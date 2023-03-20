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20 марта, 15:45

Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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«Адмирал» — «Ак Барс» — 1:0. Опасный момент у ворот гостей.
Фото ХК «Адмирал»
Казанцы не смогли пробить Серебрякова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.
Вратари: Серебряков — Билялов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).
Судьи: Акузовский, Оленин.
20 марта. Владивосток. «Фетисов Арена«. 5699 зрителей.
Счет в серии: 1-2.

«Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу» в Казани — оба матча завершились с минимальным преимуществом хозяев. Гостей подвели удаления, законность некоторых из них вызывала сомнения. При этом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после второй игры уверенно заявил, что победа в серии окажется за его командой. Для этого «морякам» нужно было выигрывать во Владивостоке.

Никита Евсеев (слева) и&nbsp;Александр Лазушин. Что творят судьи в Казани? «Ак Барс» выиграл два матча при спорных удалениях

От своей игры «Адмирал» не отошел: вязкий хоккей образца сборной Финляндии, который возвел в идеал Тамбиев, никуда не делся. Продолжал творить чудеса Никита Серебряков — в нескольких моментах он по-настоящему спас свою команду. Оттого вдвойне непонятны рассуждения людей, считающих, что при другом тренере и другом стиле игры Серебряков не будет настолько хорош. Но в «Адмирале» ему достается много по-настоящему сложных бросков: нельзя сказать, что защитники все берут на себя.

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отражает бросок соперника. Фото ХК «Адмирал»
Фото ХК «Адмирал»

Тема удалений после скандального первого матча потихоньку сошла на нет. По третьему матчу вопросов к арбитрам вообще нет. Даниилу Гутику дали четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой после того, как Дмитрий Юдин показал разбитую губу арбитру.

Во втором периоде «Адмирал» провел шесть минут в меньшинстве, и Серебрякову пришлось окончательно переключиться в режим волшебника.

Отразив несколько опасных атак соперника на старте третьей двадцатиминутки, хозяева поняли, что могут быть активнее впереди — без этого у «Ак Барса» игру не забрать. Приморцы нанесли 21 бросок за третий период — намного больше, чем за первые 40 минут (12). Не все из них были опасными, но несколько раз Билялов с трудом оставлял команду в игре.

В овертайме казанцы выглядели активнее: особую опасность представляло звено Воронков — Сафонов — Радулов. Последний даже эффектно выругался, когда в очередной раз его бросок остановил Серебряков. Невероятный вратарь отразил 48 бросков почти за четыре периода игры! Развязка наступила неожиданно: Тимур Билялов не увидел броска Евгения Лисовца из-за спин соперников и собственных защитников.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
2 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2 - 1
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
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6. Динамо Мн - СКА
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
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3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
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5. Локомотив - Витязь
2 - 1
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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Металлург – Авангард
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