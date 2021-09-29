Они кидают тренеров, осваивают бюджет и ничего не добиваются. Самый бесполезный российский клуб КХЛ

Что не так с хабаровским «Амуром».

В понедельник завершилась сага между Владимиром Воробьевым и «Амуром». Надеялся до последнего, что хабаровчане решат вопрос мирно и договорятся с тренером, но зря. Руководство клуба дискредитировало себя и на этот раз. Все началось с того, что 19 сентября в СМИ появились слухи о тренерской рокировке в «Амуре». Место Воробьева должен был занять Михаил Кравец. Собственно, так и произошло. Только вместо джентльменского прощания тренера отстранили от работы, не оформив увольнение документально.

Воробьев неделю ходил в офис, соблюдал положенный график с 9 утра до 18 вечера согласно трудовому договору. Однако 27 сентября «Амур» объявил о расторжении контракта «в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей». Ответ на вопрос: «Что вообще происходит?» — на поверхности. По контракту Воробьеву полагается стопроцентная компенсация при увольнении по инициативе клуба. «Амур» понес бы значительные убытки, если бы так оформил сделку. Руководство нашло хитрый выход. Специалиста обвинили в нарушениях трудового договора, но в чем именно — никто не пояснил. Агент тренера Валерий Матвеев заявил, что обратится в дисциплинарный комитет КХЛ для разрешения трудового спора.

— 19 сентября Воробьеву было объявлено, что он отстранен от работы с командой, после чего он неделю ходил на работу в офис, а сегодня он был уволен из-за неких грубых нарушений трудовых обязанностей. В чем они выражены, никто не понимает, никто не объясняет. По контракту Воробьеву полагается стопроцентная компенсация при увольнении по инициативе клуба. Странно, что подписывавший этот контракт генеральный директор не придает этому значения, — сказал Матвеев.

Воробьева захотели убрать без выплаты компенсации. Только агент и тренер — не пенсионеры, которые ведутся на звонки мошенников, требующих назвать пароль от банковской карты. Их детсадовскими приемчиками не проведешь и не напугаешь. «Амур» остался в дураках. Приказ об увольнении, содержащий загадочные нарушения трудового договора, стороне тренера не предоставили. Что именно инкриминировали Воробьеву — до сих пор тайна.

Ситуация не менее абсурдная, чем сама отставка тренера. Терпение у боссов хабаровчан закончилось быстро. Они поспешно списали тренера, который делал второй заход на пост главного. Формально — что в 2017 году в «Динамо», что сейчас в «Амуре» получилось на «троечку». Но если бело-голубые — клуб с большими задачами и высокими амбициями, то «Амур» — однозначный аутсайдер. Пусть и с мечтой выиграть Кубок Гагарина. Обвинить в неудачах тренера — нетривиальный способ снять негатив вокруг клуба, но только ли Воробьев причастен к бедам хабаровчан?

Тренерская чехарда

«Амур» завалил начало регулярки — вопросов нет. Одна победа в семи матчах и последнее место на «Востоке» — такое наследие оставил Воробьев для Кравеца. Но самое удивительное, что в двух из этих игр тренера даже не было на скамейке. Владимир Анатольевич пропустил матчи со «Спартаком» и «Авангардом» из-за смерти отца. А летом умерла его мама. Представляете, какие мысли были в голове тренера?

Импульсивные и бесчеловечные решения не красят руководство хабаровчан. Воробьеву не дали шанса, чтобы как минимум попытаться вытащить команду из ямы. Первый же нокдаун стоил специалисту должности. Впрочем, тренерская чехарда — привычное явление для «Амура». За 13 лет в КХЛ только в четырех сезонах наставники сохраняли свое место. Счастливчики — Анатолий Емелин, Ханну Йортикка, Андрей Мартемьянов и Александр Гулявцев. Остальные девять чемпионатов не обходились без перестановок по ходу регулярок.

Частые смены тренеров — недобрая традиция хабаровчан, которая берет начало с 2000-х годов. В сезоне-2000/01 президент Виктор Лопатюк уволил тренера Сергея Борисова после первого периода первого матча чемпионата. Говорят, за то, что в заявку не попал нападающий Руслан Берников — любимчик Лопатюка.

Годы идут, меняются менеджеры, а принципы остаются. Отставка тренера используется в качестве громоотвода, чтобы откреститься от неудовлетворительных результатов. Ответственность от сезона к сезону перекладывается на других по принципу: царь хороший, бояре плохие. Анализ развития клуба приводит к мысли, что «Амур» — бесцельная команда, которая только осваивает бюджет. Грандиозные попытки что-то исправить, уволив тренера и назначив первого свободного на рынке специалиста, бравые речи о целях выиграть Кубок Гагарина — не больше чем пыль в глаза и имитация бурной деятельности. Управленческий хаос «Амура» цикличен и повторяется от сезона к сезону.

Путь в никуда

За 13 лет «Амур» дважды вышел в плей-офф, где выиграл только один матч. Причем хабаровчане никогда не считались бедной командой. Задолженности по зарплатам если и возникали, то обязательно закрывались до конца сезона. Бюджет клуба больше, чем у «Адмирала», «Нефтехимика» и «Куньлуня». По динамике затрат на хоккеистов хабаровчане ближе к штатным претендентам на плей-офф — «Сибири», «Торпедо» и «Витязю». Другой вопрос, насколько эффективно распределяются активы.

