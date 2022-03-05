«В Новосибирске мне нравится абсолютно все». Что говорил финский вратарь до того, как спешно уехал домой в разгар Кубка Гагарина

Финский вратарь «Сибири» до отъезда домой в разгар Кубка Гагарина заявлял, что в Новосибирске ему нравится абсолютно все

Интервью олимпийского чемпиона Харри Сятери.

За три года в Новосибирске финский голкипер Харри Сятери не только сумел стать главной звездой и настоящим хребтом местной «Сибири», способным в одиночку вытаскивать матчи для своей команды, но и превратился в одного из лучших голкиперов КХЛ. И именно первый номер команды Андрея Мартемьянова этой зимой взвалил на себя роль стартера сборной Финляндии на Олимпиаде в Пекине. В интервью «СЭ» новоиспеченный олимпийский чемпион рассказал о поездке в Китай, финальном матче со сборной России, интересе топ-клубов и новом контракте с «Сибирью».

Перед вылетом на ОИ боялся, что придет положительный тест

— Каково было вернуться на родину национальными героями?

— Невероятное ощущение! Осознал, насколько это событие было велико для Финляндии, только когда увидел на улицах тысячи людей, вышедших поздравить нас.

— В России есть убеждение, что Олимпиада без НХЛ — неполноценное соревнование. Как в Финляндии относились к турниру без энхаэловцев?

— Да, это достаточно широко распространенное мнение. Конечно, НХЛ — лучшая лига мира и там собраны лучшие игроки. Но я старался не думать об этом. Все равно это было огромное событие для страны. Олимпиада есть Олимпиада.

— В Финляндии уже началась мёркемания, как после золотого ЧМ в Братиславе? По сути, ведь именно Марко Анттила организовал золотой гол.

— Его любят все. Он старожил и очень важный игрок для нашей сборной. В Пекине Марко постоянно подбадривал парней. Он всем все доказал своей игрой.

— Что при его габаритах и нескладности делает его особенным?

— У него очень неплохой бросок. Но, наверное, главное, что он очень хитрый и умный игрок. Вкупе с огромным трудолюбием эти качества и делают его особенным.

— Вы были основным голкипером на Кубке Первого канала, Юхо Олкинуора — на Кубке «Карьяла». Перед началом турнира было понимание, кто будет первым номером сборной Финляндии?

— То, что нас разведут по разным этапам Евротура, было задумано изначально. Да, Олкинуора был основным вратарем на прошлом чемпионате мира. И я действительно думал, что он может начать Олимпиаду в роли стартера. При этом до начала турнира никто из тренеров не распределял нам роли. Но случилось так, что в итоге основным стал именно я.

— Насколько в команде была велика паника после того, как Анттилу и Олкинуору закрыли в ковидном госпитале?

— Паники не было, потому что у нас в запасе были хорошие игроки. Плюс все изначально понимали, что к этому нужно готовиться и возможен такой вариант развития событий. Конечно, было не очень, когда они уже не болели, но им раз за разом приходили положительные тесты. Но паники точно не было.

— Вас не трясло перед каждым ПЦР-тестом? Говорили, что в Китае они были особо чувствительными.

— Такие мысли и страхи были скорее до Олимпиады, нежели в самом Пекине. Боялся, что придет положительный тест и мне придется остаться дома. Но когда попал в Китай, то уже забыл об этом и чувствовал себя достаточно расслабленно.

Матч в группе со Швецией обнажил наши проблемы

— Чем старались заниматься в номерах? Российские хоккеисты рассказывали, что у них даже не было телевизоров.

— Кстати, у нас были телевизоры. В основном мы смотрели матчи соперников и другие виды спорта. А так в основном старались общаться между собой и зависать с партнерами.

— Ситуация с масками на женском олимпийском турнире стала шоком?

— Да, конечно. Не вдавался в причины, почему это случилось. Но думаю, что в хоккее точно не должны быть такие вещи.

— Вас удивил Юрай Слафковски? Или по его выступлениям за «ТПС» в чемпионате Финляндии знали, что от него можно ждать чего угодно?

— Удивления не было — я видел пару игр Юрая еще по юниорам. Кстати, до вашего вопроса не знал, что он сейчас играет за «ТПС». При этом знал, что это мастеровитый и очень одаренный нападающий.

— Согласны, что для вас последний матч группового этапа со Швецией, когда вам пришлось отыгрываться с 0:3, стал холодным душем, который показал, что у вас не все так идеально перед плей-офф?

