«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии
Мнение
«Только «Локо»!»
К современному российскому кинематографу можно относиться по-разному: критиковать и презирать, поддерживать и любить таким, какой он есть, игнорировать и вовсе не смотреть. Но сложно отрицать, что иногда отечественные режиссеры действительно способны создавать качественный продукт, который зачастую не выходит в широкий прокат. Вот только появившийся недавно на экранах фильм «Небесная команда», посвященный десятой годовщине гибели ярославского «Локомотива», вряд ли относится к этой категории.
Когда весной 2020-го впервые появилась информация, что в Ярославле началось производство фильма о самой страшной трагедии в истории российского спорта, картина была заявлена под названием «Только «Локо»!». И уже тогда я не понимал, как можно взяться за художественную интерпретацию события, которое стало горем для всего хоккейного сообщества. Одно дело документальные фильмы, которых почти о каждом из погибших ребят за эти годы было снято немало, — в них можно лучше узнать героев, прочувствовать боль близких и осознать весь масштаб трагедии. Совершенно другое — художественные полотна, по определению допускающие искажение реальности и пресловутые киноусловности.
Поэтому около девяти лет никто и мысли не допускал, что ярославская трагедия может стать полем для чьей-либо фантазии. Тем более что перед глазами у потенциальных авторов мог быть пример фильма «Юнайтед» о мюнхенской трагедии 1958 года — практически сразу после выхода лента Джеймса Стронга была разгромлена журналистами и родственниками погибших за кучу исковерканных фактов. Да и какой может быть художественный фильм о команде, которая стала священной для всех российских болельщиков? К сожалению, все это не остановило ярославскую студию «ЯрСинема» от художественной интерпретации катастрофы под Туношной.
От создателя «Петрова и Васечкина»
Имя генерального продюсера фильма Олега Жарова достаточно известно в узких кругах — в 80-х он был ученым и преподавал технические науки, затем занялся экологическим предпринимательством, а в 2008-м основал историко-культурный комплекс «Вятское» и создал там небольшой туристический кластер, который с 2019-го претендует на включение в список ЮНЕСКО. Какое отношение имеет Жаров к погибшему «Локомотиву»? Никакое — до анонса ленты он никогда не позиционировал себя даже как болельщика. Однако это не помешало ему выступить не только продюсером, но и одним из главных консультантов фильма.
Впрочем, им круг консультантов не ограничивается. Например, среди них оказались Андрей Коваленко и Вячеслав Фетисов. Русский танк и двукратный чемпион России в составе железнодорожников, пусть и имеет сейчас опосредованное отношения к клубу, но он знал некоторых из ушедших ребят. Напрашивается вопрос — почему создатели не позвали кого-то, близкого к тому «Локомотиву»? Или никто не согласился?
Режиссером «Небесной команды» стал Владимир Алеников. Да-да, именно тот, который в свое время снял по-настоящему добрый детский сериал «Приключения Петрова и Васечкина», неплохую советскую комедию «Наши люди», один из любимых мультфильмов моего детства «Чучело-мяучело» и за годы работы действительно заслужил звание мэтра. Чем не величина? Только в итоге несколько забытый автор, сценарист и писатель взялся за историю, которую, похоже, совсем не осознавал — по словам Аленикова в интервью «Российской газете», до работы над фильмом он не был болельщиком, а с темой «Локомотива» познакомился благодаря Жарову.
Клуб и родственники — жестко против
Под Аленикова подобрали довольно именитый актерский состав, в который, помимо нескольких дебютантов, вошли Сергей Баталов, Александр Гуськов, Ирина Розанова, Анна Уколова и Андрей Мерзликин. Правда, как бы здорово ни отыгрывали исполнители из старой гвардии, они лишь орудие в руках режиссера и автора. Практически сразу создатели задекларировали свой фильм не как «заурядную спортивную драму, сделанную по заезженным лекалам», а как «фильм о любви, рассказывающий не только истории фанатов и родственников хоккеистов», которые якобы единодушно дали добро на верстку художественной истории. И все бы хорошо, но уже на ранних стадиях раскрутки полотна «Локомотив» в официальных соцсетях прогремел с мощным пресс-релизом.
— Полгода назад авторы картины «Только «Локо»!» обратились в адрес ХК «Локомотив» с просьбой о содействии в съемках, предоставили синопсис и рабочий сценарий фильма. Внимательно изучив эти документы, руководство клуба приняло решение отказать в поддержке в силу ряда объективных и весомых причин. Во-первых, мы считаем, что производство такой киноленты сейчас является несвоевременным. Кроме того, сценарий носит крайне поверхностный характер и не представляет зрителям весь масштаб, глубину и необратимость трагедии команды «Локомотив», признанной мировым сообществом одной из самых страшных в истории спорта.
ХК «Локомотив» со своей стороны не может запретить производство фильма, но, зная о настойчивости авторов при любых условиях реализовать свой замысел, мы продолжаем твердо стоять на своей позиции, которую также поддерживает значительная группа родственников погибших членов команды, выступающих категорически против подобной картины.
