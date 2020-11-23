«В России либо превозносят до небес, либо уничтожают». Интервью Воробьева о «Магнитке» и слухах об отставке

Главный тренер «Металлурга» рассказал «СЭ» о тяжелой ситуации уральского клуба.

«Металлург» — самый обсуждаемый топ-клуб КХЛ последней недели. Уральцы потерпели семь поражений в последних девяти матчах и свалились на шестое место в Восточной конференции, а в самолете команды после возвращения из Хабаровска произошел конфликт, подробности которого неизвестны. По одной из версий, случилась драка между форвардом Николаем Прохоркиным и тренером Александром Гольцем (Прохоркин в интервью «СЭ» опроверг эту информацию), по другой — стычка произошла между нападающим Сергеем Плотниковым и кем-то из членов персонала. Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев отказался комментировать конфликт, но подробно рассказал обо всем остальном — проблемах «Металлурга» в нападении, влиянии коронавируса на команду и слухах о своей отставке.

Отставка, вирус

— Видел вас во время игры с «Северсталью», смотрел пресс-конференцию. Даже глупо спрашивать про моральное состояние.

— И словами не передать.

— Но зато одну забили «Северстали».

— Мы за последние пять матчей нанесли 190 бросков и забросили всего шесть шайб. Вряд ли меня должно радовать, что наши хоккеисты всего один раз отличились в воскресной встрече. Одна заброшенная шайба на 31 бросок. Этого явно недостаточно.

— Тем более от игроков такого уровня. Но что происходит? Николай Прохоркин считает, что некоторые броски — неподготовленные.

— Основная причина в голове. Я бы не сказал, что они совсем уж неподготовленные. Скажем так, они несвоевременные. В понедельник мы провели собрание, разбирали наши действия и обратили внимание на то, что часто решения совсем нелогичные. Когда надо отдать — бросают. Или угрожают воротам в момент, когда можно и нужно сделать передачу.

— Нервничают?

— Одна из причин. Идет неудачная серия, давление на хоккеистов возрастает. Они очень хотят исправить положение, торопятся, отсюда и неверные решения.

— Тут где-то написали, что глава комбината Виктор Рашников недоволен вашей работой.

— Что тут сказать? Я главный тренер «Металлурга».

— Спрошу прямо: вы не планируете уйти в отставку?

— На данный момент у нас на два очка меньше, чем у СКА, и на три, чем у «Автомобилиста», «Авангарда» и «Салавата»... Это самый легкий путь — взять и уйти. Гораздо трудней наладить игру, выйти на хороший уровень. И я знаю, что это нам по силам. Вы же видели, что в этом сезоне у нас были очень приличные игры, в которых мы побеждали соперников, имея преимущество. Но потом наступила яма.

— И о причинах мы знаем — вирус.

— Мы последние, кто столкнулся с пандемией. Кажется, только наша команда да «Йокерит» оставались в строю. Но, потеряв несколько игроков, сейчас очень непросто вернуть прежнюю форму. Все возвращаются со сложностями. У кого-то на первых тренировках пульс взлетает после одного рывка, кто-то не может выдержать весь матч. Во встрече с «Северсталью» пришлось выпускать на площадку Михаила Пашнина, хотя у него до этого было всего две тренировки. Я прекрасно понимаю, что это все выглядит как оправдание, но надо понимать ситуацию. Мы Пашнина-то выпустили не от хорошей жизни — в список травмированных попали Дронов и Мартынов.

— Все проблемы команды были видны в игре против «Северстали».

— Мы разве плохо играли?

— Нет. Бросалось в глаза, что, пока разгоняется одно звено, проседает другое. Затем наоборот.

— Это все от физической готовности, тут других вариантов нет. Но мы неплохо действуем. А все плюсы не видны из-за отсутствия голов. Нам надо забивать чаще. С «Барысом» мы все штанги обстучали, да и с другими соперниками голевых моментов создали очень много, если команда показывает плохой хоккей, то такого не бывает.

— Но плохие матчи были.

— Когда?

— С «Сибирью» дома — 0:3.

— Это было слишком давно.

Илья Воробьев (в центре). Фото ХК «Металлург»

Конфликт, Юров

— Расскажите о конфликте в самолете.

— Без комментариев.

— Зачем отрицать, что он был?

— Если он и был, то я не был свидетелем. Очень сильно устал и весь перелет проспал. Но смешно же говорить, что Александр Гольц дрался с Николаем Прохоркиным.

