Финские власти превратили матч КХЛ в фарс. 18-летнего форварда пришлось ставить вратарем, а тренер был разъярен

К «Йокериту» никаких претензий быть не может, они лишь подчинились правительству.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Фриман — 1 (Пакаринен, Норман), 7:13 — 1:0. Коваленко — 2 (Лямкин, Бобков), 28:57 — 1:1. Фриман — 2 (Кивисте, О`Нилл), 31:00 — 2:1. Норман — 4 (Лескинен, Скленичка), 36:24 — 3:1. Кагарлицкий — 4 (Глухов, Юдин), 44:50 — 3:2. Галимов — 2 (бол., Коваленко, Бурмистров), 57:54 — 3:3. Йоэнсуу — 2 (буллит), 63:56 — 4:3.

Вратари: Линдбек — Бобков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 21 (11+8+2+2) — 35 (4+14+17+2).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

29 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Встреча «Йокерита» и «Ак Барса» в Хельсинки — событие, которое по всем внешним признакам должно было затеряться среди остальных матчей очередного игрового дня в КХЛ. Первую команду Татарстана уже не лихорадит так, как на старте регулярки. Дмитрия Квартальнова в случае поражения сейчас точно не казнят. Ну какой резон сторонним болельщикам включать трансляцию из «Хартвалл-Арены», когда параллельно идет матч СКА — «Трактор» или же играет любимая команда? Однако неожиданно появившаяся информация из стана «Ак Барса» в момент привлекла внимание к матчу в столице Финляндии.

Незадолго до его начала главный рупор трехкратного обладателя Кубка Гагарина издание «Бизнес Online» сообщило, что финские власти не допустили до рубки с «Джокерами» сразу шестерых игроков казанского клуба — голкиперов Артура Ахтямова и Шамиля Валиуллина, защитника Кристиана Хенкеля и нападающих Джордана Уила, Дмитрия Воронкова и Пера Линдхольма. Как оказалось, все они не были допущены на арену из-за местного санитарного регламента. И если потерю полевых игроков команда Квартальнова вполне могла бы пережить, то из-за отстранения сразу двух голкиперов игра в Хельсинки оказалась на грани срыва — согласно регламенту КХЛ, команда обязана иметь в заявке как минимум двух вратарей.

Как казанцы будут выкручиваться в ситуации, когда у них остался только Игорь Бобков, до последнего было непонятно. За пару часов до стартового вбрасывания пресс-служба «Ак Барса» заявила, что команда готовится к матчу, и подтвердила, что часть игроков была не допущена на «Хартвалл-Арену», но так и не объяснила, как будет выкручиваться из ситуации с голкиперами. Не добавил ясности происходящему и официальный комментарий лиги:

— По прибытии в Хельсинки 28.09.2021 вся делегация хоккейного клуба «Ак Барс» в соответствии с требованиями финских властей сдала ПЦР-тест на COVID-19. Один из тестов дал положительный результат. По этой причине решением главного санитарного врача г. Хельсинки до матча «Йокерит» — «Ак Барс» допущены только вакцинированные игроки казанского клуба либо имеющие устойчивый иммунитет. У недопущенных игроков либо не сделана вакцинация, либо нет достаточного уровня антител.

Все рекомендации, касающиеся правил въезда и пребывания в Хельсинки, были отправлены клубам как лигой, так и «Йокеритом». Лига на связи с клубами для решения всех вопросов по матчу, — говорится в официальном ответе лиги.

Время шло. Казанские болельщики нервничали. Мы же не понимали, состоится ли матч и прогремит ли в спокойный осенний вечер скандал на всю лигу?

Немного разрядить обстановку удалось главному хоккейному инсайдеру страны и нашему коллеге Артуру Хайруллину, который сообщил, что игроки «Ак Барса» выехали из отеля и матч состоится. А чуть позже «Ак Барс» в своих соцсетях объявил состав на встречу с «Йокеритом», положив конец слухам о срыве игры, и как минимум заставил всех нас удивиться. Все дело в том, что вторым вратарем казанцам пришлось одеть... 18-летнего нападающего Дмитрия Кателевского. Как вам такое? Просто посмотрите на лицо парня, который, возможно, впервые в жизни надел блин и ловушку.

Могли ли казанцы найти себе экстренного голкипера в Финляндии? Чисто теоретически — да. Подписать контракт и расторгнуть его через пару дней — не проблема, легально провернуть такую сделку довольно легко. Примечательно, что в прошлом сезоне судорожно подписывать низкосортных игроков из минорных финских лиг на несколько суток пришлось как раз «Йокериту», когда по команде ударил коронавирус.

Представляете, что было бы, получи Игорь Бобков травму по ходу матча? Мы помним, как год назад звездой «Каролины» стал 42-летний заливщик из Онтарио Дэвид Эйрс, который после травмы двух вратарей «Ураганов» экстренно вышел на лед в матче с «Торонто» и помог команде Рода Бриндамора прибить «Листья». Да и истории Скотта Фостера с Джорджем Алвесом свежи в памяти. Но вот полевой в воротах — это что-то из Матча звезд и любительских лиг. Сюрреализм какой-то. И благо, что до него в столице Финляндии не дошло. Одно дело, когда случайные люди встают в «рамку» из-за повреждений двух реальных голкиперов, и совершенно другое, когда к таким комичным ситуациям их подталкивают абсурдные решения чиновников.

Вряд ли в офисе КХЛ довольны тем, что «Ак Барсу» пришлось на один вечер перепрофилировать Кателевского, — финские власти подкладывают свинью лиге уже второй год подряд. Таким же образом в прошлом сезоне от городских властей Хельсинки пострадали заклятые друзья казанцев из Уфы. Совпадение или нет, но тогда из-за фортеля местных чиновников «Салават Юлаев» также недосчитался шести человек. Сакральное число, не иначе.

Казалось, что, несмотря на поражение в овертайме, Дмитрий Квартальнов должен прийти на пресс-конференцию удовлетворенным — даже в три тройки его парни перебросали хозяев, полностью укатали «Йокерит» в третьем периоде и загнали финнов в овертайм. Вот только в Zoom к журналистам главный тренер «Ак Барса» вышел дико раздраженным. И всему виной точно не игра его команды.

— Утром мы не раскатывались. Ждали решения. Вероятность пропустить матч была. Конечно, было сложно. Но, знаете, я на эту тему вообще разговаривать не хочу. Меня тошнит от этого. Все парни, которые пропустили сегодняшний матч, сдали три теста в России. Уил тоже сдал три теста. Зная прошлогоднюю ситуацию, мы могли привезти сюда сомнительных? Не хочу больше говорить об этом.

Впрочем, к «Йокериту» претензий быть не должно. Команда Лаури Марьямяки живет по финским законам, и кидать в нее камни за покорность местному правительству точно не стоит.