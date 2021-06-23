В КХЛ едет вратарь, который едва не спился, а «Трактор» все-таки повернулся лицом к своему воспитаннику

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Вратарь Патрик Бартошак наконец-то добрался до КХЛ. Правда, голкипер подписал контракт с «Амуром», но все же прекрасно понимают, что стоит хоккеисту показать отличную игру, как его могут забрать еще до окончания регулярки. Если, конечно, хабаровский клуб не будет в зоне плей-офф, во что слабо верится.

Чешский хоккеист мог оказаться в «Авангарде» в прошлом сезоне. Он был одним из кандидатов на замену Эмилю Гарипову, но что-то не сложилось, а подмосковный клуб предпочел потратить деньги на Шимона Грубеца. Патрик — один из немногих голкиперов в Европе, которые действительно заслужили поиграть в более сильной лиге за более приличные деньги.

Бартошаку 28 лет, у вратаря хорошая и насыщенная карьера, он становился обладателем Кубка Колдера, пусть это и было очень давно. В плей-офф за «Манчестер» чех играл немного, но тогда блистал Беруби, его считали надеждой «Лос-Анджелеса». Патрик так и не провел ни одного матча за «Кингз», даже докатился до лиги Восточного побережья и решил вернуться домой. Но, начиная с сезона-2016/17 Бартошак регулярно вызывался на Евротур, ездил на Олимпиаду (правда, не сыграл) и на чемпионат мира. На турнире 2019 года переиграл и Павла Францоуза, и Грубеца, провел шесть матчей и попал в тройку лучших игроков сборной по итогам турнира.

Последние два сезона Бартошак выступал в Швеции и Финляндии, действовал довольно качественно и ждал предложения из России. И пусть получил немного не то, на что рассчитывал, но теперь все в его руках. Надо отметить, что примерно два года назад у Патрика начались психические проблемы, он начал спиваться, но сумел взять себя в руки. Может быть, поэтому ему дает шанс не самый сильный клуб.

Шанс

То ли общественное мнение сыграло свою роль, то ли в «Тракторе» сами поняли, что так больше нельзя, но нападающий Никиты Тертышный все-таки получит шанс. При этом все равно хоккеиста взяли лишь на просмотровый контракт из «Югры». Получается, не верят, что нападающий готов играть на более высоком уровне.

Тертышного отдали в Ханты-Мансийск перед прошлым сезоном. И пусть год назад Никита тоже неплохо смотрелся в высшей лиге, логика клуба КХЛ была понятна. За год до этого команда не попадала в плей-офф и сезон при новом руководстве была обязана провести лучше. Анвар Гатиятулин — один из самых осторожных тренеров, у него все было четко: в первых двух звеньях играют в хоккей, в двух других — обороняются и бьются. Видимо, посчитали, что Тертышный не попадает в топ-6 и не способен делать то, что надо в нижних тройках.

Отпустили бы в свободное плавание, но в Челябинске и так целый год дергали по поводу Тертышного. А вдруг бы заиграл в КХЛ? Был бы большой шум. В итоге Никиту отдали в «Югру», не считаясь с интересами хоккеиста. Но Тертышный ВХЛ давно перерос, что было продемонстрировано в сезоне, ведь он стал лучшим снайпером лиги и вторым бомбардиром. Если вы смотрели матчи, то могли обратить внимание, что Никита, как и Кирилл Пилипенко, даже не особо напрягался, чтобы зарабатывать баллы. Его бы забрали раньше, но из скрытой аренды, пусть и оформленной так, что не подкопаешься, взять хоккеиста невозможно.

Теперь Тертышному дадут шанс. «Трактор» решает другие задачи, оборона стала крепче, и команда может позволить себе полноценный топ-9. Лишь бы конкуренция была честной. Однако просмотровый контракт говорит о том, что Никите надо стараться на 50 процентов сильнее, чем остальным.

Обмен

«Витязь» пополнил защитник Дамир Мусин. И это окончание целой эпохи в жизни хоккеиста. Дело в том, что спортсмен хоть и выступал за «Спартак», но находился в скрытой аренде от «Ак Барса». Дамир — обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2017/18, но тогда он получил титул, не сыграв ни в одном матче плей-офф. Хотя до января Мусин регулярно появлялся на площадке и был крепким игроком основного состава, обученным, старающимся выполнять все задания Зинэтулы Билялетдинова.

Бывший тренер казанского клуба ценил хоккеиста, доверял ему, но в тот чемпионский год многое изменилось, когда Мусин получил травму. Защитник долго восстанавливался, а когда уже был готов, Билялетдинов не решался вносить изменения в состав, прощая плохие матчи основным игрокам. При этом в тот сезон Дамир показывал действительно качественный хоккей, принял участие в этапе Евротура.

После чемпионства Мусина решили отдать в скрытую аренду. Он немного побыл в «Сочи», немного — в «Нефтехимике». На следующий год вернулся, начал сезон в Казани, но его отдали в «Спартак». Нельзя сказать, что московский этап карьеры получился хорошим. Олег Знарок не слишком-то верил в игрока, Дамир был в ротации. Все изменилось после того, как в «Спартаке» сменилось руководство.

Скрытая аренда плоха тем, что многие договоренности там на словах. И от «Спартака» договаривался другой человек, и в Казани сменился менеджер. Говорят, что Мусин мог выбирать. Ждать выплаты долгов от «Спартака» и вернуться в «Ак Барс» или простить задолженности и спокойно уехать в «Витязь». Он выбрал второе, так как в Казани на него не рассчитывали и вроде бы могли передать хоккеиста в Альметьевск. Деньги жалко, но уж лучше играть в КХЛ, чем в высшей лиге.