Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

26 марта, 20:50

СКА идет дальше. Но и «Спартаку» впервые за много лет не должно быть стыдно

СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Хоккеист СКА Антон Бурдасов (с шайбой) в матче плей-офф КХЛ с красно-белыми.
Фото ХК СКА
Петербуржцы одержали четвертую победу подряд со счетом 2:1 над «Спартаком» и по итогам пяти матчей вышли в финал Западной конференции, где сыграют против ЦСКА.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Запад. Пятый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кугрышев — 1 (Вишневский), 7:54 — 0:1. Комаров — 1 (бол., Лехтонен, Гусев), 25:22 — 1:1. Гусев — 5 (Фантенберг, Воробьев), 43:42 — 2:1.
Вратари: Юханссон — Данск (58:37).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (4+14+10) — 26 (11+7+8).
Судьи: Оскирко, Юдаков.
26 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Счет в серии: 4-1.

Исход серии полностью соответствовал предварительным ожиданиям. Все эксперты безоговорочно верили в уверенный успех СКА. Однако если погружаться в детали, то легко понять, что петербуржцам пришлось приложить максимум усилий. Обойтись малой кровью у армейцев не вышло, что ставит под сомнение дальнейшие кубковые перспективы команды из Санкт-Петербурга. Пока сложно представить, что у нее есть хоть какое-то преимущество перед мощным ЦСКА.

Игру СКА в завершившейся серии скорее можно рассматривать как поиск нового средства для борьбы с бессонницей. Против соперника, который не обладает большим потенциалом и действует в простецкой манере, у петербуржцев постоянно возникали большие сложности. Теоретически армейцы, наверное, знали, что делать, но когда дело доходило до практики, то у них почему-то начинали дрожать руки. Удачные отрезки были фрагментарными и обуславливались более высоким уровнем исполнителей.

Девять заброшенных шайб в пяти матчах — скромный показатель.

Кажется, что команде с таким подбором классных по меркам КХЛ игроков нынешняя система не очень подходит. Требуется более тонкая настройка для того, чтобы по максимуму раскрыть потенциал мастеровитых Кузьменко, Гусева, Бурдасова, Лехтонена и остальных.

«Спартак» второй матч подряд был вынужден играть без захворавшего защитника Никишина. Потеря игрока, который на Олимпиаде выходил в первой паре сборной России, для москвичей колоссальная. Но они перенесли ее с достоинством и в пятой встрече серии сделали самое важное — быстро открыли счет. В четырех предыдущих матчах первый гол становился гарантией итоговой победы. Красно-белые оказались в идеальной для своей игровой модели ситуации, получив возможность не раскрываться и действовать на контратаках.

После первого перерыва СКА мог пропустить еще — Юханссон не дал сделать дубль Кугрышеву. В остальном хозяев было не узнать, поскольку они стали наконец-то играть, как и положено фавориту. Скорости, агрессия и креатив со стороны команды Ротенберга смотрелись солидно. Спартаковцы много удалялись, но в этом в первую очередь была заслуга активных игроков соперника, а не субъективная точка зрения арбитров. Если бы не Данск, который блестяще провел всю серию, то для москвичей все могло закончиться досрочно, а оставшаяся часть матча превратилась бы в формальность.

Дальний бросок Лехтонена, еле заметное подправление пятой точкой со стороны Комарова, который мельтешил перед носом голкипера, и СКА сравнял счет.

Постоянная игра в неравных составах на протяжении второго периода привела к тому, что главный тренер «Спартака» Борис Миронов решил провести его только в три звена. Лишь Шипов, выходивший в четвертой тройке, провел одну смену. Оценивать это неоднозначное решение не так просто, но от симпатичных действий в исполнении гостей не осталось и следа. После второго перерыва красно-белые снова вернулись к игре в четыре звена, но СКА не отдавал инициативы и вышел вперед. Гусев воспользовался позиционной ошибкой защитника Евенко, получил роскошный пас от Фантенберга, убежал «один в ноль» и легко пробил Данска.

Спартаковцы пришли в себя только к середине третьего периода и снова показали, почему СКА серия далась с такими трудностями. Москвичи захватили преимущество, активно играли в чужой зоне и создавали хорошие моменты. Однако в завершающей стадии красно-белым не везло — несколько раз шайба проходила в опасной близости от створа ворот Юханссона. «Спартак» выше головы не прыгнул, но стыдиться за свою игру ему точно ненужно.

26&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2. Игроки &laquo;Металлурга&raquo; поздравляют с&nbsp;заброшенной шайбой Андрея Чибисова. Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Борис Майоров
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
27
37
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Слезы по Камиле. Какой стала Валиева через месяц после кошмара Олимпиады-2022
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: второй раунд плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 27 марта онлайн в прямом эфире
«Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 27 марта 2022 года
«Спартак» завершил сезон. Что дальше?
Юдин похвалил вратаря «Спартака» Данска за игру в серии против СКА
Семин завершил карьеру
Вячеслав Солодухин: «Расслабленности после победы в первом матче не было»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»

«Магнитка» завладела полным психологическим преимуществом в серии. Остались ли шансы у «Авангарда»?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
2.04
4.04
6.04
8.04
27.03 15:00
Сал. Юлаев – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости