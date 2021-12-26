Защитник выступал в СКА, ЦСКА и сборной, а сейчас поедет в худшую команду КХЛ. Как так вышло?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Турнир

В ночь на понедельник начинается молодежный чемпионат мира. Почему-то в этот раз пессимизма по отношению к нашей команде гораздо больше, чем обычно. Но ведь это не просто так. Смутила неразбериха с тренерским штабом накануне турнира. Летом команду готовил Игорь Ларионов, затем его почти на месяц сменил Олег Браташ, а в Эдмонтоне теперь вообще Сергей Зубов, да еще с Олегом Знарком, Александром Титовым и Владимиром Филатовым. Не очень хорошо, что Зубов не знает никого из игроков, не следил за ними с юношеского возраста, уверен, что не смотрел матчи ВХЛ и МХЛ. Впрочем, Филатов должен компенсировать дефицит знаний.

У нас не все гладко с вратарской линей. Ярослав Аскаров в этом году играл очень мало, а в тех встречах, когда появлялся на льду, не выглядел мощно. Егор Гуськов все свои выдающиеся игры провел в МХЛ, но и там у него были необъяснимые провалы. Максим Моторыгин играл в Самаре, даже не буду публиковать его коэффициент надежности, вам не понравится.

Расстроила и игра против команды Канады перед турниром. Кажется, что мы и не тренировались вовсе. Впрочем, это был выставочный матч, особых выводов делать не стоит. Но обо всех проблемах предлагаю на время забыть. Уверен, что сам Аскаров прекрасно чувствует свою ответственность и приложит максимум усилий, чтобы показать лучшую игру. У нас довольно приличная защита, где есть по-настоящему талантливые ребята, да и в атаке все сбалансированно. Матвей Мичков будет лидером этой команды, но есть и те, кто отлично разрушает. И потом — это же молодежный хоккей, тут случаются чудеса. Так что ждем финала. Попадание в тройку — задача-минимум, уверен, что наша команда способна доиграть до последнего дня турнира.

Деньги

Очень рад, что «Югре» на будущий год власти выделили больше 600 миллионов рублей. Это весьма приличная цифра даже по меркам КХЛ. Только сомневаюсь, что владельцы клуба захотят играть в главном турнире. Мы все ждем возвращения в главную лигу «Лады», «Металлурга», были бы не против увидеть среди сильнейших «Рубин» или «Молот». И в этих городах мечтают сделать шаг вперед.

Но в Ханты-Мансийске все чуть-чуть иначе. Насколько мне известно, там как раз не хотят играть в КХЛ, понимая, что смысла в этом немного. С бюджетом, который есть сейчас, «Югра» — фаворит ВХЛ. Команда точно один из претендентов на Кубок Петрова. 620 миллионов на всю систему в КХЛ — это битва за попадание в плей-офф, причем в первый год будет невероятно трудно, так как придется искать примерно 15 хоккеистов, да еще и тратиться на фарм-клуб. Начнутся поражения, а вы помните, как ходили на команду в КХЛ в Ханты-Мансийске? Я-то был на нескольких матчах регулярного чемпионата. Если негромко скажешь что-то на трибуне, то тебя слышат хоккеисты на скамейке. В регионе давно сделали выбор. Пусть лучше будет турнир рангом ниже, но с победами, чем КХЛ с поражениями. Не могу осуждать за это власти и менеджеров. Сейчас они в тени, за Высшей лигой следят не слишком плотно, а в другом турнире все будет иначе, пресса начнет задавать вопросы, тревожить начальство, почему команда проигрывает. И зачем им это? И главное — через год, когда придется снова биться за бюджет, уже не будет аргумента с победами. Так что забудьте про «Югру» в КХЛ. По крайней мере, в ближайшей перспективе.

Выбор

Защитника «Северстали» Егора Рыкова, попавшего на драфт отказов, хотели видеть в «Спартаке», «Сибири» и «Торпедо», но по правилам приоритетное право у команд, которые находятся внизу турнирной таблицы. «Адмирал» воспользовался своим преимуществом. Источники прогнозируют, что за сутки может произойти новый обмен. Владивосток отдаст хоккеиста, получив взамен пару человек. Но с трудом верится, что это возможно. Дело в том, что когда череповецкий клуб предложил Егора для обмена, то довольно быстро понял, что это не самый ценный лот на рынке. За Рыкова не отдавали никого, даже проспектов в Молодежной хоккейной лиге. Слышал, что перед внесением игрока в список отказов «Северсталь» даже была готова согласиться на виртуальную компенсацию в виде прав на какого-то хоккеиста, который, возможно, и не захочет играть в России. Никто не отреагировал. Так что я не представляю, кем могут пожертвовать в Нижнем Новгороде и Новосибирске ради одного хоккеиста. У них даже фарм-клубов нет, каждый человек на счету.

Но как так получилось? Рыков был участником молодежного чемпионата мира, затем выступал в СКА и ЦСКА. Российский защитник в самом расцвете сил, без вредных привычек. Даже с опытом игры за океаном, правда, весьма специфическим. Еще до переезда за океан его обменяли из «Дэвилз» в «Рейнджерс», а там он не задержался. Сначала долго лечился, а затем не слишком ярко проявил себя в «Хартфорде» и быстро вернулся. Но при этом никому не нужен в КХЛ. Говорят, что у Егора не самый хоккейный характер. Он из тех людей, которые моментально проседают в психологическом плане при любой проблеме. И с Андреем Разиным именно потому у него и не вышло. Интересно, что и Леонид Тамбиев из той же породы тренеров. Надо меняться, но Рыкову уже 24 года. Как он вдруг станет другим?