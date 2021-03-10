Зачем КХЛ нужен «Йокерит»? Финскому клубу пора менять систему работы

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вылет

Олег Знарок не просто отвратительно провел сезон, не сумел навязать борьбу ЦСКА, но и на прощание устроил истерику на пресс-конференции. Виноваты у него, как обычно, журналисты. И я объясню, почему такое происходит. Миф о том, что Знарок рубаха-парень, который ничего не боится, живет в головах болельщиков со времен «Динамо». Но с тех пор многое изменилось. В отношении начальства, «больших людей» Знарок совсем не такой герой, обычно весь его пыл куда-то теряется, и тренер начинает лебезить, а от агрессии пропадает и след, даже если он с чем-то не согласен. Плюс он слишком полюбил деньги, сказывается бедное детство, и теперь у него главное — получить, как можно больше.

Однако потребность выплескивать плохие эмоции существует, надо показывать свой истинный уровень воспитания. И пресса для этого идеально подходит. Что вчера услышали на пресс-конференции после провала? Знарок взял на себя ответственность? Признался в том, что его ставка на «проверенных ребят», не оправдала себя, согласился с тем, что зря привез Харийса Витолиньша, чей уровень, как выясняется — чемпионат Латвии, ведь из Швейцарии его довольно быстро прогнали? Вместо этого Знарок заявил, что репортеры «должны прославлять советский и российский хоккей».

Начнем с того, что ему вообще никто не должен. Понятно, что обида тренера сильна за то, что никто не считает победу на Олимпиаде настоящей, ведь туда приехали отнюдь не самые сильнейшие. Окружающие прекрасно понимают и цену победы на чемпионате мира в Минске, в олимпийской год. При этом очень серьезно оценивают 1:6 от канадцев в Чехии и побег с гимна, неудачу на Кубке мира, а также отсутствие золота с дрим-тим в Москве и Кельне. Про это бы сейчас никто не вспомнил, но Знарок сам захотел поднять тему. С такими мыслями ему, безусловно, нечего делать в КХЛ.

«Йокерит»

«Йокерит» в четырех матчах проиграл «Локомотиву», досрочно завершил сезон и опять разочаровал. Финский клуб — очень разный. В какие-то месяцы ты смотришь на обученных игроков, следишь за победами и понимаешь, что эта команда может разгромить в КХЛ любого и должна претендовать на кубок. Но ближе к концу турнира воздух из иностранный команды уходит, ко второму этапу подходит клуб с короткой скамейкой запасных, а все игровые козыри куда-то теряются. Ну, хорошо, нынешний год особенный. Правила въезда в Финляндию настолько жесткие, что команде пришлось во время сезона тратить время на карантин, хотя все были здоровы, затем у них был безумный календарь, игроков не добавлялось и силы заканчивались. Они хотя бы против ярославцев смотрелись достойно, но только было видно, насколько вымотаны хоккеисты, а отсутствие полноценного фарм-клуба, молодежной команды делает их шансы в каждом плей-офф минимальными.

Но это уже начинает надоедать. И совсем непонятно, ради чего нам такая команда? Но по-настоящему это должно волновать не нас, а владельцев клуба. Одни и те же проблемы на протяжении нескольких лет, может быть, стоит что-то изменить, в конце концов, заявить клуб в ВХЛ на особых условиях (по примеру китайцев, которым можно сколько угодно легионеров), разместить его в России, где-нибудь ближе к границей, да и молодежная команда бы не помешала. Это не так дорого, но существенно поможет в борьбе за действительно достойный результат. Но по каким-то причинам финнам это не нужно. Так что все останется по-прежнему: неплохой чемпионат и провал в плей-офф. Видимо, им так нравится.

«Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов легко вышел во второй раунд турнира, минимальные сложности возникли лишь в первой встрече с «Торпедо», но это можно было легко объяснить. Нервничает тренер — нервничают хоккеисты. Затем главный осознал, что надо быть менее дерганным, успокоился и в итоге команда теперь получит дополнительные дни отдыха перед вторым раундом. Мы увидели команду, где есть три звена, способные давать результат, приятно удивил Тимур Билялов. Российский вратарь заменил Адама Рейдеборна, и никто не заметил. Теперь еще непонятно, кого ставить на матчи второго раунда. Кроме того, у команды есть хорошая защита и умение сохранять хладнокровие в давлении.

Казанцы — в полном порядке. Что не понравилось? Никак главному тренеру не удается решить проблему с удалениями. Накануне команда получила пять двухминутных штрафов на ровном месте, за два дня у «Торпедо» было семь возможностей реализовать лишнего. Так много удаляться нельзя, особенно в плей-офф, и уж, тем более, в следующих раундах, где соперники будут более качественными. Но можно ли это исправить? Понятно, что большая часть штрафов идет из-за того, что тренер призывает играть максимально жестко и до конца, а хоккеисты не могут свернуть, хотя иногда и следует. Такой стиль, что поделать. Выход один — лучше тренировать свои бригады меньшинства, чтобы они профессионально разрушали. С нижегородцами выходило неплохо и это еще один плюс в адрес «Ак Барса».