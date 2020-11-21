Мордобой вместо хоккея. В «Барысе» канадцу сломали челюсть на тренировке, а в «Магнитке» — конфликт в самолете
Блэкеру сломали челюсть
Летом «Барыс» потерял главного тренера Андрея Скабелку, отказавшегося совмещать аналогичный пост в сборной Казахстана. На его место пригласили Юрия Михайлиса, для которого работа в топ-клубе стала новым вызовом в карьере. Никогда прежде специалист не руководил игроками такого уровня.
При этом Михайлис — далеко не дебютант; с 2007 года он работал в «Барысе-2», «Номаде», «Снежных Барсах» и сборных разных возрастов. Опыта предостаточно, но миссия тренера — не только дать установку на игру, нарисовать схему на планшете и объяснить упражнения на тренировке. Важно иметь характер, стержень, чтобы контролировать обстановку в коллективе. Судя по последним событиям, Михайлис с этим не справляется.
На тренировке перед отъездом в Уфу произошел конфликт между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко. Канадец сыграл подло, но сделал вид, что ничего не произошло. Это вывело из себя Клещенко, отправившего партнера в нокаут.
November 21, 2020
На ближайшие матчи «Барыс» остался без двух защитников. Джесси заработал перелом челюсти, а Никита остался в Нур-Султане по дисциплинарной причине. Проучить драчуна — поверхностный вывод, но, копнув глубже, понимаешь, что проблему единичной санкцией не решить. Никто в здравом уме не полезет в драку на пустом месте. Клещенко не понравилось, что Блэкер сыграл грязно на тренировке. Тогда вопрос — почему это пропустил тренер?
Дело не в группировках североамериканцев и казахстанцев в команде. Проблема в том, что Михайлис не может найти управы на легионеров. Коллега Алексей Шевченко сообщил, что тренер и вовсе побаивается иностранцев, ставя тем самым их в привилегированное положение. На разборах матчей они могут спорить с Михайлисом, перекладывая вину за ошибки и поражения на других.
Говорят, что с Клещенко собираются расторгнуть контракт, но такими методами ситуацию точно не исправишь. Конфликт на тренировке — лишь верхушка айсберга. Главному тренеру нужно решить проблемы внутри коллектива, а иначе в «нокауте» окажется вся команда.
Конфликт в самолете «Магнитки»
В магнитогорском скандале все невероятно запутано, и до сих пор нет ясности, кто и с кем конфликтовал. Первым новость опубликовал портал Sport24, заявив, что во время рейса из Хабаровска на борту самолета подрались нападающий Николай Прохоркин и ассистент главного тренера Александр Гольц. Позже форвард в интервью «СЭ» эту информацию опроверг.
— Вы что, смеетесь, — эмоционально отреагировал на вопрос Прохоркин. — Если бы была драка, завтра на игре у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было. Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я — не идиот, чтобы драться с тренером.
По данным «СЭ», конфликт произошел у нападающего Сергея Плотникова с представителем персонала команды. Однако до рукоприкладства дело не дошло.
Но, даже если драки действительно не было, такие новости не всплывают из ничего. Разлад в «Магнитке» действительно есть.
В последних 11 матчах «Металлург» одержал только три победы. Результаты далеки от идеала, но больше настораживает настрой команды. Вспомните сокрушительный силовой защитника «Трактора» Телегина против Нестрашила.
OOOF.— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 10, 2020
Andrej Nestrasil gets rocked by Sergei Telegin.
Telegin gets 2 min for interference.
Nestrasil to the room. pic.twitter.com/SHUC2PXXIh
Не берусь судить, тянул прием на две минуты или на пять, на чем, видимо, настаивал Воробьев. Любопытно другое. До конца матча никто из «сталеваров» так и не напихал Телегину и не ответил за партнера. И когда Илья Петрович разбушевался на скамейке, большинство хоккеистов сидели понуренными, будто ничего и не произошло.
Конечно, лететь стенкой на стенку с челябинцами не стоило, но эмоции (или их отсутствие) выдают многие вещи. В уральском коллективе то же не все гладко, и, видимо, причины — не только игровые. Теперь еще и разговор по повышенных тонах в самолете, который, впрочем, так же имел право на существование. Главное — поможет ли он «Металлургу» наконец разрешить внутренние проблемы?
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