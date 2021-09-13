Китайский клуб КХЛ подложил свинью всей лиге? Такое решение плохо укладывается в голове

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Ак Барс» уступил в Минске и пока идет с кошмарным показателем для клуба такого уровня. У Дмитрия Квартальнова всего две победы в шести матчах. Причем сейчас-то уже нельзя говорить о фортуне, которая отвернулась от игроков после поражения от «Куньлуня». До поездки в Минск в овертайме обыграли «Витязь», проклятие должно быть снято. По большому счету, его и не существовало, это выдумали какую-то удачу, которая отвернулась, но победа в Подольске должна была улучшить настроение в раздевалке.

Но в столице Белоруссии снова все пошло не так. Фавориты турнира вели в счете до третьего периода 2:1, но затем пропустили четыре безответные шайбы. А вот это уже реально начинается кризис. Да, подвел всех защитник Стивен Кемпфер, совершивший глупейшую ошибку на последних секундах первого периода. Он ударил соперника между ног и был удален до конца игры. Тяжело играть в пять игроков обороны, но выход же был мгновенно найден: в защиту переведен Михаил Глухов, и он уже имеет приличный опыт выступления в этой линии. Так что говорить о том, что оборона «наелась», вряд ли можно.

На дворе сентябрь, когда хоккеисты успели устать от хоккея? Дело далеко не в потере защитника. Главный тренер после игры несколько раз повторил, что всем надо добавлять, хорошо подумать о своих действиях, включая тренеров. Может быть, действительно дело в идеях, они не такие прогрессивные, если соперник уровня Минска легко добывает победу за 20 минут. Не может сильная команда выступать настолько слабо, рассыпаться в концовке и позволять соперникам делать все, что захочется. Пока мы видим, что «Ак Барс» совсем плох — как никогда.

План

Большой сюрприз приготовили в «Куньлуне». Есть информация, что уже 25 декабря все хоккеисты, имеющие право играть на Олимпиаде, отправятся в Пекин, чтобы начать усиленные тренировки к четырем матчам на турнире. Но Игры нас мало интересуют. Теперь КХЛ надо будет снова краснеть за клуб, который поменяет сразу два десятка человек. Технически никаких проблем. Отзаявляйте 20 игроков, подписывайте 20 новых, регламентом это не запрещено. Но хоккеистам, которые покинут команду, надо выплачивать компенсации, а это очень большая сумма. Плюс платить тем, кто согласится играть за «Куньлунь» в январе и конце февраля. Это дорого. При этом нельзя сказать, что «Куньлунь» — очень богатый клуб. Если уж они не заплатили спортсменам за экипировку, которую пришлось покупать в прошлом сезоне, кинули тренеров на «квартирные» деньги, прописанные в контракте, то сложно надеяться на выполнении финансовых обязательств в этот раз.

Ну и ужасна сама ситуация, когда сезон начинает одна команда, а заканчивает другая. Клубы, которые встретятся с китайцами в январе, получат преимущество. Понятно, что игроки, собранные за пару дней до дедлайна, не будут способны показывать результат. Да, в прошлом сезоне уже было нечто подобное. Турнир начинали российские хоккеисты, а потом их вытеснили иностранцы, наконец-то прорвавшиеся на территорию России. Но это был форс-мажор, на планете бушевала пандемия. Сейчас же все иначе, только вот выступление в КХЛ китайцам не нужно.

Но есть и хорошие новости. Рассказывают, будто со следующего сезона концепция «Куньлуня» поменяется, и там будут создавать команду, способную выигрывать. Правда, при условии что она будет играть в Пекине. Но где гарантия, что к следующему лету жизнь наладится настолько, что границы откроют?

Планы

Президент КХЛ Алексей Морозов признался, что в лиге всерьез раздумывают об изменении формата Матча звезд. Ближайший пройдет в Челябинске, в планах организации поменять концепцию, существенно изменить хронометраж, чтобы зрители на трибунах не сидели по три-четыре часа. Да и для хоккеистов все это утомительно. Попробуйте походить в экипировке три часа, причем участники то потеют, то замерзают и питаются исключительно фастфудом.

Сократить шоу легко. Надо убирать сам матч. Двусторонка уже превратилась в формальность, смотреть на такой хоккей невозможно, так как там слишком много условностей. Никакого спортивного накала, силовые приемы под негласным запретом, а результаты типа 26:25 никого не веселят. Причем даже изменение названия команд, деление их по каким-нибудь принципам ничего не поправит. Все равно не будет битвы. Достаточно конкурсов, при этом весьма понятных. Забеги на скорость, броски на силу и точность, как для полевых игроков, так и для вратарей. Тренеров нужно как-то включать, ведь что они делают три часа на скамейке, не совсем понятно. Можно, например, провести драфт прямо на льду, пусть выбирают себе хоккеистов в команду. Направление на сокращение времени на стадионе правильное, но главное, чего не хватает, — это более тесное общение хоккеистов со зрителями и какие-нибудь благотворительные акции. Надеюсь, что в КХЛ всерьез займутся вопросом. Времени-то осталось не так много.