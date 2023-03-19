«Локомотив» играл в идеальный хоккей. Но ЦСКА обыграл его за 9 минут

Ярославцы не сумели дожать армейцев после 2:0 в их пользу.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Второй матч

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Алексеев — 3 (Черепанов), 3:29 — 0:1. Березкин — 1 (Шалунов, Каюмов), 32:42 — 0:2. Мамин — 2 (Григоренко, Соркин), 34:50 — 1:2. Дитц — 2 (Окулов, Нестеров), 35:42 — 2:2. Григоренко — 5 (Окулов, Каменев), 43:54 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Исаев (57:25).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 17 (4+8+5) — 42 (17+11+14).

Судьи: Раводин, Соин.

19 марта. Москва. «ЦСКА Арена». 9616 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» можно было назвать антирекламой второго раунда плей-офф. Смотреть и пребывать в состоянии бодрости, глядя на то, как действующий чемпион и вечный претендент 45 минут не может открыть счет, было по-настоящему трудно. Благо на этот раз команды не стали погружать всех в сон и хоккейные шахматы, разродившись голом в одной из первых смен.

Начало сегодняшнего матча отчасти напоминало игру двухдневной давности. «Локомотив», как и позавчера, с первых минут вышел играть первым номером и вновь не думал действовать от обороны, ЦСКА же вновь впал в легкий ступор со стартового вбрасывания и к четвертой минуте проигрывал по броскам с крайне неприятным счетом 0:8. Разница лишь в том, что на этот раз ярославцы сумели конвертировать свое игровое преимущество в заброшенные шайбы. Пусть и опять не реализовали кучу созданных моментов.

А что ЦСКА? Армейцы сегодня вновь доказали, что их исключительность в какой-то сумасшедшей реализации и умении нокаутировать соперника, когда тот слегка успокаивается. Что им не обязательно атаковать и давить все 60 минут — достаточно вовремя включиться и забить свое.

«Локомотив» на протяжении почти 35 минут показывал идеальный кубковый хоккей, который хочет видеть Никитин: с постоянным давлением на всех участках льда, большим количеством выигранных единоборств, мгновенным прохождением средней зоны, грамотным и эффективным форчекингом, который позволял если не возвращать себе шайбу, то прилично затруднять москвичам начало атаки. Но стоило гостям на пару минут сбавить темп, как команда Федорова взяла и без особых предпосылок сотворила два гола из ничего. У красно-синих появляется все больше новых игроков в составе, уходят лидеры и старожилы. Неизменным остается лишь одна вещь — инстинкт убийцы, который вырабатывался у этой команды еще с эры Дмитрия Квартальнова.

Наверняка в Ярославле проклянут судей за гол Даррена Дитца, который случился после их решения не останавливать игру из-за травмы Сергея Плотникова в аккурат перед воротами Даниила Исаева. Тем более что в наших воспоминаниях еще свеж седьмой матч ЦСКА с «Северсталью». Мы наверняка услышим очередное объяснение главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова. Вопрос в другом — почему хоккеисты «Локомотива» выключились и не играли до свистка?

Железнодорожники не были хуже в созидании или остроте, не уступили в скорости или физике. Чего им опять не хватило, так это банального умения терпеть и держать удар, о которых Никитин так часто говорил на пресс-конференциях по ходу сезона. И если эти качества не появились у «Локомотива» за последние несколько лет по ходу взросления лидеров, то вряд ли они появятся по щелчку пальцев и в ближайшие пару дней. Да и сложно в это поверить после того, как ярославцы из года в год сыплются после первого же серьезного нокдауна.