А еще интереснее история, которую нам рассказал Леонид Владимирович Ткаченко — отец одного из погибших хоккеистов Ивана Ткаченко.

— Авторы связывались со мной и попросили подписать какие-то документы, обещали на следующий день прислать сценарий. Я подписал, но в итоге они никому ничего не выслали. Через месяц мне передали сценарий из клуба, я его почитал и понял, что там вообще не про «Локомотив». Там болельщики в поезде едут, четыре свадьбы готовятся. При чем тут «небесная команда»? Я прочитал сценарий и сказал, что под это не подписываюсь. На этом наше общение закончилось. Слышал, что они сняли фильм за 28 дней и потратили на него около 350 миллионов рублей. Это как? Елена Михеева, которая снимала документальный фильм про Ваню, собирала материалы два с половиной года, а тут 28 дней... Что за это время можно сделать? — сказал в интервью «СЭ» Ткаченко-старший.

Интересно и то, что изначально авторы планировали обратиться в Минкульт РФ для получения денежного гранта на съемки картины. Неизвестно, что помешало им получить поддержку из Фонда кино, но в конце концов весь бюджет фильма лег на плечи Жарова.

Кадр из фильма «Небесная команда».

Фильм, который не вызывает эмоций

Идти на фильм, зная историю его создания, мне не хотелось совсем. Аксиому «сходил на откровенную халтуру — значит поддержал киноделов рублем» никто не отменял. Однако судить по бессмертному принципу «не читал, но осуждаю» было бы в корне неправильно. Лучше уж посмотреть и подтвердить свои первоначальные догадки, чем обосновывать свою позицию исключительно обрывками трейлера. «Может, все не так плохо, как показалось?» — думал я, заходя в практически пустой пятничный зал в самом центре одного из самых населенных городов страны. Как оказалось, зря. Фильм не просто плох: он абсолютно пуст, поверхностен, а главное — снят непонятно про кого и непонятно зачем.

Как и было заявлено, действие начинается за день до катастрофы, которую авторы предлагают увидеть прежде всего глазами молодого хоккеиста из школы «Локомотива» Артема Гордина (Антон Рогачев). Из-за слабой дисциплины и вспыльчивого поведения на льду тренер и по совместительству директор школы (Александр Гуськов) отправляет его 7 сентября на педсовет, а сам готовится к поездке в Минск, так как обязательно должен привезти на матч какой-то важный баннер. Однако хоккеист Артем, пропустив через себя серию флешбеков, в которых болеет на трибунах за родной клуб, решает поехать на первый матч сезона, запрыгнув в абсолютно случайный грузовой вагон и предварительно выкрав баннер из кабинета директора.

Затем нас знакомят с Юлией (Янина Третьякова) — невестой хоккеиста Андрея Кирюхина, прачкой команды Маней (Ирина Розанова) и болельщицей Барселоной (Анна Уколова). Первая хочет втайне от жениха приехать в Минск и сделать сюрприз будущему супругу. Вторая решается впервые в жизни съездить с командой на выезд, но из-за боязни самолетов выбирает поезд. А третья, будучи матерью-одиночкой, оставляет двух малолетних детей и не может не поехать в столицу Белоруссии.

Казалось бы, авторы ввели достаточное количество персонажей, и теперь их нужно раскрыть — но нет же. Вместо этого на экране появляются еще трое героев. Не то журналист, не то фотограф Володя (Никита Волков), которого редакция после «очень нужной» сцены с участием продюсера фильма Олега Жарова отправляет в командировку вслед за «Локомотивом». Прожженный болельщик Георгиныч (Сергей Баталов). Загадочный фанат-экстремал по кличке Странник (Андрей Мерзликин), который едет на выезд ценой развода с истеричной женой.

На знакомство со всеми героями отводится в лучшем случае 20 секунд экранного времени. За это время в лучшем случае успеваешь запомнить имена, но точно не «пропитаться» и понять мотивацию персонажа. Что всех их подтолкнуло поехать в Минск, невзирая на некоторые препятствия? Почему они любят «Локомотив»? На эти вопросы создатели отвечать не торопятся. Ну, любят, и все. Что непонятного? Только сопереживать этим отстраненным героям невозможно.

Самое обидное во всей этой истории, что катастрофа, которая случается в конце фильма, вряд ли способна вызвать какие-то эмоции у не погруженного в хоккей зрителя. Банально потому, что нам не показывают парней из того «Локомотива» ни как хоккеистов, ни как людей. Человек, который никогда не знал историю этой команды, не узнает о ней ровным счетом ничего, кроме того, что у Йозефа Вашичека и Карела Рахунека был стереотипный неестественный чешский акцент. А поэтому даже финальные титры с фамилиями и фотографиями разбившихся игроков, тренеров и членов персонала не способны вызвать глубокие эмоции.

И можно даже не говорить о том, что у фильма нет начала и логичного конца — все герои, которые «совершенно случайно» оказываются в одном вагоне, после сообщения о катастрофе сразу же переносятся на вечер-реквием в «Минск-Арену». А когда «Локомотив» в финальной сцене прямо со льда абсолютно шаблонно уходит в небо, все обрывается.

Можно не говорить, что видам Ярославля с квадрокоптера, которые, по-видимому, были нужны исключительно для увеличения хронометража, уделяется больше экранного времени, чем главным героям. Что монтаж у фильма слабее, чем у низкобюджетных азиатских боевиков начала 90-х. Что диалоги нелепы и нелогичны. Все это ерунда по сравнению с тем, что фильм не вызывает никаких эмоций, кроме банального стыда от увиденного.

Кто-то может возразить и сказать, что я очерствел в свои 22 года. Допускаю и такой вариант. Но, когда я глядел на тех пятерых незнакомых человек, что пришли со мной на сеанс и буднично потянулись к выходу задолго до того, как в зале включили свет, возникло ощущение, что в данном случае я был не одинок.

«Небесная команда» — халтура, сделанная на коленке за месяц, чьи создатели решили напомнить о себе и попиариться на десятилетие главной трагедии нашего хоккея. Твердо уверен — парни, которых любили далеко за пределами Ярославля, их болельщики и близкие достойны совершенно иного фильма о себе.