Вместе с тем наш клуб открыто заявляет о готовности к диалогу с различными творческими объединениями и отдельными авторами относительно съемок художественных и документальных фильмов. В частности, мы поддерживаем начинание режиссера Елены Михеевой с циклом 30-минутных документальных фильмов, посвященных каждому из членов погибшей команды «Локомотив». Также мы готовы содействовать созданию полнометражного художественного фильма в том случае, если будет проведен национальный конкурс на лучший сценарий, получено полное одобрение со стороны родных и близких, а в качестве экспертов и консультантов картины выступят компетентные люди, глубоко пережившие трагедию сентября 2011 года.
Абсолютно уверены, что чудовищная катастрофа команды «Локомотив» не может и не должна стать поводом для реализации чьих-либо творческих и финансовых амбиций, беспринципного подхода к чувствам и мнению людей, которые понесли острую боль утраты. Необходимо сохранять добрые традиции творческого союза спорта и кинематографа, отраженные в лучших российских фильмах, — говорилось в заявлении железнодорожников.
Самое странное, что незадолго до пресс-релиза Алеников на своем официальном сайте, напротив, заявил, что с ним сотрудничают не только родственники погибших, но и сам клуб.
Давайте разберемся — что же могло смутить «Локомотив»?
Во-первых, сюжет. Действие фильма разворачивается за день до катастрофы, а сами события показаны глазами болельщиков, собирающихся в Минск на матч любимой команды, невесты одного из хоккеистов и прачки хоккейного клуба. Игроки «Локомотива» же занимают в истории место если не на самой дальней полке, то где-то с краю, а главное — они показаны исключительно со спины. Как объяснял режиссер, сделано это было для того, чтобы отснятый материал можно было легко соединить с реальными кадрами матчей «Локомотива».
— Основные персонажи — фанаты команды, невесты игроков, их окружение. Но герои, конечно, сами хоккеисты. Я хочу активно использовать хронику — а это матчи, тренировки, общение игроков с болельщиками. Фильм будет выдержан в манере, близкой к документальной: не легенда, не сказка, ничего придуманного — только реальные персонажи и их реальные истории. Вплоть до того, что сцены с участием актеров, которые изобразят хоккеистов, будут сняты так, что мы не увидим лиц — чтобы они могли естественно соединяться с документальными кадрами, — рассказывал Алеников год назад «Российской газете».
Сразу же возникает вопрос — а это точно фильм про «Локомотив»? На выходе получается, что в нем рассказываются не истории игроков, а восприятие трагедии фанатами. Но разве чувства болельщиков непонятны остальным без полутора часов в кинотеатре? Создатели несколько раз говорили в интервью, что хотят раскрыть прежде всего человеческие качества погибших ребят. Однако на деле они убрали хоккеистов на задворки.
Во-вторых, по нашей информации, большинство родственников погибших действительно выступили против съемок, увидев сценарий. У Жарова и Аленикова же своя правда — в ответе руководству клуба они утверждали, что заручились письменной поддержкой более двух десятков семей. Но когда год назад я запросил у представителей бизнесмена конкретные фамилии, мне вежливо посоветовали приехать к ним в офис и ознакомиться с документами. Прекрасное предложение, учитывая расстояние между Новосибирском, в котором я живу, и Ярославлем.
Только есть ли смысл лукавить «Локомотиву», который по-прежнему материально поддерживает семьи погибших хоккеистов и сохраняет контакт с ними? Скорее всего, прочитав сценарий, Яковлев и высшие чины РЖД попросту решили не заключать сделку с совестью. Ведь поддержать фильм — значит согласиться со сценарием и взять на себя ответственность за его создание. А еще интереснее история, которую нам рассказал Леонид Владимирович Ткаченко — отец одного из погибших хоккеистов Ивана Ткаченко.
— Авторы связывались со мной и попросили подписать какие-то документы, обещали на следующий день прислать сценарий. Я подписал, но в итоге они никому ничего не выслали. Через месяц мне передали сценарий из клуба, я его почитал и понял, что там вообще не про «Локомотив». Там болельщики в поезде едут, четыре свадьбы готовятся. При чем тут «небесная команда»? Я прочитал сценарий и сказал, что под это не подписываюсь. На этом наше общение закончилось. Слышал, что они сняли фильм за 28 дней и потратили на него около 350 миллионов рублей. Это как? Елена Михеева, которая снимала документальный фильм про Ваню, собирала материалы два с половиной года, а тут 28 дней... Что за это время можно сделать? — сказал в интервью «СЭ» Ткаченко-старший.
Интересно и то, что изначально авторы планировали обратиться в Минкульт РФ для получения денежного гранта на съемки картины. Неизвестно, что помешало им получить поддержку из Фонда кино, но в конце концов весь бюджет фильма лег на плечи Жарова.
