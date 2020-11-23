«Рабочая обстановка, это хоккей». Странная реакция клуба КХЛ на драку внутри команды

Обзор дня Алексея Шевченко.

Реакция

Пресс-конференции после игры «Салават Юлаев» — «Барыс» ждали гораздо больше, чем самой игры. На ней главный тренер гостей Юрий Михайлис должен был прокомментировать драку, случившуюся на тренировке. Напомним, что Никита Клещенко бился с Джесси Блэкером и сломал ему челюсть мощным ударом. В Казахстане взяли сутки на размышление, как реагировать, и поступили максимально неправильно. Всех, кто следит за хоккеем, ждало разочарование. Сначала от игры команды. «Барыс» выглядел убого, эмоций и скорости в драке на тренировке было гораздо больше, чем в официальной встрече КХЛ. Да, гости открыли счет, но это же «Салават Юлаев». Только они могут находить проблемы на ровном месте. Но потом, даже не включая максимальную скорость, хозяева разобрались с соперником.

Удивило и послематчевое общение. Казахским журналистам не дали задать ни одного вопроса, некий человек из пресс-центра написал, что гости торопятся на самолет, хотя через десять минут к прессе вышел Роман Старченко, который даже не успел переодеться (улетели, видимо, без него). Тренер все-таки прокомментировал бой, но его объяснения не устроили. Михайлис отметил, что это «рабочая обстановка, без таких моментов не бывает, это хоккей». А Старченко потом еще и уточнил, что все раздули журналисты. Не знаешь, что сказать, — вали на прессу. Она виновата. Это корреспонденты сломали челюсть Блэкеру, это они распустили иностранцев, вероятно, коллеги и делают так, что на игру без слез смотреть нельзя. Все кругом виноваты, только тренер и спортсмены в порядке. И драка, и реакция, и игра команды после такого события говорят о том, что проблемы в клубе из Нур-Султана гораздо серьезней, чем мы предполагали. И никто в клубе понятия не имеет, как исправить ситуацию. Гораздо легче все свалить на журналистов. Молодцы, нечего сказать.

Поражение

Была надежда, что эмоциональный всплеск хоккеистов «Металлурга» в самолете был спровоцирован недовольством своими действиями. Лично я знаю примеры, когда подобные скандалы приводили к улучшению результатов. Негативные эмоции выплеснуты, акценты расставлены, и хоккеисты на следующую игру выбегают единым организмом, сметая соперника. Да и с соперником повезло. «Северсталь» — вредный оппонент, не прощающий ошибок, но победить их можно.

Однако у магнитогорцев ничего не вышло. Они не только проиграли 1:4, но и с каждой минутой игры выглядели все хуже и хуже. Первыми стали допускать ошибки защитники, затем начали нервничать нападающие.

— Когда наносишь 44 броска, то надо забивать больше одной шайбы, — вздыхал главный тренер уральцев Илья Воробьев.

С реализацией, конечно, беда, но если внимательно присмотреться, то каких-то сложностей у вратаря череповецкого клуба не было. Правда, Воробьев настаивает, что его форварды пытались поразить ворота из разных ситуаций, но еще нужны «тачдауны». Богдану Потехину удалось в таком стиле поразить ворота. Только вот та шайба вообще не сказалась на действиях команды. Хоккеисты все равно выглядели потухшими, а на льду иногда было непонятно, что они пытаются сделать. Илья Воробьев по-прежнему слишком верит в первое звено, в Сергея Плотникова и Николая Прохоркина, но те, к сожалению, впустую тратят игровое время. Беда в том, что остальные выглядят еще хуже. Как с этим бороться, никто не знает.

Расставание

Молодой талантливый нападающий Герман Шапорев покинул «Куньлунь», он теперь свободный агент и будет ждать вариантов в КХЛ. Пополнив состав клуба летом, когда в Мытищи не мог приехать ни один иностранец, Герман произвел довольно неплохое впечатление. Забросил три шайбы, выглядел гораздо уверенней в себе, чем в прошлом сезоне. Я имею в виду матчи на взрослом уровне. Не все было гладко. Во встрече с московским «Динамо», проведя на льду три минуты, Герман умудрился получить 16 минут штрафа. Алексей Ковалев справедливо указывал нападающему, что на таком уровне нужно не только обладать броском, но и уметь отрабатывать в обороне, хорошо действовать без шайбы. Шапорев соглашался с этим и старался, но шансов больше ему не давали. Говорят, что в «Тамбов», с которыми у китайцев есть договор, Герман попросился сам, чтобы получить практику. Затем вернулся и получил на руки трудовую книжку.

Что тут сказать? Выступай в Мытищах российская команда, можно было бы упрекнуть менеджеров, но у китайцев своя жизнь, свои планы, свои задачи, до которых нам нет дела. Отмечу только, что собрали по миру они каких-то странных хоккеистов, которым не место в нашей лиге. Глядя на Кристо, Уэрека, Уэллмана, Локхарта, вообще не понимаешь, что эти люди делают на льду. Пробились бы они хотя бы в ECHL? Я сомневаюсь. Но и китайцам нет смысла возиться с Шапоревым, учить его, растить. Так что вопросов нет. Лишь бы пауза в карьере Германа не затягивалась. До дедлайна чуть больше месяца.