— Да, эта игра обнажила определенные проблемы. Со шведами получилась очень упорная игра. У них была отличная команда. Здорово, в матче с ними мы получили такой стрессовый опыт, когда нам пришлось отыгрываться.

— Помощник Юкки Ялонена Микко Маннер сказал, что матч со сборной России получился самым легким на турнире. Для вас все-таки был сложнее полуфинал со словаками или финал?

— Наверное, самая сложная игра была все-таки со Словакией. Они здорово прессинговали, давили нас в форчекинге, и из-за этого мы где-то занервничали, не сумев показать свой лучший хоккей.

— Несколько наигранных в КХЛ связок помогли быстрее войти в турнир?

— Конечно, это было большое преимущество.

— Как ваш друг Нико Оямяки переживал то, что после стартового матча ему пришлось присесть на трибуну? В России многие так и не поняли, почему его спрятали в запас.

— Не знаю, была ли у него травма или нет. Наверное, это было тренерское решение. Оямяки — классный игрок, который забивал много голов в этом сезоне. Но, возможно, ему просто не удалось найти роль в этой команде.

Финал с Россией

— После достаточно раннего гола Григоренко в финале не было ощущения, что можете дрогнуть?

— Нет, мы все были спокойны. Видели, что игра идет. Знали, что если продолжим гнуть свою линию, то выиграем этот матч.

— У вас есть объяснения, почему сборная Финляндии обыгрывает россиян во всех ключевых очных матчах?

— Очень сложный вопрос. Даже не знаю, как на него можно ответить с ходу. Могу только сказать, что здесь большую роль играет командный дух и уверенность в себе.

— В России многие еще до начала турнира называли Финляндию главным фаворитом. На родине была позиция «золото или ничего»?

— В Финляндии все скорее писали, что у нас есть хороший шанс выиграть золото. Понятно, что определенная доля давления будет всегда. Но не было такого, что мы прямо обязаны выиграть турнир.

— Если не Слафковски, кто из финнов должен был стать MVP?

— Это был бы сложный выбор. Все играли очень хорошо. Наверное, сперва выделил бы кого-нибудь из уфимской тройки. Тот же Маннинен был реально хорош. При этом приз точно заслуживал тот же Бьорнинен, который весь турнир отыграл в четвертом звене и забросил золотой гол. Очень сложно кого-то выбрать.

В Новосибирске мне нравится абсолютно все

— Вилле Покку после матча в шутку уволили из «Авангарда». Как над вами сейчас подшучивают в «Сибири»?

— Да, там была очень веселая картинка. Однако в «Сибири» меня не подкалывают — только поддерживают и поздравляют. Это очень приятно ощущать.

— Во время вчерашней тренировки показалось, что Денис Голубев на тренировках по-особенному празднует голы в ваши ворота.

— Каждый мечтает забить олимпийскому чемпиону! (Смеется.) Поэтому у него определенно есть мотивация.

— Откуда пошло ваше прозвище Хаба?

— На самом деле, у него нет какой-то предыстории. В Финляндии это достаточно распространенное прозвище для людей с именем Харри. Вообще, «хаба» на финском сленге означает «мощный бицепс». (Смеется.)

— Многие удивились, что «Сибири» удалось вас сохранить на следующий сезон. Что для вас стало решающим фактором?

— Мне здесь нравится абсолютно все: организация, команда, город. Здесь все всегда приветливы и готовы мне помочь. Я и моя семья привыкли к Новосибирску — мы не хотели что-то менять.

— Каково было отказывать топ-клубам?

— Честно говоря, конкретных четких предложений было не так много. Для меня подписание нового контракта с «Сибирью» было простым решением.

— Тренер вратарей «Сибири» Вадим Тарасов стал одним из факторов, из-за которого вы решили остаться?

— Да, безусловно. Он действительно очень крутой тренер вратарей — получаю только удовольствие от работы с ним. Но еще одним из фактором стало то, что в команде остался Антон Красоткин. У нас очень хорошие отношения, и я счастлив, что мы продолжим работать в одной упряжке.

— Как отнеслись к «перепосеву» перед плей-офф, который свел вас в первом раунде с «Салаватом Юлаевым»?

— Очень удивился этому решению. Впрочем, нам без разницы, против кого играть.

— Нико Оямяки рассказывал, что вы консультировали его перед переездом в Подольск. Сейчас нет желания рассказать ему и Миро Аалтонену, как прекрасен Новосибирск?

— (Смеется.) Конечно, они классные игроки, и было бы здорово сыграть с ними в одной команде. Но они сами принимают решения.