Скука и пассивность должны быть наказаны. «Трактор» решил удержать счет 1:0 и поплатился за это

«Магнитка» вырвала победу в третьем периоде и повела в серии Восточного финала.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Третий матч

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Тертышный — 3 (бол., Пилут, Ткачев), 22:06 — 1:0. Хабаров — 1 (Николаев, Акользин), 48:04 — 1:1. Голдобин — 6 (Лайпсик, Дронов), 50:00 — 1:2.

Вратари: Вилл (57:06) — Кошечкин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (12+6+6) — 29 (8+10+11).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

7 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 1-2.

Ждать, что после веселых 6:4 во втором матче финала «Востока» и переезда серии в Челябинск «Трактор» с «Магниткой» выдадут еще один голевой перформанс было по меньшей мере наивно. Это болельщики обожают лихие результативные качели — тренеры же в них зачастую видят раздрай в своей зоне и стараются сделать все, чтобы в следующем матче хоккеисты играли с максимальной оглядкой на игру в обороне. Поэтому сегодняшние усыпляющие 0:0 с полутора моментами в стартовой двадцатиминутке никого не должны удивлять.

Игру в начале второго периода удалось раскочегарить благодаря удалениям «Магнитки». И если гости в своем большинстве ничего интересного не нарисовали, то хозяева к своей первой попытке подошли куда более ответственно и реализовали ее благодаря набросу Лоуренса Пилута и подставлению Никиты Тертышного, который прервал свою шестиматчевую засуху.

Уже через полминуты магнитогорцы вновь словили малый штраф. Впрочем, получив еще одно большинство, «Трактор» проспал опаснейшую контратаку и чуть было не получил привет от собственного воспитанника Максима Карпова — того самого, который девять лет назад вместе с родным клубом бился в финале с «Динамо» Олега Знарка.

Ну а дальше хозяева сыграли по излюбленным канонам Анвара Гатитулина и моментально свернулись, перейдя на максимально строгий хоккей и отдав шайбу под контроль команде Ильи Воробьева. Но даже при подавляющем территориальном преимуществе и неплохом суммарном времени в атаке голевые моменты у ворот Романа Вилла «Магнитке» пришлось скрести по сусекам.

Челябинская оборона в тандеме с чешским голкипером действовали эталонно ровно до середины третьего периода — хозяева здорово расставляли капканы на входе в своей зоне, грамотно гасили раскаты гостей, загоняя нападающих соперника к бортам, и до блеска вычищали пятак, не оставляя мастеровитой атаке «Металлурга» шанса на второй бросок.

Однако в итоге «Трактор», искавший свои шансы в зоне Василия Кошечкина только в редких контратаках, все-таки поплатился за раннюю и чересчур излишнюю пассивность. Шайбы Ярослава Хабарова и Николая Голдобина, которые разделили всего две минуты, как очередное доказательство класса «Магнитки», способной регулярно переламывать матчи в ситуации, когда у нее откровенно не клеится игра.

«Металлург» же свое преимущество в одну шайбу не упустил и, довольно спокойно выстояв в концовке, вновь вышел вперед в серии. Не спасли хозяев ни судорожные попытки включить после пропущенной двоечки, ни больше двух минут в формате «6 на 5». Обыграть такой Магнитогорск с одной заброшенной шайбой попросту нереально. Тем более если спрятать голову в песок уже на старте второго периода.