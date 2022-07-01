В Латвии всеми силами мешают своему хоккеисту играть в России и клеймят предателем. Это совсем перебор

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Обмен

Илья Михеев покинет «Торонто». Нападающий, который провел там три сезона, либо будет обменян в ближайшие две недели до открытия трансферного окна, либо выйдет на рынок свободных агентов. Есть один вариант остаться, но вряд ли агенты воспользуются этим шансом. Для того чтобы заключить новый контракт, требуется пойти на серьезные уступки по зарплате. Но с чего бы это? Михеев за два последних сезона заработал 3,2 миллиона долларов. Он явно хочет больше, чем 1,6 миллиона за сезон.

Различные источники в Северной Америке говорят о том, что представитель Ильи рассчитывает на сумму в 5-6 миллионов. Чересчур? Возможно, но это с какой стороны посмотреть. Играя в третьем звене, Михеев стал шестым в списке снайперов клуба, забросив 21 шайбу. Он двенадцатый в команде по набранным очкам и шестой по показателю полезности. Правда, агенты хотят зарплату чуть ли не на уровне Вильяма Нюландера. Может быть, для «Торонто» это слишком. И главное — нет денег. Зачем же канадцам менять игрока, который 13 июля выходит на рынок? Команда может получить какого-нибудь проспекта, дополнительный пик на драфте, да все что угодно. А команда, которой интересен Илья, не допустит появления его на рынке и предложит удобный контракт.

Вариантов для будущего Михеева много. Но все же не слишком ли перебор 5-6 миллионов? Кажется, что и много для нападающего оборонительного плана, но, глядя на иные контракты в НХЛ, требования не кажутся странными. Вряд ли ее дадут, вероятно, Илья остановится на зарплате в 3-4 миллиона, но это уже вопрос работы агента. Главное, что Михеев больше не сыграет в «Торонто».

Илья Михеев. Фото Global Look Press

Прощание

Нападающий Александр Семин провел последний матч в своей карьере. Закончил-то он еще в позапрошлом сезоне, в чемпионате-2021/22 участия не принимал, хотя был очень заинтересован в продолжении карьеры. Но никто не дал Семину возможность проявить себя. Даже «Витязь», где Александр Семин играл до последнего. Причины, по которым менеджеры подмосковного клуба отказывались от ветерана, вполне понятны.

В раздевалке он не помощник, так как с ним никто не мог найти общий язык и он был немного в стороне от коллектива. Хорошо хоть революции не устраивал, но и сплотить команду не мог. Семин мог бы стать лицом клуба, ради которого на игры бы приходили болельщики и приезжали журналисты, но со СМИ у него не складывалось — он демонстративно «не слышал» вопросов, обращенных к нему.

На все это закрывали бы глаза, но нападающий не очень помогал на льду своей команде. У Семина сильно сократился функционал, а проблему со скоростью он решал с помощью удалений. Да, у него 99 очков за три сезона в Подольске, но при этом больше 100 минут штрафа, а из-за некоторых удалений команда проигрывала и не попадала в плей-офф (он, кстати, и в прошлом году, выступая за любителей, умудрился схватить штраф до конца игры). У Семина интересная карьера. Чем-то напоминает Николая Жердева. Но если последний свой талант спустил на вечеринках, то Семину просто не хватило характера.

Он игрок мирового уровня, нет сомнений. Но частенько ему надоедало играть. С удивлением смотрю на его попытки стать хоккейным менеджером. Не уверен, что он чем-то пригодится, например, «Соколу», если в Красноярске найдут деньги на КХЛ. Скорее как свадебный генерал, человек, который приходит в офис, когда ему вздумается.

Александр Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Скандал

Не утихает скандал по поводу Микса Индрашиса. Напомним, что нападающий подписал контракт со «Спартаком», став первым хоккеистом из Латвии, который не обратил внимание на негласные санкции в отношении КХЛ. Совсем недавно в его стране приняли закон, согласно которому спортсмены, участвующие в российском чемпионате, не будут привлекаться в сборную. Кроме того, они будут лишены какого-то специфического налогового вычета, которым еще и не все пользуются. Индрашиса это не остановило.

Но в Латвии все равно недовольны. Дошло до угроз не выдавать трансферную карту хоккеисту, чтобы он не смог играть в Москве. Правда, пока это только слова, а в Риге собираются дополнительно изучить вопрос. Про трансферную карту действительно все забыли. В принципе, когда мы отстранены от всех международных турниров, то никакого смысла в ИИХФ нет, но формально мы еще члены организации и нарушать законы не можем. Потому что это все может сыграть и против нас, например, игроки смогут уезжать из КХЛ в любой момент, когда им вздумается. Но и у Латвии нет оснований мешать Индрашису играть в «Спартаке». Он знаком с «наказанием» и принимает его. Никаких законов форвард не нарушает, он едет играть в хоккей туда, где ему выгодно. Какие могут быть вопросы?

Более того, даже латвийские юристы считают, что нет поводов мешать хоккеисту. И если дело дойдет до суда, то именно у местной федерации возникнут сложности. Разве Микс под санкциями? Разве «Спартак» как-то ограничен в правах? Или, может быть, в пакетах ЕС и США что-то говорится о хоккее? Латвийцам надо успокоиться. Индрашис едет играть в хоккей, не более. Нет смысла клеймить его и называть предателем. В «Спартаке» пока хранят молчание и наблюдают за ситуацией. До августа, когда начнется заявка, еще есть время.