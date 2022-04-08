Казахстан отказался играть с Россией. Есть ли смысл собирать национальную команду в такой ситуации?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Трактор» проиграл третий матч серии «Металлургу» на своем льду, заставив команду Ильи Воробьева играть в непривычный хоккей. Это была самая грустная игра противостояния. Оба клуба решили быть крайне аккуратными, никто не рисковал, но если для хозяев встречи такой стиль был привычен, то магнитогорцы удивили. Впрочем, правильно сказал главный тренер «Металлурга» после матча, что в плей-офф не стоит задавать вопрос о качестве хоккея, если есть победа.

С «Трактором» — то что? Прекрасно ведь понимали, что у соперника проблемы в обороне, совсем не случайно Михаил Григорьев быстро был посажен на скамейку запасных. Он сразу стал делать не то, что требовалось. Тренеры челябинского клуба были в курсе и того, что вратарь соперника Василий Кошечкин уже измотан длинным сезоном и постоянной игровой практикой. Но они не сделали ничего, чтобы обеспечить его работой. Команда повела в счете и спряталась в «раковину», неужели они всерьез рассчитывали на 1:0? В итоге «Металлург» в третьем периоде чуть добавил, забросил две шайбы, а про действия хозяев и вспомнить было нечего.

Кошмарная игра для «Трактора». Так серию не выиграть. И даже нельзя ничем объяснить подобную пассивность. Ладно бы они вели в серии 2-0, одну игру можно было бы потратить на «отдых», проверить умение игроков терпеть. Но в нынешней ситуации так действовать нельзя. В субботу, вероятно, все изменится. У челябинцев не будет другого варианта, кроме как идти вперед. Но и тренеры «Металлурга» будут готовы к этому.

Контракты

«Автомобилист» пока не договаривается со звездами (Брукс Мэйсек все-таки не ключевой хоккеист клуба), но подписывает «средний класс». Контракт с клубом заключил нападающий Павел Куликов. Качественный чеккер, игрок, отлично умеющий разрушать. Куликов сделал себе имя, выступая за «Нефтехимик», а после переезда в Екатеринбург играл на своем уровне. Правда, в Нижнекамске ему иногда удавалось удивлять результативностью. Так, в сезоне-2019/20 он набрал 19 очков (6+13), но тогда Павел был одним из ведущих игроков клуба, который проводил на площадке почти по 17 минут. За два года в Екатеринбурге заброшено пять шайб, но когда оцениваешь игроков такого плана, то на заброшенные шайбы и передачи смотреть не надо. В прошлом сезоне у Павла было 30 силовых приемов и 15 заблокированных бросков в 38 матчах. Это его цифры.

Еще на два года останется в клубе Георгий Белоусов. Один из тех хоккеистов, которых любят журналисты. Если ты разговариваешь с форвардом, то всегда будет интересно, даже если простое флеш-интервью в перерыве. Георгий — очень техничный нападающий, которому не хватает уверенности в себе. Он способен устроить праздник в атаке, забросить очень важную шайбу, но ему не хватает стабильности. А откуда ей взяться, если тот же Питерс сразу же дал оценку форварду — «некубковый игрок». Это потом выяснилось, что сам Билл — пустой тренер, но Белоусову от этого не легче. Георгия совершенно напрасно использовали в тройке с Куликовым (четвертое звено) почти весь сезон. Лишь позже перевели к Спунеру и Мэйсеку, что лучшим образом сказалось на игре. Кстати, теперь надо найти центра, а Белоусов и Брукс будут на флангах. Хорошее подписание.

Отказ

Сборная Казахстана отказалась от участия в майском турнире в Санкт-Петербурге. Теперь ФХР в затруднительном положении. Стоит ли вообще собираться? Не забывайте, что май — время отпусков хоккеистов. Плюс некоторые из них остаются без контрактов, а в таких ситуациях тяжело выходить на лед, тем более когда тебя приглашают на турнир, не имеющий никакого значения. А вдруг травма или еще что-то. Летящая шайба не знает, у кого есть контракт, а у кого нет.

Но самое главное — отсутствие спортивного смысла. Он и с прежними участниками был довольно натянутый, а после отказа команды, выступающей на чемпионате мира, вообще все стало совсем плохо. Играть тремя составами сборной, а также с белорусской командой — это просто провести время. Не забывайте, что действующий главный тренер сборной Алексей Жамнов против турнира, говорят, что он даже не собирается участвовать в нем. Тупик.

Пока не поздно — лучше отказаться. И вообще сосредоточиться на том, чтобы следующий сезон в России был хоть кому-нибудь интересным. Пока, правда, КХЛ никак не среагировала на изменившуюся ситуацию. Там оставили финансовые параметры и сократили число участников до 22. Высшая лига привычно молчит. Но в ВХЛ летом ничего и не решают, там следят, как на местах разберутся. Пока тяжелая ситуация в «Ладе», как бы ни храбрились в Тольятти, что у них все под контролем. Неизвестно, что будет в Ангарске и в Самаре. Под вопросом финансирование и некоторых других команд.