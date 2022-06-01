Радулов будет получать в «Ак Барсе» 100 миллионов рублей. Стоит ли он этих денег?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Уже и агент Александра Радулова объявил о двухлетнем контракте с «Ак Барсом», видимо, клуб подтвердит информацию в ближайшее время. Известны финансовые параметры договора, и они очень приличные. Радулов получил то, что хотел. Его сторона претендовала на 100 миллионов, в итоге такую сумму он получит с учетом бонусов, в выполнении которых никто не сомневается.

Отношение к возвращению Александра из-за океана неоднозначное. Взять хотя бы прошлый сезон. Худшая статистика в карьере, какие-то безумные безголевые серии, попадание в запас на важнейшие матчи плей-офф. Кто-то считает, что это ничего не значит. Мол, даже с такой статистикой и игрой он будет лучшим в нашей лиге и важнейшим игроком команды. Таким, каким был во второй и третий сезон в «Далласе», как в первый сезон в «Монреале». Аргументы оптимистов понятные. Все-таки уровень конкуренции в КХЛ гораздо ниже, чем в Северной Америке. И тут надо прикладывать не так много сил, чтобы показывать лучший хоккей. Плюс Радулов едет в Казань, а не, допустим, в «Куньлунь». Рядом такие же крутые игроки, а они могут помочь в нужную минуту. Так что снова можно рассчитывать на 40+ очков в сезоне, да и всем понятно, что казанцы будут в финале Кубка Гагарина.

У пессимистов свои доводы. Радулов стал играть плохо в НХЛ не на ровном месте. На игрока очень сильно повлияла операция после травмы. Он не из-за лени провалил сезон, а потому что ему тяжело находиться на площадке. И это в лиге, где никто не требует скорейшего восстановления от хоккеистов, считая, что только игроки, готовые на сто процентов, принесут больше пользы.

Наверное, от Александра уже не стоит ждать прежней прыти, что была в Уфе или в ЦСКА. Все-таки возраст и травмы сказываются. Но и оглушительного провала быть не должно, ведь Радулов возвращается в привычную среду, а в клубе никто не помешает ему стать лидером, да и тренер заинтересован в том, чтобы у Александра было хорошее настроение. Так что не зря казанцы столько денег потратили.

Трансферы

Еще четырех хоккеистов подписывает минское «Динамо», но язык не поворачивается сказать, что команда стала значительно сильней. Самый известный из тех, кто поставил подпись под контрактом, — Павел Варфоломеев. Помните, он ездил на Матч звезд от «Югры» когда-то давно, за него бились топ-клубы, но когда нападающий попал в «Металлург», то резко сдулся. В Магнитогорск переезжал хоккеист, который два сезона подряд забрасывал по 13 шайб и был лидером своей команды. Но в Челябинской области оказался форвард-середняк, не справившийся с ответственностью.

Затем были бесславные времена в «Витязе» и «Торпедо», переезд в Минск. После сезона-2017/18 Павел ни разу не преодолевал отметку в шесть заброшенных шайб, но белорусский клуб все устраивает. Видимо, свои небольшие деньги нападающий отрабатывает. Иногда в Варфоломееве просыпается что-то, он показывает прекрасный уровень хоккея, но случается это так редко, что никто от Павла уже ничего и не ждет. Разве действительно полезного форварда посадили бы вратарем на один из матчей, когда у клуба были проблемы с составом?

Еще у трех ребят, подписавших новые контракты с клубом, 33 матча на всех в прошлом сезоне. Причем 27 матчей — за спиной Дмитрия Дерябина, а Игорь Мартынов и Сергей Кузнецов появлялись на льду эпизодически. Да и Дерябин явно не игрок топ-6, так как в прошлом сезоне попадал в заявку седьмым защитником, а его среднее игровое время не превышает 10 минут. Зато Дмитрий в прошлом сезоне впервые отличился в КХЛ, поразив ворота «Торпедо» в октябре. Пока белорусский клуб без серьезных трансферов. Но вроде бы в ближайшее время появятся и первые легионеры.

Интрига

Самый ценный актив «Барыса» Никита Михайлис, похоже, останется в клубе еще на один сезон. Накануне форвард принял квалификацию от клуба и заключил годовой контракт. Но поставлена ли точка в вопросе о будущем нападающего? Он проведет еще один сезон в Казахстане? Скорее всего, да. За Михайлиса были готовы побороться несколько серьезных команд в КХЛ. Говорили, что он уже одной ногой в СКА, однако в какой-то момент в Санкт-Петербурге задумались: а стоит ли покупать хоккеиста за 140 миллионов рублей (по некоторым данным, пришлось бы заплатить именно такую сумму)?

Никита, безусловно, хорош. Четыре сезона подряд у него по 17-20 шайб за чемпионат и плей-офф, столько же он преодолевает отметку в 30 набранных очков. Но это «Барыс». Клуб, где у хоккеиста отличные отношения с руководством, где спортсмена ценят. Переезд в другую российскую команду лишал бы форварда зоны комфорта, а кто знает, как себя поведет Никита в такой ситуации. Кроме того, если приглашать Михайлиса в серьезную команду, то надо гарантировать место в топ-6. Но некоторые тренеры сомневаются, что в их распоряжении менее классные игроки для первых двух звеньев.

Кого-то смущает и то, что на чемпионате мира Никиту почти не было видно. Михайлис мог бы усилить «Авангард» в нынешней ситуации, но в клубе сейчас занимаются иностранцами и вряд ли захотят платить компенсацию. Возможен вариант с обменом. Но, откровенно говоря, «Барысу» трейд не выгоден. Вряд ли они получат игроков, которые будут лучше Никиты. Сохраняется шанс и на то, что нападающий попробует себя в НХЛ. В клубе точно помогут с расторжением, если поступит хорошее предложение. Но есть ли интерес к хоккеисту за океаном? 26 лет, неубедительная игра на чемпионате мира. Потратить 925 тысяч (максимальный контракт первогодка в таком возрасте) можно, но непонятно, нужно ли. Видимо, Никита еще год подождет, а затем выйдет на рынок. И бесплатно он понадобится многим.