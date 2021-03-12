«Магнитка» последней прошла во второй раунд. Теперь ее ждет битва с «Авангардом»

Магнитогорцы превзошли «Барыс» в шестом матче серии (5:3).

КХЛ. 1/4 финала конференций. «Восток». Шестой матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

Голы: Кошелев — 1 (бол., Дронов, Плотников), 25:34 — 0:1. Виделль — 1 (Михайлис, Линтуниеми), 32:58 — 1:1. Расмуссен — 2 (бол., Бек, Хольм), 36:44 — 1:2. Михайлис — 1 (Виделль), 39:46 — 2:2. С. Мозякин — 3 (бол., Бек), 45:50 — 2:3. Бек — 2 (бол., С. Мозякин), 54:53 — 2:4. Панюков — 4 (бол., Виделль, Дитц), 57:05 — 3:4. Плотников — 1 (п.в., Кулемин), 58:24 — 3:5.

Вратари: Ортио (56:27 — 57:05, 57:19 — 58:24, 58:58) — Олкинуора.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 30 (7+10+13) — 22 (7+6+9).

Судьи: Белов, Р.Гофман.

12 марта. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 3300 зрителей.

Счет в серии: 2-4.

Интриг перед шестым матчем (единственным в первом раунде) «Магнитки» и «Барыса» хватало. Прежде всего — во вратарской линии. У «Металлурга» и Кошечкин, и Олкинуора были на подъеме. Вернувшийся после фиаско в первом матче Василий безупречно отыграл два дня назад. О кубковом опыте тольяттинца отдельно говорить не хочется — сейчас больше волнуют его физические кондиции. Но на вопрос, способен ли Кошечкин провести два ровных матча подряд, ответ мы пока не узнаем. Сегодня штаб «Магнитки» выбрал отдохнувшего Олкинуору. Это изменение стало единственным в составе «сталеваров».

А вот «Барыс» ждала серьезная дилемма. Хенрик Карллсон позавчера остался «сухим», но все равно не убедил тренеров. На ключевой матч серии, который мог стать последним в сезоне, нурсултанцев вывел Ортио, и мы снова стали свидетелями финской дуэли вратарей.

Вратари 6-й игры серии @AstanaBarys — @MetallurgMgn (2-3): Йони Ортио ?? и Юхо Олкинуора ??.



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Права на ошибку у «Барыса» не было. Отсиживаться у своих ворот и ждать, что гости сами отдадут победу, не входило в планы Юрия Михайлиса. В первом периоде за исключением двух минут в большинстве, когда нурсултанцев простили Сергей Мозякин и Деннис Расмуссен, шайба чаще держалась в зоне «Магнитки». Активность хозяев привела к двум удалением «сталеваров», но в формате «пять на три» Олкинуора и компания отбились.

В том, что серия затянулась, больше вины уральцев, нежели заслуги «Барыса». Немного удивило, что «Магнитка» — команда с исполнителями более высокого класса — чаще подстраивалась под соперника, а не действовала с позиции силы. До середины второго периода и сегодня коллектив Ильи Воробьева играл вторым номером. Подобные зрелища, признаюсь честно, на любителя. Реальные моменты у ворот Ортио возникали только в большинстве. Так магнитогорцы и открыли счет: Григорий Дронов набросил от синей линии, а воспитанник усть-каменогорского «Торпедо» Семен Кошелев переправил шайбу за ленточку. Но подтвердили взятие ворот судьи только после видеопросмотра. Клюшка находилась на уровне перекладины — хороший гол.

Первый период, ставший единственным безголевым в серии, не предвещал высокой результативности. Однако во втором обе команды, словно скинув с плеч груз ответственности, показали обоюдоострую игру и забросили сразу четыре шайбы. Хозяева доминировали в равных составах и отыгрались после курьезного рикошета от клюшки Андрея Нестрашила. А у «Магнитки» Расмуссен реализовал второе численное преимущество.

По серии в целом разочаровал один из самых ярких казахских игроков — Никита Михайлис. Сын главного тренера «Барысы» молчал пять предыдущих матчей, хотя часто угрожал воротам, настырно шел на пятак. Где-то не хватало хладнокровия, где-то — банального везения. Отличиться Михайлису-младшему удалось только сегодня — за 14 секунд до второго перерыва форвард хлестким кистевым попал в ближний угол и подарил надежду на седьмой матч.

Винить за неудовлетворительный результат третьего периода «Барыс» может только себя. Удаляться против поймавшего кураж в большинстве «Металлурга» было непозволительно. Сначала Михайлис в безобидной ситуации в средней зоне бьет по ногам Прохоркина — это две минуты за подножку. Через несколько смен Маклюков клюшкой проверил на прочность поясницу Бека. Большинство «пять на три» магнитогорцы разыграли как по учебнику. Сергей Мозякин не промахнулся со своей излюбленной точки.

Казалось, после четвертой шайбы от Тэйлора Бека, шансы «Барыса» вытащить серию растворились, как чистый воздух над левым берегом Магнитогорска, где находится металлургический комбинат. Но нурсултанцы не сдались. Неугомонный Кирилл Панюков — лучший бомбардир команды в плей-офф — вернул интригу. Юрий Михайлис взял тайм-аут, заменил Ортио на шестого полевого, но последнее слово осталось за уральцами. Сергей Плотников, чье удаление и реализовал минутами ранее Панюков, не промахнулся по пустым воротам. «Металлург» проходит дальше — во втором раунде «сталеваров» ждет «Авангард».

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