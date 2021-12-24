Лидер регулярного чемпионата «Магнитка» может провалиться в плей-офф. Выиграть кубок ей может помешать всего один фактор

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Молодежная сборная России проиграла выставочный матч Канаде со счетом 4:6. Впечатления неоднозначные. В первом периоде соперник смял команду Сергея Зубова. Мы просто не успевали, уступали во всех мелочах, грубо ошибались и не могли головы поднять. Тренеры опять стали говорить, что «сборная под нагрузкой». Всегда слышишь подобное, когда следует обидное поражение. Когда из нее выходить собираетесь? Турнир-то в воскресенье начинается!

Но после перерыва российская сборная разбегалась. Понять бы еще из-за чего? То ли мы нашли свою игру, то ли игроки канадской команды потеряли концентрацию, получив преимущество в четыре шайбы. И ответа на этот вопрос нет. Российская сборная действительно умеет комбинировать и заставлять соперника прижиматься к воротам, но при этом ни разу и не приблизились вплотную по счету. Канадцы все время остужали нас, держа на расстоянии, как опытный боксер контролирует слишком активного, но менее техничного бойца.

Но не надо забывать, что это всего лишь тренировочная игра, за которую не дают очков. И теперь дело тренеров — тщательно проанализировать ситуацию. Есть небольшие сомнения в том, что мы угадали со звеньями. Но, может быть, Зубов экспериментировал. Допустим, уже все знает про Свечкова в первом звене и почему бы не попробовать там Демидова? Или не было смысла еще раз наблюдать за Юровым, вот он и раздевался 13-м нападающим. Но за вратарем Ярославом Аскаровым все следили более внимательно, без скидки на статус матча. Все-таки он в этом сезоне провел всего пять игр, и никто понятия не имеет, в какой он форме. И что в итоге? Тот случай, когда вратарь и не виноват в каждом отдельном эпизоде, но и не выручил. А хорош ли его сменщик Егор Гуськов? И на этот вопрос нет понятного ответа. Не забываем, что он вышел в ситуации, когда канадцы уже не показывали лучший хоккей. Так что голкиперы нас пока не убедили. Это главный итог матча.

Расставание

Мы все рады за «Северсталь» в этом сезоне и желаем успеха Андрею Разину. Даже пять поражений подряд не изменят мнения. Но это не мешает нам видеть недостатки команды из Вологодской области. И главный — полная власть главного тренера в клубе. Будь рядом с ним человек с критическим мышлением, специалист, способный посмотреть на проблему под иным углом зрения, то и не было бы ситуации, которая случилась с защитником Егором Рыковым. Этого хоккеиста Разин очень хотел получить в межсезонье и, по слухам, отдал за него почти 16 миллионов рублей, а также права на Владислава Провольнева. Это же были две отдельные сделки, если вы забыли. Череповецкий клуб сделал оффершит Егору, а после того как армейцы не повторили его, «Северсталь» заплатила компенсацию. И есть подозрение, что ЦСКА не боролся за игрока как раз потому, что им были нужны права на другого игрока.

??Егор Рыков командирован в ХК «Буран»



Защитник провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4». pic.twitter.com/snps065uaJ — HC Severstal (@severstalclub) December 23, 2021

Летом Разин называл приглашение Егора одним из самых важных приобретений. И хоккеист действительно много играл. Но у Андрея Владимировича есть весьма неприятная черта. Если он что-то вобьет себе в голову, то его невозможно переубедить. Да и некому, ведь в клубе он окружил себя теми, кто не вступает в открытую конфронтацию. На Рыкове был поставлен крест во время победной серии команды — в матче против «Торпедо» главный тренер его посадил в запас, а потом и не выпускал весь декабрь на площадку. Он активно предлагал хоккеиста клубам для обмена, но не встретил понимания. В итоге Егора внесли в список отказов и теперь любой может забрать его бесплатно. Так Разин потерял сумму, довольно приличную для бедного клуба. И, возможно, если бы в «Северстали» был полноценный генеральный менеджер, умеющий спорить, то этой бы потери не случилось.

Матч

«Металлург» проиграл в Балашихе, и это очень тревожный звонок для команды Ильи Воробьева. Да, глядя на таблицу, о проблемах говорить странно. Первое место, игры в запасе, ближайшие преследователи тоже не очень стабильны, так что никто пока на пятки не наступает. Но ведь команда готовилась не к тому, чтобы выиграть регулярный чемпионат или стать лучшей в конференции. А «Авангард» победил без Сергея Толчинского и Кирилла Семенова. То есть без двух игроков топ-6, лидеров команды. Первый умеет действовать нестандартно, а второй цементирует ведущую тройку. Хозяева задавили уральцев своей некрасивой и прямолинейной системой, а магнитогорцы и сделать ничего не смогли.

И пора задуматься: может ли «Металлург» работать на льду? Не только играть в кайф, принося удовольствие болельщикам, но и пахать, когда следует. То есть мы счастливы, что увидели два гола-шедевра Николая Голдобина, спасибо за это. Но при этом пропущено четыре шайбы, и как итог — поражение. В каких-то моментах надо уже играть некрасиво, на результат. И пора демонстрировать зубы именно в таких встречах, а не куражиться над молодой «Северсталью» или устраивать фейерверк во встрече с «Куньлунем». Есть сомнение, что магнитогорцы умеют действовать именно так. Не первый раз в сезоне им досталось из-за этого. Совсем недавно именно их в таком же стиле вынесли питерские армейцы, да и «Спартак» именно переборол команду. Смущает и вратарская линия. Юхо Олкинуора что-то очень нестабилен для команды, которая идет за кубком. Василий Кошечкин от него недалеко ушел. Российский ветеран сейчас залечивает травму, но и когда был здоров, не слишком-то блистал. Хочется увидеть одну некрасивую победу «Металлурга», чтобы прекратить беспокоиться.