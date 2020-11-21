Субботний вечер КХЛ перестал быть скучным после новостей из Нур-Султана и Магнитогорска. Результаты «Барыса» «Металлурга» в последнее время далеки от идеала, и, видимо, обстановка внутри команд начинает накаляться.

Блэкеру сломали челюсть

Летом «Барыс» потерял главного тренера Андрея Скабелку, отказавшегося совмещать аналогичный пост в сборной Казахстана. На его место пригласили Юрия Михайлиса, для которого работа в топ-клубе стала новым вызовом в карьере. Никогда прежде специалист не руководил игроками такого уровня.

При этом Михайлис — далеко не дебютант; с 2007 года он работал в «Барысе-2», «Номаде», «Снежных Барсах» и сборных разных возрастов. Опыта предостаточно, но миссия тренера — не только дать установку на игру, нарисовать схему на планшете и объяснить упражнения на тренировке. Важно иметь характер, стержень, чтобы контролировать обстановку в коллективе. Судя по последним событиям, Михайлис с этим не справляется.

На тренировке перед отъездом в Уфу произошел конфликт между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко. Канадец сыграл подло, но сделал вид, что ничего не произошло. Это вывело из себя Клещенко, отправившего партнера в нокаут.

На ближайшие матчи «Барыс» остался без двух защитников. Джесси заработал перелом челюсти, а Никита остался в Нур-Султане по дисциплинарной причине. Проучить драчуна — поверхностный вывод, но, копнув глубже, понимаешь, что проблему единичной санкцией не решить. Никто в здравом уме не полезет в драку на пустом месте. Клещенко не понравилось, что Блэкер сыграл грязно на тренировке. Тогда вопрос — почему это пропустил тренер?

Дело не в группировках североамериканцев и казахстанцев в команде. Проблема в том, что Михайлис не может найти управы на легионеров. Коллега Алексей Шевченко сообщил, что тренер и вовсе побаивается иностранцев, ставя тем самым их в привилегированное положение. На разборах матчей они могут спорить с Михайлисом, перекладывая вину за ошибки и поражения на других.

Говорят, что с Клещенко собираются расторгнуть контракт, но такими методами ситуацию точно не исправишь. Конфликт на тренировке — лишь верхушка айсберга. Главному тренеру нужно решить проблемы внутри коллектива, а иначе в «нокауте» окажется вся команда.

Конфликт в самолете «Магнитки»

В магнитогорском скандале все невероятно запутано, и до сих пор нет ясности, кто и с кем конфликтовал. Первым новость опубликовал портал Sport24, заявив, что во время рейса из Хабаровска на борту самолета подрались нападающий Николай Прохоркин и ассистент главного тренера Александр Гольц. Позже форвард в интервью «СЭ» эту информацию опроверг.

— Вы что, смеетесь, — эмоционально отреагировал на вопрос Прохоркин. — Если бы была драка, завтра на игре у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было. Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я — не идиот, чтобы драться с тренером.

По данным «СЭ», конфликт произошел у нападающего Сергея Плотникова с представителем персонала команды. Однако до рукоприкладства дело не дошло.

Но, даже если драки действительно не было, такие новости не всплывают из ничего. Разлад в «Магнитке» действительно есть.

В последних 11 матчах «Металлург» одержал только три победы. Результаты далеки от идеала, но больше настораживает настрой команды. Вспомните сокрушительный силовой защитника «Трактора» Телегина против Нестрашила.

OOOF.

Andrej Nestrasil gets rocked by Sergei Telegin.

Telegin gets 2 min for interference.

Nestrasil to the room. pic.twitter.com/SHUC2PXXIh — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 10, 2020

Не берусь судить, тянул прием на две минуты или на пять, на чем, видимо, настаивал Воробьев. Любопытно другое. До конца матча никто из «сталеваров» так и не напихал Телегину и не ответил за партнера. И когда Илья Петрович разбушевался на скамейке, большинство хоккеистов сидели понуренными, будто ничего и не произошло.

Конечно, лететь стенкой на стенку с челябинцами не стоило, но эмоции (или их отсутствие) выдают многие вещи. В уральском коллективе то же не все гладко, и, видимо, причины — не только игровые. Теперь еще и разговор по повышенных тонах в самолете, который, впрочем, так же имел право на существование. Главное — поможет ли он «Металлургу» наконец разрешить внутренние проблемы?