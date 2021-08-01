Российский вратарь, игравший в НХЛ и молодежной сборной, уехал в чемпионат Украины. Пути назад уже не будет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

Динамовцы под руководством Алексея Кудашова провели матч против «Торпедо», но настоящей игрой ее назвать нельзя. Команды выбрали какую-то странную схему, сыграв четыре периода с буллитами после каждого отрезка. Важен тут был не счет, даже не какие-то игровые моменты (хотя уже пора показать команду вживую), а сочетания звеньев, которое предлагает главный тренер. Если просто перебирать имена, то бросается в глаза дефицит крайних форвардов, который усугубился после ухода Даниила Тарасова. Если еще первую тройку Галиев — Шипачев — Петунин можно назвать ведущей, то ударного второго звена просто не существует. На бумаге. Не забывайте, что у Кудашова свой собственный стиль, и если хоккеисты будут строго выполнять задания, то кадровые проблемы нивелируются.

Но все равно нужны люди, которые могут забивать. Вы верите, что звено Федоров — Линдберг — Игумнов или тройка Тринеев — О'Делл — Рашевский смогут стабильно и регулярно набирать много очков? Да, их обучат действовать правильно, надежно, но ведь победу приносят заброшенные шайбы. Бело-голубым надо срочно искать на рынке хоккеиста, а лучше двух. Но не исключено, что мы просто недооцениваем Богдана Тринеева, у которого почти нет опыта игры с мужиками, а также Дмитрия Рашевского, неплохо смотревшегося в Высшей лиге. Странно, что в эти шесть звеньев не попал Илья Назаревич, да и Иван Дидковский с Даниилом Гутиком сейчас должны не за молодежку играть.

В обороне все более стабильно. Миронов в первой паре с Войновым, рискованным видится дуэт Чайковски — Зайцев, ведь оба у своих ворот не слишком надежны, но, вероятно, они долго друг с другом не проиграют. Есть еще Андрей Педан, Андрей Сергеев, что-нибудь придумать получится. На будущей неделе бело-голубые примут на своей базе обе дальневосточные команды. К этому времени определятся, куда девать хоккеистов из фарм-клуба. Будет больше ясности по составу.

Выбор

Евгений Ставровский в «Сочи» колдует совсем с другим подбором игроков. Накануне на Черном море состоялась двусторонняя игра, опять же подробности и счет в конце июля не слишком интересны, гораздо любопытней, как главный тренер видит звенья. В оптимальных сочетаниях посмотреть не получилось. Никита Точицкий пропускал игру, видимо, по медицинским причинам, и в первом звене вышел сумбур. На краю Никита Феоктистов, Дениса Вихарева перевели в центр, лишь Мартиш Бакош был на привычном месте. Еще пару дней назад вместо первого в центре действовал именно Точицкий. А вот звено Пилипенко — Ильин — Руденков сформировалось чуть ли с не с первых ледовых занятий. Тут все понятно. Нижегородская связка (хотя они давно не играли вместе) и бомбардир из ВХЛ. Помочь раскрыться Кириллу — главная задача партнеров. Он умеет реализовывать момент, надо ему давать возможности.

Пару дней назад Кирилл Петьков был в четвертом звене, но Ставровский дает шанс нападающему и переводит его к Василию Глотову и Павлу Шэну. Тройка очень интересная, по идее, должна быть заводной и результативной, но непонятно, в какой форме бывший проспект «Бостона». Прошлый сезон в АХЛ Павел выглядел, мягко говоря, ужасно. Сумеет ли он прийти в себя? Богдан Якимов — внизу, в ротации. Этот нападающий, который точно умеет играть, в прошлом сезоне заболел так серьезно, что не мог ходить. Сейчас проблем со здоровьем нет, но какие-то навыки потеряны.

С обороной у «Сочи» тоже проблемы. Пара Рундблад — Мищенко и Якс — Александров. С остальными большие вопросы, ответы на которые даст домашний турнир. Пока ясно, что менеджерам надо срочно искать игроков. И везти еще двух легионеров, на любые позиции, кроме вратарской.

Контракт

Голкипер Андрей Макаров продолжает карьерное падение. Может быть, он относится к этому иначе, но трудно не заметить, что к 28 годам все идет куда-то не туда. Сейчас хоккеист, который играл в НХЛ, вызывался в молодежную сборную и считался весьма качественным проспектом, подписал контракт с «Донбассом». Из Украины на высокий уровень не вернуться, хотя впереди у клуба матчи в лиге чемпионов. Макаров упустил свой шанс в 2016 году, когда вернулся в Россию после двух сезонов в системе «Баффало». Правда, вместо «Ак Барса» или «Спартака» (там был странный обмен правами) голкипер оказался в «Куньлуне». Но вместо того, чтобы доказать, как в нем ошиблись, вчистую стал проигрывать конкуренцию Томи Кархунену. Тренер вратарей китайского клуба все время критиковал вес Макарова (такие же проблемы были в Северной Америке), а Андрею это не нравилось.

Следующие два года тоже нельзя назвать удачными, а сезон-2019/20 Макаров вообще начал в «Буране», не имея никаких предложений в КХЛ. Агенты совершили чудо и нашли Макарову вариант с Ригой, но в «Динамо» Андрей не подтащил. 11 поражений, глупые голы, Петерис Скудра, принявший команду после сезона, даже не рассматривал Макарова, как кандидата, предпочтя других вратарей, которые, впрочем, не сыграли нормально. Андрей уехал в Словакию, провел там 11 матчей за «Слован» с неплохой статистикой, но этим летом снова остался у разбитого корыта. Очень жаль, ведь из России в НХЛ уехало много хоккеистов, вакансии есть, однако, на Макарове уже поставили крест. И где-то я понимаю менеджеров.