На такого Шипачева не жалко и 200 миллионов! Лучший игрок КХЛ продолжает разрывать лигу

24 очка в 10 матчах — феноменальный результат центрфорварда «Динамо».

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Голы: Шипачев — 9 (бол., Галиев, О`Делл), 32:23 — 1:0. Виртанен — 1 (бол., Лехтеря, Хед), 34:43 — 1:1. Педан — 1 (Галиев, Шипачев), 35:51 — 2:1. Вишневский — 1 (бол., Лехтеря, Кугрышев), 37:42 — 2:2. Рашевский — 7 (Шипачев, Миронов), 39:37 — 3:2. Ефремов — 1 (Чебыкин, Е.А. Зайцев), 45:44 — 4:2. Дроздов — 2 (Вишневский, Данск), 49:40 — 4:3. Галиев — 7 (Шипачев), 50:48 — 5:3. Рашевский — 8 (Галиев, Шипачев), 56:57 — 6:3.

Вратари: Бочаров — Данск.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (7+15+14) — 22 (7+10+5).

Судьи: Морозов, Юдаков.

28 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

Резюме по итогу любого победного матча московского «Динамо» созвучно со строчкой из поэмы англичанина Хилэра Беллока, написанной в конце XIX века. В переводе на русский она звучит так же сочно, как и в оригинале. «На каждый вопрос есть четкий ответ: у нас есть «максим», у них его нет». Если уйти от темы колониального милитаризма к хоккейным реалиям, то исход столичного дерби решил капитан бело-голубых Вадим Шипачев. Форвард набрал 5 (1+4) очков и дал ясно понять, в чем причина успеха его команды. У «Динамо» есть Шипачев, у других — нет. С начала сезона управу на него не может найти ни один соперник. В активе лучшего бомбардира лиги с начала чемпионата действующая серия из десяти подряд игр с набранными очками — всего 24 (9+15). Фантастическое доминирование!

В середине апреля, когда Шипачев продлил контракт с клубом еще на три сезона, цифры потенциального дохода игрока могли показаться неоправданно заоблачными. Ежегодный базовый оклад в 95 миллионов рублей, премия в 19 миллионов за 20 набранных очков, которую он себе гарантировал уже в сентябре, и еще бонус в 90 миллионов в случае попадания в тройку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата. Если форварда не подведет здоровье, то этих целей ему удастся без проблем достичь. Играет он сейчас на стабильно высоком уровне, недоступном для любого хоккеиста лиги. За это и 200 миллионов не жалко.

Дерби получилось очень зрелищным и насыщенным яркими эпизодами. Такой хоккей можно продавать публике даже в дни, когда проходят встречи футбольной Лиги чемпионов. «Спартак» держался стойко, но после бойкого первого периода потерял в скорости и был вынужден только отыгрываться. Пока как ошибка селекции выглядит шведский вратарь Оскар Данск, почти не выручающий в сложных ситуациях и пропускающий слишком много простых шайб. Именно его неубедительные действия позволили Шипачеву открыть счет.

«Спартак» стабильно берет очки у команд, которые ниже статусом по своим амбициям и финансовым возможностям. С фаворитами ситуация диаметрально противоположная. Заметно, что ветераны Сергей Широков и Йори Лехтеря, которые выходят в первом звене, не могут выдерживать высокую интенсивность на протяжении всех 60 минут. Главный тренер Борис Миронов поставил к ним новичка Джейка Виртанена. Но канадцу пока явно не хватает игрового тонуса. К тому же ему требуется время для адаптации к КХЛ. Свой первый гол за «Спартак» он забил хлестким броском в большинстве с помощью рикошета от клюшки динамовского защитника Вячеслава Войнова.

Классный старт «Динамо» — дело рук не только Шипачева. Очень хорош нападающий Дмитрий Рашевский, набирающий в своем первом полноценном сезоне на уровне КХЛ в среднем больше очка за игру. Он отвоевывает себе место в первом звене, в котором подвинул Александра Петунина. Габариты, чтение игры, убийственный бросок с кистей — с таким набором козырей его появление вместе с Шипачевым выглядит логичным решением со стороны главного тренера Алексея Кудашова. Похоже, главный фаворит в борьбе за приз лучшему новичку сезона определен окончательно и бесповоротно. О достоинствах Рашевского подробнее придется написать позднее. Уверен, что повод для этого он еще даст неоднократно. Но в дерби блистал Шипачев, который с учетом слабого выбора на позиции центрального нападающего в сборной России сделал солидную заявку для участия в Олимпиаде.