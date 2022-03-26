СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Данск (58:37).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8).
Судьи: Оскирко, Юдаков.
26 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 4-1.
Исход серии полностью соответствовал предварительным ожиданиям. Все эксперты безоговорочно верили в уверенный успех СКА. Однако если погружаться в детали, то легко понять, что петербуржцам пришлось приложить максимум усилий. Обойтись малой кровью у армейцев не вышло, что ставит под сомнение дальнейшие кубковые перспективы команды из Санкт-Петербурга. Пока сложно представить, что у нее есть хоть какое-то преимущество перед мощным ЦСКА.
Игру СКА в завершившейся серии скорее можно рассматривать как поиск нового средства для борьбы с бессонницей. Против соперника, который не обладает большим потенциалом и действует в простецкой манере, у петербуржцев постоянно возникали большие сложности. Теоретически армейцы, наверное, знали, что делать, но когда дело доходило до практики, то у них почему-то начинали дрожать руки. Удачные отрезки были фрагментарными и обуславливались более высоким уровнем исполнителей.
Девять заброшенных шайб в пяти матчах — скромный показатель.
Кажется, что команде с таким подбором классных по меркам КХЛ игроков нынешняя система не очень подходит. Требуется более тонкая настройка для того, чтобы по максимуму раскрыть потенциал мастеровитых Кузьменко, Гусева, Бурдасова, Лехтонена и остальных.
«Спартак» второй матч подряд был вынужден играть без захворавшего защитника Никишина. Потеря игрока, который на Олимпиаде выходил в первой паре сборной России, для москвичей колоссальная. Но они перенесли ее с достоинством и в пятой встрече серии сделали самое важное — быстро открыли счет. В четырех предыдущих матчах первый гол становился гарантией итоговой победы. Красно-белые оказались в идеальной для своей игровой модели ситуации, получив возможность не раскрываться и действовать на контратаках.
После первого перерыва СКА мог пропустить еще — Юханссон не дал сделать дубль Кугрышеву. В остальном хозяев было не узнать, поскольку они стали наконец-то играть, как и положено фавориту. Скорости, агрессия и креатив со стороны команды Ротенберга смотрелись солидно. Спартаковцы много удалялись, но в этом в первую очередь была заслуга активных игроков соперника, а не субъективная точка зрения арбитров. Если бы не Данск, который блестяще провел всю серию, то для москвичей все могло закончиться досрочно, а оставшаяся часть матча превратилась бы в формальность.
Дальний бросок Лехтонена, еле заметное подправление пятой точкой со стороны Комарова, который мельтешил перед носом голкипера, и СКА сравнял счет.
Постоянная игра в неравных составах на протяжении второго периода привела к тому, что главный тренер «Спартака» Борис Миронов решил провести его только в три звена. Лишь Шипов, выходивший в четвертой тройке, провел одну смену. Оценивать это неоднозначное решение не так просто, но от симпатичных действий в исполнении гостей не осталось и следа. После второго перерыва красно-белые снова вернулись к игре в четыре звена, но СКА не отдавал инициативы и вышел вперед. Гусев воспользовался позиционной ошибкой защитника Евенко, получил роскошный пас от Фантенберга, убежал «один в ноль» и легко пробил Данска.
Спартаковцы пришли в себя только к середине третьего периода и снова показали, почему СКА серия далась с такими трудностями. Москвичи захватили преимущество, активно играли в чужой зоне и создавали хорошие моменты. Однако в завершающей стадии красно-белым не везло — несколько раз шайба проходила в опасной близости от створа ворот Юханссона. «Спартак» выше головы не прыгнул, но стыдиться за свою игру ему точно ненужно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|27.03
|15:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -