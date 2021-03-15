Битва сильнейших. Кто пройдет в третий раунд Кубка Гагарина

Прогнозы «СЭ» на матчи четвертьфинала Кубка Гагарина.

Запад

ЦСКА (1) — Локомотив (4)

Ярославский клуб лучше всех подготовился к введению жесткого потолка зарплат и с приходом в межсезонье на пост главного тренера Андрея Скабелки сделал очевидный шаг вперед. Однако при всех своих достоинствах «Локомотив» выглядит как команда на вырост, тогда как ЦСКА в своем нынешнем виде находится на пике, несмотря на отъезд прошлым летом нескольких ключевых игроков в Северную Америку.

Ждать голевого фейерверка от двух системных команд, где качественная игра в обороне ценится превыше всего, не стоит. В регулярном чемпионате соперники на двоих ни разу не забросили больше пяти шайб (3:1, 3:2, 0:3, 3:2Б). Делу может помочь классная реализация численного преимущества. В первом раунде «Локомотив» (21,4 процента) и ЦСКА (20) показали себя неплохо. Однако если армейцы сохранили график регулярного чемпионата (20,6), то ярославцы смотрелись ранее заметно хуже (16,7). С учетом того что за восемь матчей плей-офф соперники пропустили на двоих в меньшинстве всего дважды (в дерби отличились спартаковцы Дмитрий Вишневский и Мартин Бакош), фактор спецбригад в предстоящей серии едва ли станет определяющим.

Обе команды умеют терпеливо действовать по заданию и не ломятся вперед, забывая об обороне. Вязкий, местами тягучий хоккей окажется на руку более опытному ЦСКА. Его единственной проблемой мог бы стать вратарь Ларс Юханссон, но в серии со «Спартаком» швед отыграл идеально с лучшими в лиге показателями (97,9 процента отраженных бросков, коэффициент надежности 0,48, два «сухаря» и ни одной пропущенной шайбы в равных составах).

Матчи пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта

Прогноз «СЭ»: 4-2

СКА (2) — Динамо М (3)

Первый раунд для обеих команд прошел не без сложностей, что не только говорит в пользу их соперников — соответственно минского «Динамо» и «Северстали», но и прямо указывает на собственное состояние. Сил, нервов и эмоций пришлось потратить больше ожидаемого. Однако в этом плане соперники находятся в относительно равных условиях, если не считать одного нюанса, который касается армейского клуба. Лучший бомбардир петербуржцев в регулярном чемпионате Владимир Ткачев снова угодил в опалу, хотя и набрал четыре очка во второй игре с минчанами. За пятым матчем он наблюдал из ложи и, вероятно, не попадет в состав и в серии с московским «Динамо».

В регулярном чемпионате бело-голубые взяли верх над СКА во всех четырех встречах (4:3, 2:1ОТ, 2:0, 3:1). Понятно, что те игры прямого отношения к делу сейчас не имеют, но определенный комплекс в головы игроков и тренеров армейской команды был заложен. Москвичи находятся в отличной форме. Они одержали 15 побед в последних 17 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Смущает лишь зависимость команды от первого звена во главе с Вадимом Шипачевым. Но попробуй его остановить, если главный тренер Владимир Крикунов будет давать своим лидерам по 22-23 минуты игрового времени.

Динамовские вратари Александр Еременко и Иван Бочаров обладают понятными недостатками — солидный возраст у первого и сомнительная психологическая устойчивость у второго. На их фоне первый номер СКА и сборной России Александр Самонов, если анализировать первый раунд, ушел недалеко, а про шведа Магнуса Хелльберга и вовсе ничего положительного по состоянию на сегодняшний день не напишешь.

В серии определяющее преимущество получит тот, кто допустит меньше критических ошибок, поэтому отдам предпочтение более искушенному в кубковых битвах Крикунову и его команде.