Выделил бы два рациональных пути развития команд с бюджетом ниже среднего. Первый — пытаться подняться со дна за счет харизматичного тренера, которому отдается под контроль и селекция. Как пример — «Северсталь» Андрея Разина. Вы можете не знать ни одного игрока череповчан, но фамилия тренера точно на слуху. Успехи «Северстали» воспринимаются как «чудо Разина». Специалист со скромным бюджетом собрал настоящую банду, где нет места равнодушным. Команда дает отпор топ-клубам и показывает хоккей, на который приятно смотреть.

Отчасти с Разиным можно сравнить Йортикку и Мартемьянова. Ханну еще при жизни возвели в герои хабаровского хоккея. С ним «Амур» обрел свой колорит и впервые вышел в плей-офф. К Йортикке приехали сильные легионеры: вратарь Лашак, защитник Мяенпя, форварды Петружалек и Врана. Неожиданная отставка финна за неудачный старт второго сезона (а до этого «Амур», напомню, пробился в плей-офф) погрузила клуб в кризис, продлившийся до прихода Мартемьянова.

Второй путь — ставка на молодежь. Развитие школы и продвижение местных талантов. Как только они выйдут на взрослый уровень, их можно перепродать богачам, а деньги инвестировать в подрастающее поколение. Цикличный процесс, успех которого зависит от многих факторов: урожайность года, компетентность детских специалистов, подход главного тренера. Такой философии придерживается «Нефтехимик». Глядя на их состав, ловишь себя на мысли, что в КХЛ поднялся «Реактор» образца 2016-2017 годов. Инвестирование в будущих талантов намного разумнее подписания сбитых летчиков и легионеров-шабашников.

Сколько молодых игроков «Амур» развил до высокого уровня? Вспоминаются только Артем Зуб, которого оперативно перехватил СКА, Сергей Плотников, игравший на Дальнем Востоке аж 10 лет назад, и Павел Дедунов. Хабаровские воспитанники Станислав Бочаров и Евгений Грачев пробивались наверх через системы «Ак Барса» и «Локомотива». Неправильно называть их результатом работы вертикали «Амура». На контрасте пример «Адмирала». Ресурсов у «моряков» меньше, зато им удавалось подбирать игроков на перспективу. Игорь Бобков, Артем Земченок, Владимир Ткачев, Дамир Жафяров, Михаил Фисенко зашли в топ-клубы транзитом через Владивосток. «Тигры» могут парировать прогрессом Олега Ли и Алексея Бывальцева, но их подъем скорее заслуга Андрея Мартемьянова, а не выстроенной системы.

По части хоккейного менеджмента «Амур» попросту обманывает хоккей. Руководители клуба — персонажи из книги вредных советов Григория Остера, показывающие, как не надо вести работу. Год за годом иностранцев в Хабаровск привозит один агент — узурпирующий рынок Роберт Шпаленка. С возможностями «Амура», подкрепленными качественным скаутингом, реально найти более сильных легионеров. Но «Тигры» верны союзу с компанией Шпаленки. Коларж, братья Загорна, Йордан, Машин, Ленц, Томашек — клиенты пана Роберта. Лицензии на деятельность в России у чеха нет, поэтому контракты оформляет другой давно наладивший связи с руководством «Амура» агент Дмитрий Заикин.

Обуза для КХЛ

«Амур» для КХЛ как чемодан без ручки. Носить тяжело, а бросить жалко. Дальний Восток — регион с богатым спортивным потенциалом. Развитие хоккея в удаленных частях страны в том числе и социально-политическая задача, которая поддерживается федеральными властями. Проблема «Амура» локальная. Но большой бардак начинается с маленьких казусов. В КХЛ выступают 24 команды, и у каждой хватает ошибок разной степени. Только беды «Амура» цикличны. Провалились на старте сезона, уволили тренера, пригласили нового, а в межсезонье зачистили состав, позвонили Шпаленке — у него-то всегда найдутся подходящие клиенты.

За время существования в КХЛ хабаровчане выиграли только один матч в плей-офф. Воспитанников, которые вышли из «Амура» на высокий (или даже средний) уровень, пересчитаем на пальцах одной руки. Комичных историй на фоне этого гораздо больше. Селекционный мем хабаровчан — контракт Кирилла Рассказова на 77 миллионов рублей, который по ходу сезона-2017/18 перешел из «Торпедо» в «Амур». Нападающий за четыре года в Хабаровске не набирал больше 17 очков за сезон, зато получал зарплату уровня игроков сборных. Очевидно, что до хоккеиста полная сумма не доходила. Схема давно известная, лишний раз объяснять ее не вижу смысла. Не забываем и забастовку Андрея Локтионова и его последующий обмен на Кирилла Слепца, а не на предлагаемого москвичами Илью Талалуева.

Похвалим «Амур» за маркетинг, включающий ребрендинг логотипа. Тигр и новые клубные цвета смотрятся свежо и эффектно. Вспоминается еще яркая группа поддержки и ставший мемом танцующий охранник «Платинум-Арены». Согласитесь, маловато для команды с достаточным для выхода в плей-офф бюджетом за 13 лет? Лига совершенствуется, клубы внедряют скаутские службы, а институт менеджмента «Амура» застрял в первой половине 2000-х.

Осваивание бюджета — наиболее точная формулировка, описывающая деятельность хабаровчан в последние годы. Недавняя публикация КХЛ о распределении доходов между клубами подтверждает, что по телеспросу «Амур» опережает только «Куньлунь», команду — политический проект. Обидно, что руководители не предпринимают ничего, чтобы исправить положение. Клуб из региона с богатой хоккейной историей заслуживает более грамотного управления. Пока же никакой стратегии развития у «Амура» нет.