20-летний форвард «Динамо» готов стать новой звездой. До этого сезона о нем почти никто не знал

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Дмитрий Рашевский переподписал контракт с «Динамо» до 2023 года. Это значит, что «Виннипег», задрафтовавший хоккеиста, не увидит его еще долго, но мы только рады. И в то же время решение Дмитрия показывает, что он прекрасно анализирует ситуацию, понимая, что для развития ему надо остаться дома и окрепнуть как следует.

Рашевский должен был играть в КХЛ в прошлом сезоне, но Владимир Крикунов был зажат в тиски задачами, да и опытный тренер не слишком жаловал молодежь. Хотя столичный клуб забрал из Санкт-Петербурга не просто молодого хоккеиста, а игрока, который достаточно неплохо выступал в Высшей лиге, забросив 11 шайб в 24 матчах. Он из тех, кто после перехода на взрослый уровень потерял совсем немного. В своем последнем полноценном сезоне в МХЛ Рашевский набрал 74 очка в 61 матче, поразив ворота соперника 44 раза. В истории Молодежной лиги были снайперы, которые потом терялись, но с Дмитрием совсем другая ситуация. Его основной козырь — умение выбирать позицию. Он может находиться в тени во время какой-то атаки, а затем внезапно забить, хотя защитники про него уже и забыли.

То, что хоккеист стал полноценным игроком основного состава бело-голубых, не должно никого удивлять. Дмитрий прекрасно слушает тренеров и очень старается, при этом серьезно подходя к каждой игре. Сейчас у хоккеиста 13 очков (8+5) в 14 матчах, а ведь ему всего 20 лет. Удивительно то, что форварда никогда не приглашали в сборную страны, он даже не фигурировал ни в каких расширенных списках. Может быть, потому Дмитрий и играет сейчас так, чтобы всем доказать несправедливость оценок. Хорошо сработали и менеджеры клуба, не ставшие переносить заключение нового контракта на весну.

В фарм-клуб

Нападающий Никита Александров долго держался в основном лагере «Сент-Луиса», но все-таки был отправлен в фарм-клуб. Форвард молодежной сборной России, уроженец Германии, уехал в Северную Америку четыре года назад. В России он никогда не играл, да и когда давал интервью в микст-зоне на чемпионате мира в Остраве, было понятно, что с русским у него есть проблемы. В прошлом сезоне Александров предпочел поехать в Финляндию, отклонив предложения российских команд, там центральный нападающий набрал 9 очков в 23 матчах, но, как отмечали местные журналисты, произвел впечатление своей старательностью. Бился за место в составе и в лагере «Блюз», то, что его отправили так поздно, говорит о том, что менеджеры оценили усердие хоккеиста.

Но шансов на то, чтобы попасть в основу «Сент-Луиса», было невероятно мало. Уж в центральной линии у команды просто переизбыток сильных хоккеистов, даже Иван Барбашев рискует болтаться между третьим и четвертым звеньями. Но Александров из тех, кто готов жертвовать всем, лишь бы пробиться в НХЛ. Шансы на дебют у него есть. Он выбран во втором раунде, сейчас все будет зависеть от того, как он будет смотреться в АХЛ и все ли будет в порядке у основного состава. В конце прошлого сезона Никита вернулся в «Ютику», провел семь матчей и набрал пять очков. Только эти цифры вообще ни о чем говорят — турнир в лиге фарм-клубов был крайне странным.

Расставание

«Сибирь» не получила предложений по Андрею Ермакову и рассталась с защитником. Это уже второй игрок обороны, который становится ненужным клубу с начала турнира. Перед стартом решено было попрощаться с Ильей Хохловым, теперь еще одна жертва. Из состава Андрей выпал после игры с «Металлургом», в котором команда проиграла 1:3, а хоккеист допустил грубую ошибку. При этом Ермаков неплохо показал себя в матче с «Торпедо», когда оказывался на площадке в ключевых моментах, а команда сыграла на ноль.

Не очень логичное решение клуба. Понятно, что вернулся в строй Вадим Кудако, но ведь не сказать, что защита команды выглядит идеально. И при этом в клубе отказываются от обученного игрока, который вполне может укрепить состав десятка клубов лиги. Иначе как воспитательными целями это расставание объяснить нельзя. Да, сейчас игра не идет, но Андрей восприимчив к критике, старателен, так что все бы наладилось, если бы дали время.

Карьера Ермакова в КХЛ очень сложная. Он все время попадал в системы, где требовалось давать результат здесь и сейчас, долго был в СКА, затем в ЦСКА. Его отдавали в скрытые аренды и возвращали. После сезона-2018/19, когда Ермаков весь год провел в «Звезде», армейцы отказались от хоккеиста окончательно и отдали в «Сибирь». В Новосибирске Ермаков провел два полноценных сезона подряд, а всего три, если вспомнить чемпионат-2017/18. Был одним из самых медийных хоккеистов, которого любили зрители. Неплохо выглядел на льду. Не настолько, чтобы ждать его в сборной, но свое дело знал. Если бы «Сибирь» взяла Ермакова с рынка, то их бы похвалили, а они отказываются. При этом с «везением» клуба, когда почти после каждого матча кто-то выбывает с серьезными травмами, не было никакого смысла расставаться с хоккеистом, можно было бы обойтись и воспитательными мерами.