Матчи пройдут 18, 20, 22, 24 и, если потребуется, 26, 28, 30 марта

Прогноз «СЭ»: 2-4

Кубок Гагарина-2021: сетка плей-офф КХЛ. Фото «СЭ»

Восток

Ак Барс (1) — Салават Юлаев (4)

Командам в остальных парах второго раунда придется совершить что-то невообразимое, чтобы переключить основный интерес на себя. Например, забросить десять шайб в одной игре или устроить драку в формате «пять на пять». В любых других случаях святая обязанность всех и каждого — следить за «зеленым дерби». Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» никогда не бывают скучными из-за различных подтекстов, вытекающих из давнего противостояния двух республик в хоккейной и других плоскостях. Ранее в рамках Кубка Гагарина соперники встречались шесть раз, причем дважды дело доходило до семи матчей. Превосходство остается за казанцами, выигравшими четыре серии.

При анализе предстоящего противостояния очевидно, что ключевым в нем станет решение «Ак Барсом» двух «финских» вопросов. Первый — закрыть ударную тройку во главе с Теему Хартикайненом, второй — найти слабые места у вратаря Юхи Метсолы, кроме бросков верхом. От того, насколько эффективно в данном отношении сработают главный тренер Дмитрий Квартальнов и его ассистенты, и зависит исход серии. «Трактору», несмотря на все старания, найти управу на финнов не удалось. Ресурсы в игровом плане у казанцев куда лучше и кубкового опыта тоже больше, тогда как у челябинской команды первую пару защитников составляли Ник Бэйлен, известный своими атакующими наклонностями, и новичок КХЛ Сергей Телегин.

Лидеры «Салавата Юлаева» выглядят посолиднее. «Ак Барс» интереснее глубиной состава. Если казанцам удастся хоть немного притормозить финскую тройку, то они должны идти дальше. Легко им точно не будет. Лично мне хочется увидеть в серии все семь матчей и несколько овертаймов.

Матчи пройдут 17, 19, 21, 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта

Прогноз «СЭ»: 4-2

Авангард (2) — Металлург (3)

В регулярном чемпионате три из четырех матчей соперников закончились победой «Авангарда» (4:0, 2:0, 0:3, 4:2). Любопытно, что соперникам удавалось сохранять свои ворота «сухими», и это косвенно намекает на общий характер предстоящей серии. И Боб Хартли, и Илья Воробьев постараются убрать ненужный риск и уделить основное внимание обороне. Обилия заброшенных шайб, как было в первом раунде, лично я не жду.

Команды в своих сериях соответственно с «Автомобилистом» и «Барысом» показали сумасшедший процент реализации большинства: 44,4 у «Авангарда», 41,7 у «Металлурга». В данной связи важное правило плей-офф о том, что удаляться надо как можно меньше, работает в обе стороны. Меньшинство было неидеальным — 66,7 и 68, но в регулярном чемпионате по этому показателю «Ястребы» стали лучшими. Для команды, ставящей цель как минимум выйти в финал Кубка Гагарина, «Авангард» слишком слабо действует в равных составах. «Магнитке» надо постараться сыграть дисциплинированно, чего у нее не получалось в серии с «Барысом», и шансы на победу возрастут.

История ветеранов Ильи Ковальчука («Авангард») и Сергея Мозякина («Металлург») может получить красивое продолжение. Оба еще способны решать эпизоды за счет мастерства. Для «Магнитки» очень велика потеря защитника Егора Яковлева, который отлично провел регулярный чемпионат. В стартовой игре плей-офф он набрал 3 (2+1) очка и получил нелепое повреждение руки, после своего гола ударив на радостях по стеклу. В следующих матчах Яковлев участия не принимал. Без него оборона выглядит уязвимой, а еще и вратари Юхо Олкинуора и Василий Кошечкин в первом раунде не были идеальными.

Матчи пройдут 18, 20, 22, 24 и, если потребуется, 26, 28, 30 марта

Прогноз «СЭ»: 4-2