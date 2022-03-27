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Сегодня, 11:00

«Магнитка» завладела полным психологическим преимуществом в серии. Остались ли шансы у «Авангарда»?

«Металлург» победил «Авангард» в пятом матче серии плей-офф КХЛ и в шаге от финала Восточной конференции
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Авангарда».
Фото ХК «Металлург»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Металлург» выиграл важнейший пятый матч в серии против «Авангарда», и если команда Ильи Воробьева в понедельник не завершит серию, то в этом будут виноваты только магнитогорские хоккеисты. Уже очевидно, что у их соперника закончились козыри. Игра в четыре защитника привела к прогнозируемому результату. Тут видны и ошибки Боба Хартли, который в сложный момент совсем не умеет опускать вожжи, а, наоборот, накручивает игроков. В критических ситуациях канадский тренер считает, что виноваты исключительно хоккеисты, он старается их наказать, а выходит еще хуже. Теперь у него в опале Сергей Толчинский, который выходит на лед с пустым Кириллом Семеновым и Иваном Телегиным. Сергею отказали в доверии, сократили время, непонятно, зачем его вообще заявляют на игры? Чтобы на переговорах ткнуть лицом в статистику и снизить контракт? Была нормальная тройка Толчинский — Найт — Грицюк. А Хартли все сломал, дрогнув. Ударило это не только по Сергею, но и по остальным игрокам.

26&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2. Игроки &laquo;Металлурга&raquo; поздравляют с&nbsp;заброшенной шайбой Андрея Чибисова. Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»

Непонятно, что за схему использует Хартли, заявляя 6 защитников и 14 нападающих? В этом нет никакого смысла. Общая напряженность видна и по решениям ребят. Никита Сошников совершил абсолютно дурацкий поступок, атаковав Павла Акользина в чужой зоне. Форвард справедливо получил 5+20. Удаление реализовали только один раз, это был ключевой момент матча. Но расслабляться уральцам все равно нельзя. Стоит только заранее поверить в победу, как их сразу накажут. Радует, что хоккеисты «Металлурга», кажется, понимают это и сохраняют концентрацию до сирены. Им даже добавлять не надо, достаточно сыграть ровно, чтобы победить.

«Спартак»

«Спартак» завершает сезон. Команда остановилась во втором раунде, проиграв четыре матча подряд питерским армейцам, хотя в первой встрече разгромили соперника. Но красно-белые, в последние годы переживающие непростые времена, показали неплохой результат. Да, первый круг они прошли без борьбы — «Йокерит» снялся с турнира. Но в плей-офф попали спокойно, не цепляясь судорожно за восьмерку. Даже на собрании клубов голосовали за продолжение сезона во время Олимпиады, так как были уверены в себе. И главному тренеру, и руководству пришлось непросто. Определенные силы начали критиковать менеджеров и главного тренера чуть ли не до начала сезона. К административному штабу вопросы есть, но как и ко всем менеджерам в лиге. Придраться можно к любой сделке.

Хоккеист СКА Антон Бурдасов (с&nbsp;шайбой) в&nbsp;матче плей-офф КХЛ с&nbsp;красно-белыми. СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно

Не угадали с иностранцами. И Эмиль Петтерсон оказался совершенно пустым, а Джейк Виртанен вообще сбежал из страны, никого не предупредив. Но возьмите любой клуб — найдете недостатки. При этом нет никаких претензий к главному тренеру. Человек прошел все ступени в хоккее, получил клуб в КХЛ и неплохо справился. Возможно, игра команды не стала откровением, но и стыдно не было. Больше трех матчей подряд спартаковцы не проигрывали, а хороших матчей было очень много. Напомним, что год назад «Спартак» с хорошими деньгами едва-едва зацепился за плей-офф, а потом унизительно вылетел в первом раунде со счетом 0-4. В следующем чемпионате ждем прогресса, тем более легионеров не будет, а в системе полно талантливых российских ребят.

Спортивный директор&nbsp;ФК &laquo;Спартак&raquo; Лука Каттани с&nbsp;очаровательной спутницей на&nbsp;хоккейном матче.

Вылет

В Молодежной хоккейной лиге будет новый обладатель Кубка Харламова. Московское «Динамо» в трех матчах уступило СКА-1946 во втором раунде и завершает сезон. Нормальная ситуация, когда в молодежке нет привычной для главной лиги стабильности. Наоборот, большие вопросы к тем клубам, которые выигрывают титул несколько лет подряд. Значит, искусственно держат молодежь в системе, не дают им развиваться. Этим летом команду Ярослава Люзенкова покинуло очень много сильных парней, а взамен пришли талантливые пацаны 2005 года рождения. Были и ветераны, но, по большому счету, в МХЛ застрял лишь Александр Кисаков, которому не нашли вариантов в системе. Богдан Тринеев почти весь чемпионат провел в КХЛ, Максим Петров не готов ко взрослому хоккею. То есть это была совершенная другая команда, где сыграли 11 хоккеистов самого младшего возраста. И с этим составом Ярослав Люзенков сумел стать третьим по итогам регулярного чемпионата, а также вынести соперника в первом раунде плей-офф.

После игры в раздевалку команды зашел советник президента, который обматерил хоккеистов и тренера за то, что они проиграли питерцам. Выглядело это жутко, а главное, совсем несправедливо. И все указывает на то, что в будущем у динамовской системы будут большие проблемы. С одной стороны Ярослав Люзенков, который развивает хоккеистов, а с другой — такие руководители. Тренеру надо уходить во взрослый хоккей, не затягивать с этим. Правда, у него еще контракт с «Динамо» на следующий сезон, но не исключено, что он будет главным в команде ВХЛ из Санкт-Петербурга, если там все-таки решатся стать чистым фармом. Если возвращаться к МХЛ, то во втором раунде будет сразу два решающих матча. Во вторник сыграют «Стальные лисы» и «Омские ястребы», а в Нижнем Новгороде — решающая битва между «Чайкой» и «Ирбисом».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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4. Нефтехимик - Трактор
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Сал. Юлаев – Трактор
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