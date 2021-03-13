Президент «Автомобилиста» написал жалобу на судейство Геннадию Тимченко. Знает ли он настоящую причину провала команды?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Плохой плей-офф

Ненормальный плей-офф в КХЛ. Все команды, имеющие преимущество своего льда, вышли во второй раунд. Как в ВХЛ, кстати, что делает разрыв между этими двумя лигами совершенно незначительным, разве только в деньгах. А мы так надеялись на интересный турнир, про потолок зарплат говорили. И не заметили, что разрыв между бедными и богатыми увеличивается, а различные ухищрения богатых клубов делают ограничения на фонд оплаты труда бессмысленными. А еще не забывайте, что финалисты дивизионов вообще никакого потолка иметь не будут, им разрешено премировать какими угодно суммами.

И пусть причины, по которым разрыв между командами в КХЛ другие, чем в ВХЛ, нет никаких сомнений, что регламент надо менять. Иначе даже регулярный чемпионат проводить бессмысленно. Вы видите, хоть одну сенсацию перед четвертьфиналами? Их нет. С большой натяжкой можно назвать вылет «Автомобилиста» в первом раунде, но клуб только стремится быть топом. Конечно, были мелкие моменты, которые порадовали в 1/8 финала. Тут тебе и самоотдача череповецкого клуба, и хорошее начало со стороны челябинцев, и отвага «Барыса». Но это такие же пустяки на общем фоне, как удачный финт одного хоккеиста или сэйв вратаря. Красиво, но общего смысла не меняет.

Да, сейчас нас уже ждут совершенно непредсказуемые серии, когда результаты можно только угадать, но не объяснить. Любой из оставшихся матчей будет интересным. Но есть чувство, что обманули всех, кто покупал трансляции и билеты, кто следил за чемпионатом, отказываясь от других дел. Давайте тогда в следующем сезоне просто соберемся в марте и эти восемь команд снова разыграют кубок.

Письмо

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын написал письмо председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко, в котором призвал разобраться с судейством. Дескать, только это и ничего другого не позволило клубу из Екатеринбурга пройти в следующий раунд турнира. Глядя на это, я просто ужасаюсь, представляя, каких работников держит возле себя человек с такой должностью. Они же его откровенно подставили, стараясь прикрыть себя. Владелец «Автомобилиста» дал огромные деньги на клуб, не отказывал ни в чем, платил безумные зарплаты, а команда едва-едва попала в плей-офф и быстро завершила сезон.

Так и представляю, что началось совещание по этому поводу. Крик, тягостная атмосфера. — Назовите причины! — кричит Козицын. А менеджеры сидят понурые и вдруг вспоминают: «Нас судьи «убили». И подговаривают руководителя написать письмо в КХЛ, да еще и самому Тимченко. Я прекрасно понимаю, что президенту клуба доносят определенную информацию, а у него нет времени вникать, он не смотрит программу «День», не читает хоккейные СМИ, да вряд ли назовет больше трех человек из команды, включая Павла Дацюка. Такому можно наговорить все, что угодно, и этим воспользовались.

Но есть надежда, что кто-то передаст наверх, что арбитры абсолютно не виноваты в проблемах команды. Не они превратили симпатичный клуб последних двух сезонов в середняка, не они ошиблись с приглашением тренеров и легионеров, не они подошли к решающим матчам абсолютно бесцветными. «Автомобилист» подвела плохая работа менеджеров, главного тренера и игроков, которых позвали. А вас просто обманывают и создают репутацию человека, который закатывает безосновательную истерику. Спросите за потраченные деньги с других.

Срок

Вчера неожиданно суд отправил на два года в тюрьму тренера Вячеслава Курочкина. Прошло четыре года после того страшного эпизода на тренировке, когда один хоккеист попал шайбой в шею другому и это привело к смерти. Несчастный случай, очень жаль ребенка, тренер, конечно же, не досмотрел, но во время хоккейной тренировки за всем и не уследить. Уголовное дело было открыто, но расследование и экспертизы показали, что причиной смерти ребенка оказался не бросок шайбы в шею. У него были другие проблемы со здоровьем, о которых Вячеслав не знал, а если бы Курочкину сообщили, что такие сложности есть, то мальчишку бы просто не допустили до занятий.

Что потом произошло, неизвестно. Но вдруг через какое-то время появилась новая экспертиза, которая опровергала предыдущую. И уже обнаруженные проблемы со здоровьем забыты, а выводы совершенно противоположные. Всё это было довольно странно, видимо, даже в органах смутились, потому все и затянулось на четыре года.

Но в итоге Курочкину вынесли реальный приговор. При этом сам срок показывает, что дело тут совсем неоднозначно, кроме того, у Вячеслава нет уголовного прошлого, он приличный человек, имеющий семью, работу. Условное наказание-то выглядело спорным, а тут уж прямо срок. И куда делись первые экспертизы, которым веры больше? Вячеслав так до конца и не отошел от того события, он постоянно вспоминал, как все произошло, пытался понять, как он мог предотвратить трагедию и понимал, что никак, но все равно переживал и прокручивал тот день. Даже трудно делать какие-то выводы после этого события. Но нет ощущения, что решение суда справедливое.