Фильм, который не вызывает эмоций
Идти на фильм, зная историю его создания, мне не хотелось совсем. Аксиому «сходил на откровенную халтуру — значит поддержал киноделов рублем» никто не отменял. Однако судить по бессмертному принципу «не читал, но осуждаю» было бы в корне неправильно. Лучше уж посмотреть и подтвердить свои первоначальные догадки, чем обосновывать свою позицию исключительно обрывками трейлера. «Может, все не так плохо, как показалось?» — думал я, заходя в практически пустой пятничный зал в самом центре одного из самых населенных городов страны. Как оказалось, зря. Фильм не просто плох: он абсолютно пуст, поверхностен, а главное — снят непонятно про кого и непонятно зачем.
Как и было заявлено, действие начинается за день до катастрофы, которую авторы предлагают увидеть прежде всего глазами молодого хоккеиста из школы «Локомотива» Артема Гордина (Антон Рогачев). Из-за слабой дисциплины и вспыльчивого поведения на льду тренер и по совместительству директор школы (Александр Гуськов) отправляет его 7 сентября на педсовет, а сам готовится к поездке в Минск, так как обязательно должен привезти на матч какой-то важный баннер. Однако хоккеист Артем, пропустив через себя серию флешбеков, в которых болеет на трибунах за родной клуб, решает поехать на первый матч сезона, запрыгнув в абсолютно случайный грузовой вагон и предварительно выкрав баннер из кабинета директора.
Затем нас знакомят с Юлией (Янина Третьякова) — невестой хоккеиста Андрея Кирюхина, прачкой команды Маней (Ирина Розанова) и болельщицей Барселоной (Анна Уколова). Первая хочет втайне от жениха приехать в Минск и сделать сюрприз будущему супругу. Вторая решается впервые в жизни съездить с командой на выезд, но из-за боязни самолетов выбирает поезд. А третья, будучи матерью-одиночкой, оставляет двух малолетних детей и не может не поехать в столицу Белоруссии.
Казалось бы, авторы ввели достаточное количество персонажей, и теперь их нужно раскрыть — но нет же. Вместо этого на экране появляются еще трое героев. Не то журналист, не то фотограф Володя (Никита Волков), которого редакция после «очень нужной» сцены с участием продюсера фильма Олега Жарова отправляет в командировку вслед за «Локомотивом». Прожженный болельщик Георгиныч (Сергей Баталов). Загадочный фанат-экстремал по кличке Странник (Андрей Мерзликин), который едет на выезд ценой развода с истеричной женой.
На знакомство со всеми героями отводится в лучшем случае 20 секунд экранного времени. За это время в лучшем случае успеваешь запомнить имена, но точно не «пропитаться» и понять мотивацию персонажа. Что всех их подтолкнуло поехать в Минск, невзирая на некоторые препятствия? Почему они любят «Локомотив»? На эти вопросы создатели отвечать не торопятся. Ну, любят, и все. Что непонятного? Только сопереживать этим отстраненным героям невозможно.
Самое обидное во всей этой истории, что катастрофа, которая случается в конце фильма, вряд ли способна вызвать какие-то эмоции у не погруженного в хоккей зрителя. Банально потому, что нам не показывают парней из того «Локомотива» ни как хоккеистов, ни как людей. Человек, который никогда не знал историю этой команды, не узнает о ней ровным счетом ничего, кроме того, что у Йозефа Вашичека и Карела Рахунека был стереотипный неестественный чешский акцент. А поэтому даже финальные титры с фамилиями и фотографиями разбившихся игроков, тренеров и членов персонала не способны вызвать глубокие эмоции.
И можно даже не говорить о том, что у фильма нет начала и логичного конца — все герои, которые «совершенно случайно» оказываются в одном вагоне, после сообщения о катастрофе сразу же переносятся на вечер-реквием в «Минск-Арену». А когда «Локомотив» в финальной сцене прямо со льда абсолютно шаблонно уходит в небо, все обрывается.
Можно не говорить, что видам Ярославля с квадрокоптера, которые, по-видимому, были нужны исключительно для увеличения хронометража, уделяется больше экранного времени, чем главным героям. Что монтаж у фильма слабее, чем у низкобюджетных азиатских боевиков начала 90-х. Что диалоги нелепы и нелогичны. Все это ерунда по сравнению с тем, что фильм не вызывает никаких эмоций, кроме банального стыда от увиденного.
Кто-то может возразить и сказать, что я очерствел в свои 22 года. Допускаю и такой вариант. Но, когда я глядел на тех пятерых незнакомых человек, что пришли со мной на сеанс и буднично потянулись к выходу задолго до того, как в зале включили свет, возникло ощущение, что в данном случае я был не одинок.
«Небесная команда» — халтура, сделанная на коленке за месяц, чьи создатели решили напомнить о себе и попиариться на десятилетие главной трагедии нашего хоккея. Твердо уверен — парни, которых любили далеко за пределами Ярославля, их болельщики и близкие достойны совершенно иного фильма о себе.
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