«Магнитка» завладела полным психологическим преимуществом в серии. Остались ли шансы у «Авангарда»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Металлург» выиграл важнейший пятый матч в серии против «Авангарда», и если команда Ильи Воробьева в понедельник не завершит серию, то в этом будут виноваты только магнитогорские хоккеисты. Уже очевидно, что у их соперника закончились козыри. Игра в четыре защитника привела к прогнозируемому результату. Тут видны и ошибки Боба Хартли, который в сложный момент совсем не умеет опускать вожжи, а, наоборот, накручивает игроков. В критических ситуациях канадский тренер считает, что виноваты исключительно хоккеисты, он старается их наказать, а выходит еще хуже. Теперь у него в опале Сергей Толчинский, который выходит на лед с пустым Кириллом Семеновым и Иваном Телегиным. Сергею отказали в доверии, сократили время, непонятно, зачем его вообще заявляют на игры? Чтобы на переговорах ткнуть лицом в статистику и снизить контракт? Была нормальная тройка Толчинский — Найт — Грицюк. А Хартли все сломал, дрогнув. Ударило это не только по Сергею, но и по остальным игрокам.

Непонятно, что за схему использует Хартли, заявляя 6 защитников и 14 нападающих? В этом нет никакого смысла. Общая напряженность видна и по решениям ребят. Никита Сошников совершил абсолютно дурацкий поступок, атаковав Павла Акользина в чужой зоне. Форвард справедливо получил 5+20. Удаление реализовали только один раз, это был ключевой момент матча. Но расслабляться уральцам все равно нельзя. Стоит только заранее поверить в победу, как их сразу накажут. Радует, что хоккеисты «Металлурга», кажется, понимают это и сохраняют концентрацию до сирены. Им даже добавлять не надо, достаточно сыграть ровно, чтобы победить.

«Спартак»

«Спартак» завершает сезон. Команда остановилась во втором раунде, проиграв четыре матча подряд питерским армейцам, хотя в первой встрече разгромили соперника. Но красно-белые, в последние годы переживающие непростые времена, показали неплохой результат. Да, первый круг они прошли без борьбы — «Йокерит» снялся с турнира. Но в плей-офф попали спокойно, не цепляясь судорожно за восьмерку. Даже на собрании клубов голосовали за продолжение сезона во время Олимпиады, так как были уверены в себе. И главному тренеру, и руководству пришлось непросто. Определенные силы начали критиковать менеджеров и главного тренера чуть ли не до начала сезона. К административному штабу вопросы есть, но как и ко всем менеджерам в лиге. Придраться можно к любой сделке.

Не угадали с иностранцами. И Эмиль Петтерсон оказался совершенно пустым, а Джейк Виртанен вообще сбежал из страны, никого не предупредив. Но возьмите любой клуб — найдете недостатки. При этом нет никаких претензий к главному тренеру. Человек прошел все ступени в хоккее, получил клуб в КХЛ и неплохо справился. Возможно, игра команды не стала откровением, но и стыдно не было. Больше трех матчей подряд спартаковцы не проигрывали, а хороших матчей было очень много. Напомним, что год назад «Спартак» с хорошими деньгами едва-едва зацепился за плей-офф, а потом унизительно вылетел в первом раунде со счетом 0-4. В следующем чемпионате ждем прогресса, тем более легионеров не будет, а в системе полно талантливых российских ребят.

Вылет

В Молодежной хоккейной лиге будет новый обладатель Кубка Харламова. Московское «Динамо» в трех матчах уступило СКА-1946 во втором раунде и завершает сезон. Нормальная ситуация, когда в молодежке нет привычной для главной лиги стабильности. Наоборот, большие вопросы к тем клубам, которые выигрывают титул несколько лет подряд. Значит, искусственно держат молодежь в системе, не дают им развиваться. Этим летом команду Ярослава Люзенкова покинуло очень много сильных парней, а взамен пришли талантливые пацаны 2005 года рождения. Были и ветераны, но, по большому счету, в МХЛ застрял лишь Александр Кисаков, которому не нашли вариантов в системе. Богдан Тринеев почти весь чемпионат провел в КХЛ, Максим Петров не готов ко взрослому хоккею. То есть это была совершенная другая команда, где сыграли 11 хоккеистов самого младшего возраста. И с этим составом Ярослав Люзенков сумел стать третьим по итогам регулярного чемпионата, а также вынести соперника в первом раунде плей-офф.

После игры в раздевалку команды зашел советник президента, который обматерил хоккеистов и тренера за то, что они проиграли питерцам. Выглядело это жутко, а главное, совсем несправедливо. И все указывает на то, что в будущем у динамовской системы будут большие проблемы. С одной стороны Ярослав Люзенков, который развивает хоккеистов, а с другой — такие руководители. Тренеру надо уходить во взрослый хоккей, не затягивать с этим. Правда, у него еще контракт с «Динамо» на следующий сезон, но не исключено, что он будет главным в команде ВХЛ из Санкт-Петербурга, если там все-таки решатся стать чистым фармом. Если возвращаться к МХЛ, то во втором раунде будет сразу два решающих матча. Во вторник сыграют «Стальные лисы» и «Омские ястребы», а в Нижнем Новгороде — решающая битва между «Чайкой» и «Ирбисом».