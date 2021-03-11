Драма в Уфе на последних секундах. Огненная концовка серии «Салавата» и «Трактора»

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КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Хартикайнен — 4 (бол., Ларсен, Кадейкин), 10:00 — 1:0. Маннинен — 2 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 25:34 — 2:0. Полыгалов — 1 (Пилут, Кравцов), 32:29 — 2:1. Авцин — 1 (бол., Бодров, Калинин), 50:30 — 2:2. Гранлунд — 3 (буллит), 59:41 — 3:2.

Вратари: Метсола — Федотов (59:41).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (12+3+6) — 36 (11+18+7).

Судьи: Оскирко, Сидоренко.

11 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 7865 зрителей.

Счет в серии: 4-1

Все шло к тому, что серия завершится в пятом матче. Два поражения с сухим счетом в Челябинске (0:3 и 0:4) не прибавляли шансов команде Анвара Гатиятулина. Игра, как и все другие в серии, шла равная, только вот чуть более мастеровитые уфимцы, конечно, не без участия их финских легионеров, сделали так, что хозяева повели 2:0. Особенно хорош был гол Маннинена в большинстве после завораживающей передачи Кадейкина.

«Трактор» сделал все, чтобы спасти серию, и почти сделал это. Безнадежные 0:2 он превратил в 2:2. Сперва Полыгалов сократил отставание в равных составах, а в последней 10-минутке Авцин добил шайбу после длительного розыгрыша в большинстве.

Все шло к овертайму, который обещал быть изнуряюще долгим. Но тут случилась настоящая драма. При затяжном штурме уфимцев голкипер Иван Федотов пододвинул штангу ворот и в конце концов сдвинул их с места. Было видно, что он навалился корпусом, прежде чем оттолкнуться от них ногой. У судей не оставалось выбора — это был умышленный сдвиг ворот. И они за это назначили... буллит.

Скамейка челябинцев взорвалась от возмущения, каждый считал своим долгом поговорить с арбитрами по душам. К возмущенному Гатиятулину присоединился капитан Калинин. Но шансы спасти матч были только у виновника эпизода — вратаря Федотова. Ведь в правилах (правило 130 пункт 2) прописано очень четко: «Если хоккеист намеренно сдвигает ворота с их нормального положения в течение последних двух минут основного времени матча или в любое время дополнительного периода, Главный судья должен назначить Штрафной бросок в пользу команды соперника».

Исполнять буллит взялся Гранлунд, который с хладнокровием палача разорвал вратаря, поймав его броском «в домик» на перемещении вдоль линии. Дальше идет «Салават».