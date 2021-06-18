КХЛ захватывают шведские вратари. Это может создать проблемы для сборной России

Самонов, Бочаров и Федотов могут уйти на вторые роли.

Как бы этого ни хотелось президенту ФХР Владиславу Третьяку, клубы КХЛ по-прежнему приглашают иностранных голкиперов. Традиция искать подмогу российским вратарям за границей появилась еще в Суперлиге. Из-за дефицита кадров клубы изучали внешний рынок и привозили голкиперов, которые далеко не всегда оправдывали ожидания и удачно вписывались в российские реалии. Несмотря на общий прогресс отечественной школы, команды продолжают искать усиление за рубежом, правда, к подбору хоккеистов менеджеры начали относиться более ответственно.

В последние годы наметилась новая тенденция — в КХЛ все больше доверяют шведским вратарям. Но так было не всегда. В первые годы существования лиги к голкиперам «Тре Крунур» относились осторожно, предпочитая им финнов или североамериканцев. Единственным шведом, сыгравшим в сезоне-2008/09, стал Даниэль Сперрле. Его вклад в развитие лиги посчитали настолько незначительным, что в профиле экс-голкипера рижского «Динамо» на официальном сайте КХЛ даже нет его фотографии. Видимо, за пять матчей, из которых он выиграл только один, Сперрле этого не заслужил.

Доминировали в первом сезоне КХЛ канадцы — играть в Россию прилетело аж восемь вратарей из этой страны, в том числе покойный Рэй Эмери, Уэйд Дубилевич, Тайлер Мосс (за подвиги в «Амуре» его даже хотели натурализовать), Майкл Гарнетт, Марк Ламот, которые успели запомниться и болельщикам НХЛ. Финнов, как ни странно, в сезоне-2008/09 задействовали только троих: Фредрика Норрену («Ак Барс»), Юсси Маркканена (ЦСКА) и Мику Норонена («Торпедо») — все голкиперы с североамериканским опытом.

Первым элитным шведским вратарем КХЛ стал Микаэль Телльквист. Его в сезоне-2009/10 «Ак Барс» пригласил в статусе олимпийского чемпиона (пусть он и просидел весь турнир за Хенриком Лундквистом), но эксперимент руководства казанцев провалился. Телльквист не впечатлил надежностью, и спустя 11 матчей его обменяли в «Лукко» на Петри Веханена, который помог «Ак Барсу» завоевать второй Кубок Гагарина. Микаэль позднее вернулся в КХЛ и подписал контракт с рижским «Динамо», где провел еще три сезона.

Со временем клубы выбирали все больше шведских вратарей, при этом североамериканцы, финны и чехи по-прежнему превалировали. Подписания некоторых можно считать успешными. Стефан Лив ровно отыграл в «Сибири», съездил на Матч звезд и пошел на повышение, договорившись с «Локомотивом». Увы, его карьера оборвалась 7 сентября 2011 года.

Эрик Эрсберг выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», Хенрик Карллсон не портил картины в «Йокерите», за что его позвали в «Барыс» и уговорили получить местный паспорт. Хватало и откровенных просчетов. Неизвестно, за какие заслуги «Адмирал» подписал Юакима Лундстрема. В «Витязе» не прижился Юхан Баклунд, который успел поиграть до этого и на родине, и в Северной Америке.

Миграция шведских вратарей

Шведские вратари установили рекорд КХЛ в сезоне-2015/16. Сразу пять голкиперов отправились на заработки в нашу лигу. Последние два года его удавалось повторить. В регулярке-2020/21 шведов, финнов и чехов отыграло поровну — по пять. Еще двое — представители США, единственный канадец Эдди Паскуале и словак Юлиус Гудачек. А еще год назад шведы опередили финнов и чехов — пять голкиперов против четырех от каждой страны.

Обращают внимание на вратарей «Тре Крунур» преимущественно западные клубы. В новом сезоне также сыграют как минимум пять голкиперов из Швеции. Осталось только дождаться, когда «Спартак» объявит о переходе Оскара Данска (а это невозможно, пока «Вегас» не вылетел из плей-офф), а СКА — о контракте Юханссона. Магнуса Хелльберга питерцы обменяли в «Сочи».

