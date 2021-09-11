Шипачева не волнует решение НХЛ об Олимпиаде. Лучший игрок КХЛ должен ехать в Китай при любом раскладе

Капитан московского «Динамо» разрывает КХЛ с новыми партнерами.

Наблюдая за феерией Вадима Шипачева на старте регулярки, непроизвольно мыслишь об Олимпиаде и прикидываешь в голове пекинский состав. Есть ли в нем место для капитана «Динамо»? Игры в Китае — главное хоккейное событие года. НХЛ после утомительных переговоров дала добро на участие своих игроков, сохранив лазейку для отступления. До 10 января лига в одностороннем порядке может отказаться от поездки на Олимпиаду, если в мире ухудшится ковидная обстановка. Страховка НХЛ логична и объяснима, но рассуждать о вероятности ее активации начнем ближе к Новому году.

Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ» отмечал, что сборная России готовит два состава на Олимпиаду. С энхаэловцами и без них — то есть только из хоккеистов, выступающих в КХЛ. Решение — взвешенное и обоснованное. Только с планом А войны не выигрываются. Но, пожалуй, лишь одного хоккеиста окончательный вердикт НХЛ — участвовать в Играх-2022 или нет — не волнует от слова «совсем». И это Вадим Шипачев. Капитана «Динамо» должны включить в заявку в любой состав. Открытым останется только вопрос о ролях лучшего бомбардира КХЛ в разных созывах сборной.

Подбор центральных нападающих — ноющая проблема тренерского штаба перед Олимпиадой. Как бы Роман Ротенберг ни пытался выдать желаемое за действительное и ни гордился развитием российских центров в КХЛ, абсурдно отрицать дефицит кадров на эту позицию. Перед Пекином мы столкнулись со странной ситуацией: в НХЛ играет Евгений Малкин и все остальные, а в КХЛ — Шипачев и все остальные. При этом магнитогорцу уже 35 лет, а череповчанину — 34. Для обоих ближайшая Олимпиада, скорее всего, станет последней в карьере.

Вадим Шипачев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Иван Барбашев и Артем Анисимов, пытающийся реанимировать карьеру в «Колорадо», — центры другого плана. Они отлично задушат ведущие тройки соперника, но по части созидания Малкину и Шипачеву нет равных. Максим Шалунов пока обретает себя в «Локомотиве». Дмитрий Воронков — больше разрушитель, чем связующий топовых вингеров. Ивана Морозова понизили до Высшей лиги и хотят обменять из СКА — какая тут Олимпиада! Тем более в формате всех сильнейших.

Перед сезоном возникали обоснованные опасения, что результативность Шипачева — особенно на старте регулярки — снизится. Яшкин и Кагарлицкий, с которыми Вадим отлично спелся год назад, сменили клуб. По индивидуальному мастерству его новые партнеры — Петунин и Галиев — уступают покинувшим «Динамо» игрокам. Но теперь-то понимаешь, кто был мозгом тройки бело-голубых. С Шипачевым в центре Александр и Станислав раскрылись, словно букет роз, который поставили в воду. Вадим же не отклоняется от гроссмейстерского графика и продолжает разрывать лигу. Дело зашло так далеко, что форвард даже переквалифицировался в снайпера. За три матча у него шесть шайб и две передачи — космический результат.

Экс-главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов не скупился на игровое время Шипачеву. Вадим выходил в большинстве, меньшинстве, ключевых отрезках «пять на пять». Пришедший на смену Алексей Кудашов — приверженец более системного и равноправного подхода, но и при нем картина не изменилась. Пусть игровое время Вадима и сократилось на полторы минуты, он по-прежнему лидер и король бело-голубых и выходит на лед чаще остальных нападающих. Доверие тренеров череповчанин оправдывает сполна. В каждом матче — с минским «Динамо», «Сибирью» и «Авангардом» — Шипачев оформил по дублю, очаровав наставника омичей Боба Хартли.

— Шипачева нельзя остановить, его можно сдержать. Он, конечно, большой мастер, очень креативный игрок. Быть таким талантливым, как он, — это просто незаконно, — засыпал комплиментами Вадима канадский специалист.

Центры — болевая точка сборной России перед Олимпиадой. Дело не только в нехватке нападающих высокого класса, но и в проблемах тех, за кем забронировано место в составе. Генменеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл вчера сообщил, что Малкин пропустит начало регулярки из-за травмы. Успеет ли Евгений полностью восстановится перед Пекином — большой вопрос. Да и опция с Малкиным как системообразующим центром осталась в прошлом. Годы постепенно берут свое. Поэтому эффективно встроить форварда «Пенс» в систему — первоочередная задача главного тренера сборной.