Канадец из «Сочи» отказался драться по приказу Назарова и был обменян. Прав ли легионер?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Турнир в Канаде для сборной России начался с провала. Ладно, проиграли. Страшно размышлять на тему, как мы собираемся побеждать сильных соперников? У каждой сборной есть свои козыри. Даже немцы порадовали организованностью своих действий. Они уступили команде Финляндии, но по ходу встречи сравнивали счет и могли рассчитывать на очки. Молчу уж про самих финнов, а также канадцев, чехов и американцев. У нас все это крыть нечем. Матвей Мичков один точно не справится. Он — молодец, старался, забросил две шайбы, но ему даже не помогали партнеры по звену, чего уж говорить про остальные пятерки.

Очень много вопросов по формированию состава. Вопросы возникли еще во время выставочной встречи против канадцев, но тогда странные сочетания можно было объяснить. Не было игр, тренер хотел посмотреть различные связки. Но оказалось, что все это были не эксперименты, а сознательные решения. Данила Юров — в четвертом звене, Василий Пономарев — 13-й нападающий. Во время матча пришлось все менять, Василия оперативно подняли в четвертое звено, откуда он вытеснил Ивана Зинченко, но если приходится исправлять ошибки во время матча, то это свидетельствует о слабости первоначального плана.

Удивило и то, что Марат Хуснутдинов, едва ли не главная наша надежда после Мичкова, вообще был не похож на себя. Где тот талантливый парень, который вел за собой партнеров в СКА? Куда он делся? Что с ним сделали за это время? Перед матчем со Швейцарией нужно срочно менять сочетания. Доверять больше тому же Юрову, менять вторую и третью тройки. Работы очень много, а времени мало. И теперь я уже не так уверен, что Зубов даже осознает свои ошибки, пресс-конференция показала, что он верит в решения и даже не желает их объяснить. Но хоккей, который он пропагандирует, не для молодежи. С таким планом на игру хорошо работать в «Куньлуне», да и то вряд ли в плей-офф попадешь. Про вратарей лишний раз говорить не хочется. Других все равно не будет.

Отказ

В «Сочи» после матча со «Спартаком» решено отказаться от двух игроков. Виктора Балдаева уже обменяли в «Амур», по Джей Си Лайпону решают, платить компенсацию ему не очень хочется, но он тоже на грани отчисления.

Ситуация простая. В матче со «Спартаком» тренеры южного клуба дали хоккеистам вполне определенное задание, и оно не было выполнено. Лично я установки не слышал, но мне про нее рассказывали. Но в этой ситуации я полностью на стороне тренера. Допустим, был приказ подраться с Олегом Евенко. Мы сколько угодно можем с вами говорить о том, что такие установки давать нельзя, ругать главного тренера южного клуба и поддерживать игроков, отказавшихся выполнять требования. Сами хоккеисты после окончания карьеры могут раздавать интервью, в которых будут вспоминать эти веселые моменты.

Посмотрите на ситуацию с другой стороны. Назаров — главный тренер. Если команда проигрывает, то за результат спрашивают только с него. Он мог приказать каждому хоккеисту получить по две минуты штрафа, защитникам не выходить из своей зоны или играть в два звена. И хоккеисты обязаны делать то, что им скажут. Если они не согласны, то надо моментально требовать обмена, отказываться выходить на лед, разрывать контракт самостоятельно. Но они пошли на площадку и там подвели главного тренера. Как им Андрей Назаров может доверять в будущем? А если они и потом начнут рассуждать, делая то, что им кажется правильным? В хоккее такие ситуации ни к чему хорошему не приводят, у «Сочи» же впереди слишком важные матчи, чтобы тренер переживал еще и по поводу того, что у каждого хоккеиста есть свое мнение.

Решения

«Ак Барс» исправил ошибки прошлого сезона. Уже в декабре клуб продлил соглашение с нападающим Дмитрием Кагарлицким, а также гарантировал контракт до 2024 года Кириллу Адамчуку. Все выводы сделаны, больше в клубе не будет «отложенных переговоров», чтобы не повторять ситуацию прошлого лета, когда несколько важных хоккеистов покинули клуб.

С Кагарлицким «Ак Барс» угадал. Если вы помните, то сначала его хотели подписать, затем отказались, но после замены генерального менеджера все-таки было решено предложить контракт. И пусть Дмитрий начал не так ярко, но удивить это могло лишь людей, которые его совершенно не знают. Кагарлицкому нужно время, чтобы привыкнуть к команде, адаптироваться, почувствовать себя своим и, самое главное, важным для всего клуба. Как только проходит период привыкания, так Дмитрий начинает приносить максимум пользы. В СКА терпеть не стали, в Казани верили до конца. Сейчас у нападающего уже 30 очков, но еще впереди матчи, а он с каждым днем все лучше и лучше, летает по льду и в плей-офф должен стать еще сильней.

Очень нравится Кирилл Адамчук. Его козырь — разрушение, умение запугать любого соперника, не сбрасывая перчатки. Парень уже давно должен был играть в сильном клубе на таком уровне, но от Кирилла вечно ждали чего-то другого. Первым понял, как вписать Адамчука в команду, Андрей Разин в «Северстали», а в Казани ничего не стали менять. Болельщиков должно порадовать, что формирование состава началось сейчас. Как бы ни закончился нынешний сезон, надо думать на шаг вперед.