— По одной из версий. По другой, конфликт был между Сергеем Плотниковым и персоналом.

— Ничего не могу сказать.

— Вы довольны Плотниковым? Он играет очень много, причем игровое время не снижается. Но последний раз Сергей забивал 14 матчей назад.

— Но он все равно приносит много пользы. Голы — это одна часть хоккея. Почему-то никто не замечает, что он много выходит в большинстве, уделяет большое внимание игре в обороне. Я бы не стал говорить, что Плотников не оправдывает надежд.

— Он забил меньше, чем Ламмико, а с Юхо вы решили попрощаться.

— Такая ситуация сложилась в команде, что из-за травм наших защитников нам нужно было укреплять эту линию. Договорились с Филипом Хольмом.

— Тоже не самый очевидный выбор.

— С ним в «Торпедо» работал Фредерик Стиллман, характеризует его с лучшей стороны. Он очень много времени проводил на льду и справлялся с нагрузкой. Считаем, что он нам поможет. Почему-то пока нет ни одного вопроса про Данилу Юрова, которого вы все время выделяете.

— Не я выделяю, а жизнь. Парню 16 лет, а он в полном порядке, уже набирает очки в КХЛ, да и вы при нем чаще выигрываете. Скорей возвращайте в состав.

— Да с радостью бы. Данила должен был ехать в расположение юниорской сборной. У нас была пауза в чемпионате, чтобы Юров не терял практику, мы отправили его в «Стальные лисы». И Данила в матче против «Реактора» получил сотрясение. Сейчас он уже начал кататься, ждем, когда вернется в строй. Я согласен, что у него хорошие перспективы.

— Чего же вы его редко выпускаете? То одна минута, то три.

— Он тут провел четыре матча подряд, и у него температура поднялась. Это не вирус, он им переболел летом. Просто нагрузка серьезная, не выдержал. Но мы в него верим.

— Когда в сильной команде один из лучших игроков тот, кому нет и 17 лет, это настораживает.

— А меня радует. В истории были случаи, когда хоккеисты в таком возрасте получали игровую практику. Вспомните Буре, Ковалева.

— Еще одно открытие «Металлурга» — Илья Николаев. А вы понимаете, почему его не позвали на сбор молодежной сборной, хотя у парня постоянная практика в КХЛ?

— Прекрасно понимаю. Николаев взялся из ниоткуда. Он в прошлом году только дебютный сезон в МХЛ проводил. Про него вообще никто не знает, уверен, что даже в расширенном списке Илья не фигурировал. А у нас такая ситуация, что приходится доверять молодежи. Николаев смотрится очень достойно, но он просто никому не известен.

Мозякин, иностранцы

— От детей перейдем к старикам. Как вам Сергей Мозякин?

— Мы ждем от него гораздо большого. Но сделаем скидку на то, что у Сергея тоже получается очень непростой сезон. Надеюсь, что он выйдет на свой уровень.

— Николай Кулемин не провел еще ни одной встречи, хотя говорили, что он уже чуть ли не попал в заявку.

— У форварда были проблемы после операции. То место, которое подверглось хирургическому вмешательству, постоянно опухало. Пришлось снова ложиться под нож. Теперь, надеемся, уже все в порядке. Но нужно время, чтобы Николай вернулся в строй.

— Артема Загидулина мы в воротах больше не увидим?

— Я бы не стал так категорично говорить. Из-за того что у нас шесть легионеров, в каком-то из матчей Артем точно будет вторым. А там посмотрим.

— Не кажется ли вам, что некоторые легионеры не всегда стараются на льду? Что-то своим мы еще можем простить, но иностранцы не имеют права на плохие матчи.

— И мы ждем от них другого хоккея. Но обвинять кого-то в том, что он не старается, я не могу. Хотя тот же Тэйлор Бек должен более настойчиво идти на ворота, забивать, как говорится, зубами. Этого пока нет.

— Даже если вы не читаете комментарии болельщиков, то я вам скажу — все не очень хорошо.

— Я к этому спокойно отношусь. У нас в России так принято: либо превозносят до небес, либо уничтожают. Ничего среднего нет. Прекрасно понимаю эмоции поклонников клуба, поверьте, никто в «Металлурге» не доволен нынешним положением дел. И мы все стараемся исправить ситуацию.

— Когда?

— К следующим играм. Будем выгрызать очки, голы.

— Я думал, что конфликт в самолете пойдет на пользу. Знаете, выплеснули эмоции, а потом все вместе начали работать.

— Но я про этот конфликт ничего не знаю.