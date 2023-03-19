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19 марта, 17:20

«Магнитка» чуть не вытащила матч с 0:3! Но с «Авангардом» удаляться нельзя

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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«Авангард» — «Металлург».
Фото ХК «Авангард»
Омичи повели в серии со счетом 2-0.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Второй матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (3:0, 0:2, 1:1)
Голы: Дедунов — 2 (Малыхин, Жарков), 5:26 — 1:0. А. Бродхерст — 1 (бол., Найт), 13:12 — 2:0. Буше — 3 (Ткачев, Чистяков), 18:17 — 3:0. Акользин — 4, 22:15 — 3:1. Дронов — 2 (Лайпсик, Майе), 25:16 — 3:2. Коростелев — 4 (Карпов, Маклюков), 44:35 — 3:3. Буше — 4 (бол., Ткачев), 47:26 — 4:3.
Вратари: Демченко — Паскуале (Кошечкин, 20:00, 58:08).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (9+6+8) — 37 (7+21+9).
Судьи: Наумов, Оскирко.
19 марта. Омск. «G-Drive Арена». 12 003 зрителя.
Счет в серии: 2-0.

Вряд ли скромные 2:1 в стартовом матче серии «Авангард» — «Металлург» — это то, чего мы ждали от команд с таким объемом мастерства и уровнем исполнителей в атаке. В конце концов, после фееричного первого раунда с кучей сенсаций и результативных матчей душа требует фиесты каждый день. И здорово, что сегодня сибиряки на пару с уральцами сделали все, чтобы реабилитироваться за слишком сухую игру двумя днями ранее.

&laquo;Авангард&raquo; (Омск)&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo; (Магнитогорск)&nbsp;&mdash; 2:1 ОТ. Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»

Во втором матче серии первого гола ждать долго не пришлось. Омичи открыли счет уже на шестой минуте и сделали это руками своего четвертого звена. Причем, несмотря на несколько выигранных единоборств у бортов и чернорабочую природу этой атаки, гол Павла Дедунова получился вполне себе эстетичным. Чего только стоит ассистентская подкидочка от Федора Малыхина, сделанная из-за ворот прямо на пустой угол ворот «Магнитки». С другой, именно от 98-го номера в этом черновом сочетании и нужно постоянно ждать нестандартных действий.

У «Магнитки» был хороший шанс достаточно быстро сравнять счет в большинстве. Вот только за этот плей-офф мы уже успели увидеть, насколько безобразными и безыдейными могут быть уральцы в формате «5 на 4». Зато в этом компоненте здорово сработала первая спецбригада «Авангарда», наказавшая гостей за первое же удаление, которое привез в средней зоне недавний герой серии с «Автомобилистом» Павел Акользин. И помогло в этом не столько индивидуальное мастерство палачей Кравца, сколько напористость, с которой Корбэн Найт и Алекс Броадхерст пошли на добивание после щелчка Рида Буше и доели этот момент.

Впрочем, без гола американец в раздевалку не ушел и незадолго до первого перерыва удачно подставился на пятачке под наброс Владимира Ткачева, сотворившего этот момент из ничего. Казалось бы, ситуация для команды Ильи Воробьева почти патовая. Особенно на фоне того, как здорово омичи играли по счету и рвали темп в серии с «Сибирью».

Попади Буше в пустые ворота в самом начале второго периода, Илье Воробьеву не помогли бы ни перестановки в тройках, ни появление в рамке Василия Кошечкина, ни другие предпринятые манипуляции с составом. Однако вместо того, чтобы увидеть 4:0 на табло и уйти в режим энергосбережения, «ястребы» пропустили нелепую шайбу с острого угла от Павла Акользина и мгновенно дали почувствовать уверенность «Металлургу», быстренько отыгравшему еще одну и вынудившему Михаила Кравеца брать тайм-аут.

Забить по горячим следам третий гол и окончательно надломить «Авангард» у «сталеваров» не получилось. Но на 44-й минуте «Магнитка» все-таки сравняла счет. Причем сделала это не без помощи Василия Демченко, провалившего сегодняшний матч и не сумевшего справиться с открытым броском Никиты Коростелева с ползоны.

Только когда дела у магнитогорцев наконец-то наладились, их вновь подвела дисциплина и удаление Джоша Карри, вернувшегося в состав гостей впервые с 10 марта. Поэтому наверняка сейчас Воробьев по-настоящему жалеет о своем решении дать канадцу еще один шанс. «Авангард» же сыграл по своему излюбленному принципу «видим большинство — реализовываем». И кто, как не омский волшебник Владимир Ткачев, должен был выкатить филигранную диагональ в правый круг вбрасывания под победный щелчок Риду Буше?

Кажется, «Магнитка» в автобусе по дороге в Омск так и не успела посмотреть серию «Авангард» — «Сибирь», в которой «ястребы» наглядно доказали всей лиге и всем будущим соперникам — удаляться с ними смерти подобно. Даже если у тебя в воротах, возможно, лучший тандем в КХЛ и опытная оборона.

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ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
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1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
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Авангард - Металлург
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
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Авангард - Сибирь
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ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
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Автомобилист - Металлург
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СКА - Динамо Мн
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Сал. Юлаев - Адмирал
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