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Сегодня, 20:15

Скука и пассивность должны быть наказаны. «Трактор» решил удержать счет 1:0 и поплатился за это

«Металлург» обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии полуфинала Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Трактор» — «Металлург» — 1:2.
Фото ХК «Трактор»
«Магнитка» вырвала победу в третьем периоде и повела в серии Восточного финала.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Третий матч
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Тертышный — 3 (бол., Пилут, Ткачев), 22:06 — 1:0. Хабаров — 1 (Николаев, Акользин), 48:04 — 1:1. Голдобин — 6 (Лайпсик, Дронов), 50:00 — 1:2.
Вратари: Вилл (57:06) — Кошечкин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (12+6+6) — 29 (8+10+11).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
7 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-2.

Ждать, что после веселых 6:4 во втором матче финала «Востока» и переезда серии в Челябинск «Трактор» с «Магниткой» выдадут еще один голевой перформанс было по меньшей мере наивно. Это болельщики обожают лихие результативные качели — тренеры же в них зачастую видят раздрай в своей зоне и стараются сделать все, чтобы в следующем матче хоккеисты играли с максимальной оглядкой на игру в обороне. Поэтому сегодняшние усыпляющие 0:0 с полутора моментами в стартовой двадцатиминутке никого не должны удивлять.

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Игру в начале второго периода удалось раскочегарить благодаря удалениям «Магнитки». И если гости в своем большинстве ничего интересного не нарисовали, то хозяева к своей первой попытке подошли куда более ответственно и реализовали ее благодаря набросу Лоуренса Пилута и подставлению Никиты Тертышного, который прервал свою шестиматчевую засуху.

Уже через полминуты магнитогорцы вновь словили малый штраф. Впрочем, получив еще одно большинство, «Трактор» проспал опаснейшую контратаку и чуть было не получил привет от собственного воспитанника Максима Карпова — того самого, который девять лет назад вместе с родным клубом бился в финале с «Динамо» Олега Знарка.

Ну а дальше хозяева сыграли по излюбленным канонам Анвара Гатитулина и моментально свернулись, перейдя на максимально строгий хоккей и отдав шайбу под контроль команде Ильи Воробьева. Но даже при подавляющем территориальном преимуществе и неплохом суммарном времени в атаке голевые моменты у ворот Романа Вилла «Магнитке» пришлось скрести по сусекам.

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Челябинская оборона в тандеме с чешским голкипером действовали эталонно ровно до середины третьего периода — хозяева здорово расставляли капканы на входе в своей зоне, грамотно гасили раскаты гостей, загоняя нападающих соперника к бортам, и до блеска вычищали пятак, не оставляя мастеровитой атаке «Металлурга» шанса на второй бросок.

Однако в итоге «Трактор», искавший свои шансы в зоне Василия Кошечкина только в редких контратаках, все-таки поплатился за раннюю и чересчур излишнюю пассивность. Шайбы Ярослава Хабарова и Николая Голдобина, которые разделили всего две минуты, как очередное доказательство класса «Магнитки», способной регулярно переламывать матчи в ситуации, когда у нее откровенно не клеится игра.

«Металлург» же свое преимущество в одну шайбу не упустил и, довольно спокойно выстояв в концовке, вновь вышел вперед в серии. Не спасли хозяев ни судорожные попытки включить после пропущенной двоечки, ни больше двух минут в формате «6 на 5». Обыграть такой Магнитогорск с одной заброшенной шайбой попросту нереально. Тем более если спрятать голову в песок уже на старте второго периода.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
2 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
2 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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7.04 17:00
Трактор – Металлург
 1 : 2
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