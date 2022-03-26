СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно

Петербуржцы одержали четвертую победу подряд со счетом 2:1 над «Спартаком» и по итогам пяти матчей вышли в финал Западной конференции, где сыграют против ЦСКА

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Пятый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1.

Вратари: Юханссон — Данск (58:37).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8).

Судьи: Оскирко, Юдаков.

26 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Счет в серии: 4-1.

Исход серии полностью соответствовал предварительным ожиданиям. Все эксперты безоговорочно верили в уверенный успех СКА. Однако если погружаться в детали, то легко понять, что петербуржцам пришлось приложить максимум усилий. Обойтись малой кровью у армейцев не вышло, что ставит под сомнение дальнейшие кубковые перспективы команды из Санкт-Петербурга. Пока сложно представить, что у нее есть хоть какое-то преимущество перед мощным ЦСКА.

Игру СКА в завершившейся серии скорее можно рассматривать как поиск нового средства для борьбы с бессонницей. Против соперника, который не обладает большим потенциалом и действует в простецкой манере, у петербуржцев постоянно возникали большие сложности. Теоретически армейцы, наверное, знали, что делать, но когда дело доходило до практики, то у них почему-то начинали дрожать руки. Удачные отрезки были фрагментарными и обуславливались более высоким уровнем исполнителей.

Девять заброшенных шайб в пяти матчах — скромный показатель.

Кажется, что команде с таким подбором классных по меркам КХЛ игроков нынешняя система не очень подходит. Требуется более тонкая настройка для того, чтобы по максимуму раскрыть потенциал мастеровитых Кузьменко, Гусева, Бурдасова, Лехтонена и остальных.

«Спартак» второй матч подряд был вынужден играть без захворавшего защитника Никишина. Потеря игрока, который на Олимпиаде выходил в первой паре сборной России, для москвичей колоссальная. Но они перенесли ее с достоинством и в пятой встрече серии сделали самое важное — быстро открыли счет. В четырех предыдущих матчах первый гол становился гарантией итоговой победы. Красно-белые оказались в идеальной для своей игровой модели ситуации, получив возможность не раскрываться и действовать на контратаках.

После первого перерыва СКА мог пропустить еще — Юханссон не дал сделать дубль Кугрышеву. В остальном хозяев было не узнать, поскольку они стали наконец-то играть, как и положено фавориту. Скорости, агрессия и креатив со стороны команды Ротенберга смотрелись солидно. Спартаковцы много удалялись, но в этом в первую очередь была заслуга активных игроков соперника, а не субъективная точка зрения арбитров. Если бы не Данск, который блестяще провел всю серию, то для москвичей все могло закончиться досрочно, а оставшаяся часть матча превратилась бы в формальность.

Дальний бросок Лехтонена, еле заметное подправление пятой точкой со стороны Комарова, который мельтешил перед носом голкипера, и СКА сравнял счет.

Постоянная игра в неравных составах на протяжении второго периода привела к тому, что главный тренер «Спартака» Борис Миронов решил провести его только в три звена. Лишь Шипов, выходивший в четвертой тройке, провел одну смену. Оценивать это неоднозначное решение не так просто, но от симпатичных действий в исполнении гостей не осталось и следа. После второго перерыва красно-белые снова вернулись к игре в четыре звена, но СКА не отдавал инициативы и вышел вперед. Гусев воспользовался позиционной ошибкой защитника Евенко, получил роскошный пас от Фантенберга, убежал «один в ноль» и легко пробил Данска.

Спартаковцы пришли в себя только к середине третьего периода и снова показали, почему СКА серия далась с такими трудностями. Москвичи захватили преимущество, активно играли в чужой зоне и создавали хорошие моменты. Однако в завершающей стадии красно-белым не везло — несколько раз шайба проходила в опасной близости от створа ворот Юханссона. «Спартак» выше головы не прыгнул, но стыдиться за свою игру ему точно ненужно.