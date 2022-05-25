Клуб НХЛ позвал русского форварда в качестве звезды, а затем задушил в фарм-клубе

Обзор дня Алексея Шевченко.

Назначение

«Амур» назначил на пост главного тренера Вадима Епанчинцева. Ходили слухи, что в последнее время выбор был между Вячеславом Буцаевым и главным тренером «Югры», но поскольку первому дали контракт в «Витязе», то интрига исчезла. Так что же ждет хабаровчан? Вне зависимости от того, кого бы назначили, ближайший сезон дальневосточников будет непростым.

Прямо сейчас на контракте 16 хоккеистов, причем у некоторых из них просмотровые или двусторонние соглашения. Из иностранцев в списках есть Михал Йордан, но нет понимания, придет ли он выступать в КХЛ. Нет, ни топ-6, ни первого звена, которое бы повело команду к победам. Упущены Александр Горшков и Владимир Бутузов. Главное достижение «Амура» — продление контракта с вратарем Евгением Аликиным. Но то, что богатые клубы, бросающиеся деньгами словно дворники снегом зимой, не стали биться за вратаря, заставляет задуматься. Так что Вадим Епанчинцев — герой, что согласился поехать в клуб, который бы сейчас его «Югра» в серии до четырех побед наверняка бы победила.

Новый главный тренер работал в КХЛ, и тот период был довольно странным. В «Спартаке» почему-то не оценили, что при Вадиме красно-белые впервые за семь лет вышли в плей-офф. За тренера особо не держались, при этом не предъявляя каких-то серьезных претензий. Тогда же Алексей Жамнов начал спускаться из ложи на скамейку, чтобы помочь команде, считалось, что Вадим не контролирует лавку, хотя это было довольно странно слышать. Епанчинцева подводила чрезмерная мягкость в отношении с руководством и теми людьми, которые считали себя руководителями. Из-за этого было тяжело установить власть в раздевалке. В итоге второй год в «Спартаке» для Епанчинцева стал кошмарным, он, кажется, из новостей узнавал о новичках, никто у тренера не спрашивал, помогут ли те или иные хоккеисты. Но в тот сезон «Спартаком» окончательно завладела одна агентская контора, а ей Епанчинцев был не нужен.

В ВХЛ новый тренер «Амура» выиграл Кубок Петрова, в нынешнем чемпионате остановился в полуфинале, но команда провела мощный сезон. Изменился ли тренер за три года после первой отставки в КХЛ? В «Амуре» надеются, что ответ положительный.

Вадим Епанчинцев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Новичок

СКА выкупил у «Нефтехимика» нападающего Марата Хайруллина. Сумма компенсации такая, что даже страшно за хоккеиста. Когда за тебя платят 90 миллионов, то надо соответствовать, а сделать это будет очень тяжело. И пусть это не зарплата (она наверняка будет гораздо меньше) — нет-нет. Но после неудачной игры припомнят, сколько пришлось отдать за игрока. А это очень тяжело.

Прекрасно понимаю, зачем питерцы берут форварда. Тренерский штаб считает, что Марат — замена Антона Бурдасова с точки зрения умения бросить по воротам, но при этом Хайруллин моложе и гораздо лучше играет в обороне. Становится понятно, какие игроки по сердцу Роману Ротенбергу. Это не те, кто набирает много очков, а умеющие трудиться на льду. Захар Бардаков, Данила Моисеев, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой — чувствуете, что у этих ребят много общего? Хайруллин из этого же списка.

Конечно, есть сомнения, что он потянет роль игрока первого звена в серьезном клубе. Хотя бы потому, что играть за «Нефтехимик» — это не все равно что выступать за СКА. Нужен совершенно другой настрой, в СКА поражение от «Витязя» или «Торпедо» — повод для «расстрелов». Но и провала не жду. Уверен, что Марата не будут заставлять делать в СКА то, что ему не свойственно, озадачивать поручениями, которые он никогда не выполнял. Здорово, если он сумеет повторить результат по голам в последних двух чемпионатах. Но все-таки в Санкт-Петербурге должны теперь озаботиться появлением серьезного бомбардира. На рынке не так много предложений, уверен, что на самые важные лоты клуб претендует. Но выиграет ли борьбу — большой вопрос.

СКА выкупил у «Нефтехимика» нападающего Марата Хайруллина. ХК «Нефтехимик»

Будущее

Представитель нападающего Владимира Ткачева (это тот, кто выступал за СКА и уехал в Северную Америку) заявил, что хоккеист не будет подписывать новый контракт с «Лос-Анджелесом». Дескать, есть обида, нападающий делал в сезоне все, что от него требовалось, но в клубе Владимира не видели в составе и продержали в АХЛ. Не будем разбирать слова агента, тем более вряд ли он будет публично объективно оценивать своего клиента.

Но ситуация действительно удивительная. Хоккеиста берут на максимальный контракт для первого сезона, дают всего четыре матча в НХЛ, а затем ссылают в «Онтарио» и с октября ни разу не привлекают в первую команду. Явная неразбериха между менеджерами и тренером. В Северной Америке связки работают чуть иначе, чем у нас. В отдельных случаях главного заставляют использовать хоккеиста по полной, но насчет Владимира, видимо, не настаивали. Но нельзя сказать, что Ткачев и в «Онтарио» разрывал. Да, были неплохие игры, но даже по передачам он был шестым в команде — всего 22 балла, а семь заброшенных шайб — показатель даже не первой десятки. Так-то тренера «королей» можно понять. Зачем ему хоккеист, который ничем не выделяется в фарм-клубе? Но есть и непонимание: а для чего вы тогда его приглашали, да и в тренировочном лагере Ткачев показывал себя относительно неплохо.

Что же дальше? В КХЛ возвращаться непросто. СКА владеет правами на хоккеиста, и непонятно, какие у них планы на форварда. Расстался Владимир с клубом не очень хорошо. Искать какой-то вариант в НХЛ? Но после такого сезона вряд ли будет большой выбор. Не покидает мысль, что Владимир зря так сильно хотел за океан, считая, что у него там есть будущее. Надо было делать ставку на родную лигу.