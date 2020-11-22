Разборки и драки внутри клубов КХЛ: причины и возможные последствия

Обзор дня Алексея Шевченко.

Драка в «Барысе»

На тренировке «Барыса» подрались Никита Клещенко и Джесси Блэкер. По итогам стычки у иностранного защитника сломана челюсть, а Никита отправился в фарм-клуб и, вероятно, вообще покинет команду. На самом деле в потасовке на тренировке нет ничего страшного. Мы помним, что и стычка Николая Тимашова с Тэйлором Беком закончилась такой же травмой. Но в тот день «Автомобилист» немедленно выпустил релиз (хотя видео момента не было), признал, что был конфликт, а Николай Тимашов потом прокомментировал эпизод. И всё, забыли.

А вот реакции руководства «Барыса» не последовало. Обещано, что тренер ответит на вопросы после игры регулярного чемпионата КХЛ. Но причина известна. Клещенко же не просто прыгнул на Блэкера, а среагировал на грязный тычок партнера. Мог бы ответить менее жестко, но обстановка в клубе накалилась до предела. Уже давно хоккеисты клуба, не говорящие на русском языке, ведут себя ужасно. Мало того что они показывают нужный уровень крайне редко, но их никогда не ругают за отвратительную игру. Более того, на собраниях они в открытую перекладывают вину за ошибки на других, и все это при полном попустительстве главного тренера.

Вынужден признать, что Юрий Михайлис не просто не контролирует обстановку, а встает на сторону иностранцев, хотя делать этого ни в коем случае нельзя. Драка с таким ужасным результатом произошла именно по его вине. Один из менеджеров КХЛ написал мне: «Потасовки случаются, плохо то, что появилось видео». Отчасти я с ним согласен. Мало ли что в коллективе происходит. Но в этот раз появление видео должно привлечь внимание менеджеров клуба к проблеме. Так долго продолжаться не может, да и ни к чему хорошему не приведет.

Конфликт в «Металлурге»

Днем стало известно и о конфликте в другом клубе. Что-то случилось в самолете, на котором летел «Металлург». После поражения от «Амура» произошла беседа на повышенных тонах. Сначала писали, что Николай Прохоркин подрался с Александром Гольцом. Форвард в интервью «СЭ» это опроверг. Затем появилась информация, что это Сергей Плотников сцепился с кем-то из персонала. Некоторые хоккеисты сообщают, что драки не было, но люди потолкались. Однако другие источники заявили, что конфликт был настолько серьезным, что хотели даже сажать самолет. Пока полной картины нет, так что трудно однозначно дать оценку моменту.

Но повод для срывов есть. В восьми играх до этого команда только один раз победила в основное время, один раз победила в серии буллитов и потерпела шесть поражений, хотя и взяла три очка. И тут еще эта история. В понедельник у нас запланировано интервью с Ильей Воробьевым, и если он его не отменит, то все важные вопросы будут заданы (а если отменит — тогда все действительно плохо).

Проблемы команды понятны. Много ребят заболели прямо во время сезона, а потом очень непросто приводить всех в единую форму, легионеры вообще поплыли, хотя на них была большая надежда. Неудачи расстраивают, и все это очень сильно нервирует. Но, знаете, как и в случае с «Барысом», нет худа без добра. Было бы страшней, если все спокойно принимали поражения, ходили на тренировки, как будто ничего не случилось. Вон в «Куньлуне» иногда кажется, что хорошая игра нужна только главному тренеру Алексею Ковалеву, а хоккеистам и так хорошо. Может быть, эта история заставит игроков магнитогорского клуба сосредоточиться и вернуть тот хоккей, который позволил им одержать шесть побед подряд, причем красивых побед.

Слух

Несколько раз за сезон появляется слух, что нападающий Сергей Шумаков требует обмена из «Авангарда». Даже называют команды, в которые бы он хотел перейти. Теперь кто-то говорит, что нападающий планирует перебраться в «Металлург» (утром в субботу мы еще не знали, что это плохой выбор). Так возможен ли трейд? Если «Авангард» пойдет на этот шаг, то следом надо будет отправлять в отставку менеджеров за вредительство. Но все эти разговоры вокруг Сергея появляются, когда у него плохая статистика. Сейчас хоккеист не забивает девять матчей (правда, за этого время у него шесть передач), а он из тех нападающих, которые очень нервно переносят такие серии.

Но самая главная беда в том, что в сложные периоды главный тренер Боб Хартли не поддерживает хоккеиста, а наоборот, прибивает его морально, уничтожает, практически издевается, не давая возможности прийти в себя. Он режет смены, выпускает в плохих ситуациях и требует то силовой борьбы, то исключительно работы в обороне. Сергей из тех спортсменов, которым в трудный период нужна максимальная поддержка, но в «Авангарде» он ее не получает. Понятно желание быстрее собрать вещи и больше не появляться в раздевалке. Правда, через какое-то время все налаживается, Шумаков забивает, расслабляется и творит на льду. Периоды неудачных игр были бы совсем короткими, если бы не Хартли. Была надежда, что менеджеры все-таки исправят тренера, но мне она всегда казалась туманной, а жизнь показывает, что франкоговорящий специалист даже не прислушивается к советам.