От вратарской многоходовки на Западе точно никто не проиграет. Кроме, пожалуй, российских голкиперов — Александра Самонова и Ивана Федотова (на секундочку, пары из сборной!), которых могут задвинуть иностранцы. ЦСКА разгрузил платежку (Юханссон получал около 75 миллионов) и пригласил зарекомендовавшего себя в «Ак Барсе» Рейдеборна на меньшие деньги. Сложнее понять — зачем СКА нужен Юханссон? У Ларса отличная статистика в ЦСКА, но не забывайте, с какой обороной и в какой системе он играл. Видимо, в Самонова как безальтернативного первого номера армейцы не верят — поэтому и искали усиление среди опытных и знакомых иностранцев.

«Спартак» же войдет в сезон с новым для КХЛ вратарем. Оскару Данску 27 лет, последние четыре сезона он чах в системе «Вегаса» — за клуб НХЛ швед провел только шесть матчей, а в остальном сидел в фарм-клубе. Но и в «Хендерсоне» он проиграл конкуренцию Логану Томпсону, так что КХЛ видится отличным местом для продолжения карьеры. И с игровым временем проблем не будет, и денег наконец заработать можно.

Шведская школа вратарей

Причина, из-за которой шведские голкиперы долгое время не котировались в КХЛ, очевидна. Их школа не считается законодателем вратарской моды в мировом хоккее. Речь даже не о стиле игры — рассуждать об этом сейчас бессмысленно, так как все техники и школы смешались. В Швеции появляются классные вратари, но дорасти до элитного уровня удается единицам.

Несмотря на то что на ведущих ролях во внутреннем первенстве почти все местные парни, на рижский чемпионат мира вызвали Рейдеборна из КХЛ, 38-летнего Виктора Фаста, завершившего карьеру после турнира, и молодого Самуэля Эрссона — далеко не самого надежного вратаря SHL-лиги.

А голкиперов «Тре Крунур», которые в последние годы стали звездами НХЛ, можно сосчитать по пальцам. Разумеется, первый в списке — Хенрик Лундквист, но ему в марте исполнилось 39 лет. Этот сезон он пропустил из-за проблем с сердцем, но по-прежнему не теряет надежду вернуться в строй следующей осенью. Король Хенрик отыграл больше 1000 матчей в НХЛ (с учетом плей-офф) и завоевал «Везину Трофи». Хенрик — второй швед в истории (после Пелле Линдберга), которого признали лучшим голкипером сильнейшей лиги планеты.

В будущем пополнить этот список может Якоб Маркстрем. Фактурный голкипер несколько сезонов тащил «Ванкувер», но после обмена в «Калгари» немного сник. В «Баффало» прогрессирует Линус Улльмарк — но возносить его до топ-уровня преждевременно. На хорошем контракте с «Вегасом» 29-летний Робин Ленер, но он проиграл пост основного Марку-Андре Флери. Напрашивается вывод, что и за океаном шведских вратарей особо не жалуют. Хотя шведы — самая представительная нация среди европейцев в НХЛ.

Закольцуем рассуждения глобальной статистикой. За всю историю в НХЛ сыграли 31 шведский вратарь, 37 финских, 20 российских и 21 чешских. Однако больше 200 матчей провели 5 шведов, 9 финнов, 7 россиян и 7 чехов. То есть шведская школа готовит неплохие кадры — на уровне детско-юношеских школ вратарям уделяют большое внимание. Но закрепиться в НХЛ (то есть вырасти в топового голкипера) удается далеко не всем. Многие глохнут при переходе с молодежного к взрослому хоккею, безвылазно застревают в АХЛ или остаются бэкапами. Впрочем, для уровня КХЛ шведы — отличные кандидаты. Не исключаю, что в ближайшем будущем рекорд по голкиперам из «Тре Крунур» обновится.