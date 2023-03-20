Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.
Вратари: Серебряков — Билялов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).
Судьи: Акузовский, Оленин.
20 марта. Владивосток. «Фетисов Арена«. 5699 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
«Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу» в Казани — оба матча завершились с минимальным преимуществом хозяев. Гостей подвели удаления, законность некоторых из них вызывала сомнения. При этом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после второй игры уверенно заявил, что победа в серии окажется за его командой. Для этого «морякам» нужно было выигрывать во Владивостоке.
От своей игры «Адмирал» не отошел: вязкий хоккей образца сборной Финляндии, который возвел в идеал Тамбиев, никуда не делся. Продолжал творить чудеса Никита Серебряков — в нескольких моментах он по-настоящему спас свою команду. Оттого вдвойне непонятны рассуждения людей, считающих, что при другом тренере и другом стиле игры Серебряков не будет настолько хорош. Но в «Адмирале» ему достается много по-настоящему сложных бросков: нельзя сказать, что защитники все берут на себя.
Тема удалений после скандального первого матча потихоньку сошла на нет. По третьему матчу вопросов к арбитрам вообще нет. Даниилу Гутику дали четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой после того, как Дмитрий Юдин показал разбитую губу арбитру.
Во втором периоде «Адмирал» провел шесть минут в меньшинстве, и Серебрякову пришлось окончательно переключиться в режим волшебника.
Отразив несколько опасных атак соперника на старте третьей двадцатиминутки, хозяева поняли, что могут быть активнее впереди — без этого у «Ак Барса» игру не забрать. Приморцы нанесли 21 бросок за третий период — намного больше, чем за первые 40 минут (12). Не все из них были опасными, но несколько раз Билялов с трудом оставлял команду в игре.
В овертайме казанцы выглядели активнее: особую опасность представляло звено Воронков — Сафонов — Радулов. Последний даже эффектно выругался, когда в очередной раз его бросок остановил Серебряков. Невероятный вратарь отразил 48 бросков почти за четыре периода игры! Развязка наступила неожиданно: Тимур Билялов не увидел броска Евгения Лисовца из-за спин соперников и собственных защитников.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -