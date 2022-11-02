Радостное известие для всех любителей российского хоккея. «Лада» вернется в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Обмен

«Торпедо» отдает в «Нефтехимик» нападающего Илью Федотова, взамен получив контракт с игроком на сезон-2023/24. То есть если бы не было нового договора, то хоккеист по-прежнему сидел бы в «Чайке» без шансов сыграть на более высоком уровне? На шантаж похоже. Так это он и есть! Умелому и перспективному нападающему даже не давали возможности сыграть в ВХЛ за «Дизель», держали в МХЛ и ждали, когда он дрогнет.

В системе нижегородского клуба два Федотова. Максим — защитник. Он проводит лучший сезон в карьере, попал на ближайший Матч звезд и хотя очень молод, показывает на редкость взрослую игру. Илья знаменит тем, что декларировал амбиции. В мае он заявил, что ближайший сезон будет для него последним в России, а дальше он уедет в Северную Америку и будет выступать в «Аризоне». «Койоты» выбрали хоккеиста во втором раунде под 43-м номером, а таким игрокам дают возможность показать себя.

Но, видимо, это разозлило руководство «Торпедо». И, как у нас часто бывает, были созданы все условия, чтобы хоккеист забыл о мечте. Если в сезоне-2021/22 форвард провел 35 матчей в КХЛ, то в последний год контракта выходил на лед в майке «Торпедо» только два раза. Его отправили в молодежку, где он откровенно скучал. Да, набрал девять очков в 11 матчах, но выступал без мотивации, и понять хоккеиста было можно. Шантаж со стороны «Торпедо» увенчался успехом, и Федотов едет в «Нефтехимик», где хотя пусть формально и не махнули на сезон, но уже осознали, что вряд ли выкарабкаются из подвала, учитывая, какие у них конкуренты. Илья в прошлом сезоне забросил две шайбы, если сейчас он сосредоточится на своей игре и не будет переживать о том, что ему не позволили уехать, то должен показать себя. Правда, слишком давно нападающий не играл в КХЛ.

Поражение

«Ак Барс» опять проиграл, на этот раз ЦСКА, и вылетел из зоны плей-офф. В Казани утверждали, что очень серьезно готовятся к матчу, а во время утренней раскатки демонстрировали настрой. Хоккеисты раздавали серьезные интервью, в которых сообщали, что пора уже начинать серию побед. А то им, видите ли, надоело. О том, что армейская команда едет в Казань с серией из десяти побед, предпочитали не думать.

Андрей Светлаков и Никита Евсеев. Фото photo.khl.ru

Все закончилось плачевно. Причем опять мы увидели, что у казанцев нет никаких козырей в битве с серьезными соперниками. Если у вас появилось ощущение, что «Ак Барс» играл с армейцами практически на равных, но в итоге чуть не повезло, то вы не видели ни одного матча команды Сергея Федорова в этом сезоне. Да, ЦСКА практически во всех встречах так и побеждает. Немного дразнит соперников. Мол, посмотрите, нам тяжело, мы даже прижимаемся к воротам и даем вам разыгрывать шайбу в нашей зоне. Только вот ни одного серьезного броска не позволим нанести. К пропущенным шайбам игроки московского клуба относятся иронично. Но в нужный момент добавляют и не оставляют шансов.

Так было и с «Ак Барсом». 2:2 к 56-й минуте, но было понятно, что если хозяева зацепят хотя бы балл, то это будет чудом. И снова Олег Знарок видит то, что ему выгодно, не замечая очевидных недостатков. Начал жаловаться на то, что его команда могла бы больше поиграть в большинстве. Судьи виноваты? Но никто не может вспомнить каких-то действительно спорных моментов. Это нервы. Не смутило его и то, что в третьем периоде команда впервые подошла к чужим воротам на 12-й минуте. Опять «не заметил», что лидеры ничего не показали. Но в Казани все еще на что-то надеются. Следующий матч — против «Салавата Юлаева».

Александр Чеботарев. ХК «Лада»

Заявка

«Лада» официально подала заявку для участия в турнире КХЛ. Там надо не просто бумажки принести, но и гарантировать, что до начала следующего турнира будут устранены все технические проблемы. А владельцы обязаны подтвердить стабильное финансирование на ближайшие три сезона.

Удивил генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев. Он отказался назвать предполагаемый бюджет клуба. Чего скрывать-то? Боитесь? При этом он заметил, что команда будет точно соблюдать «пол» зарплат. Не «потолок», а именно влезет в нижнюю планку. То есть пока по ощущениям мы получаем клуб, который ничем не лучше «Северстали» или «Витязя». У тех тоже минимальные деньги и ежедневная работа, как с их помощью собрать нормальный состав? Но чтобы получился результат в таких условиях, нужно, чтобы все службы клуба работали идеально и без потерь.

Надо серьезно подумать над кандидатурой главного тренера. На этой должности не должен находиться человек, который будет разводить руками и говорить каждый день: «Ну вы же понимаете, какой у нас бюджет». Да, Андрей Разин пользуется таким аргументом, но для начала он чего-то добился, а сейчас скорее иронизирует, чем действительно жалуется. Нужны знающие люди и в управлении. Нынешнее руководство смущает. Они же знали, что в ближайшей перспективе будет КХЛ, но раздавали проспектов, ничего не получая взамен. Да и вообще клубу из Тольятти неплохо бы уже сейчас готовиться к турниру. Не Кубок Петрова должен быть самоцелью, а формирование команды на следующий сезон.