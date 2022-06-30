Латвийский хоккеист перешел в «Спартак». Его не остановили даже угрозы властей прибалтийской страны

Обзор дня Алексея Шевченко.

Легионер

Нападающий Микс Индрашис стал первым игроком из Латвии, который, вопреки всем предостережениям властей своей страны, подписал контракт с клубом КХЛ. Форвард выбрал «Спартак». В Риге, вероятно, недовольны, но в этом споре вряд ли кто-то что-то может предъявить хоккеисту. Он заботится о своем будущем, выбирает лучшие условия и не имеет отношения ни к каким посторонним вещам. Разве в Латвии ему предлагали соответствующую зарплату? Давали ли ему возможность проявить себя в чемпионате страны? Или, может быть, в стране гарантировали зарплату, которую предложили в «Спартаке»? Это исключено.

Наверное, властям пора прекратить угрожать финнам или шведам, латвийцам или швейцарцам — да кому угодно — разными карами за то, что они хотят выступать в нашей лиге. Это самостоятельные люди, не имеющие отношения к политике, которые обеспечивают себя. Никаких законов они не нарушают. Но перейдем к спортивному вопросу.

Микс может играть на позиции центрального нападающего, но последний сезон он и в «Витязе», и в «Адмирале» чаще выходил с краю. Уверен, что красно-белые попробуют его именно в центре, так как на этой позиции у Бориса Миронова серьезные дыры. Есть Андрей Локтионов и Данила Квартальнов. Это первое и четвертое звено, а остальные кандидаты под вопросом. Говорят, что в «Спартаке» даже собираются вернуть в центр Романа Любимова, а он последний раз действовал там в ЦСКА. Будут давать шанс Дмитрию Злодееву, есть Вячеслав Солодухин и Илья Шипов. Немного удивительно, что «Спартак» позвал именно латвийского игрока, а не поискал кого-то за океаном. Можно было бы еще подождать. Впрочем, Микс стал вторым иностранцем после Патрика Рыбара, ведь Тим Хеед пока не подтвердил, что приедет. Еще можно взять трех-четырех легионеров, время есть.

Защитник

«Салават Юлаев» закрыл так называемую позицию Филипа Ларсена, подписав контракт с канадцем Райаном Мерфи. Предположим, что североамериканец будет получать первое большинство, ведь у него почти нет конкурентов. Да, есть Виктор Антипин, но лучшие годы хоккеиста давно позади. Почему-то начали вспоминать, что Райан играл на молодежном чемпионате мира, был звездой АХЛ. Да зачем ворошить то, что было восемь-десять лет назад? Защитник знаком нам и без этого, провел два сезона в КХЛ и большого впечатления не произвел. В «Нефтехимике» еще было более или менее, 23 очка, хоть и при отрицательном показателе полезности. Переход в минское «Динамо» получился странным.

Райан вроде бы набрал 8 очков в 12 матчах, только-только адаптировался к новой системе, как его отозвал «Вегас». Никто не объяснит, зачем он понадобился «рыцарям». Мерфи сослали в «Хендерсон», а затем обменяли в систему «Детройта», где он и провел последний сезон. Конечно, не в первой команде, а в АХЛ, причем его ни разу не привлекали в первую команду, хотя он смотрелся в «Гранд Рэпидс» вполне достойно.

Нельзя сказать, что Мерфи — полноценная замена Ларсену, но это и хорошо. Филип чаще всего вообще махал рукой на оборонительные функции, иногда возвращался в свою зону позже всех. Это в прошлом сезоне многое изменилось, но вообще своим воротам он не помогал. Райан немного другой. Он лучше играет в обороне. Теперь уфимский клуб должен сосредоточиться на поиске сильного центра, желательно двух. Видимо, сейчас будут еще более внимательно изучать иностранный рынок. На российском — пусто.

Решение

Защитник Григорий Дронов уведомил руководство «Металлурга» о том, что он не собирается подписывать контракт с клубом. Хоккеист решил продолжить свое выступление за океаном. Григорий уходит без скандалов, хоккеисту 24 года, имеет право попробовать что-то новое. Дронов принимает рискованное решение. Считается, что Григорий притягивает к себе травмы. Сам он очень сильно нервничает, когда вспоминают об этом. Дескать, никаких серьезных проблем нет, а он не виноват, что доктора когда-то не разглядели серьезное повреждение и позволили ему усугубить травму. Но это ничего не меняет. В последнем регулярном чемпионате Дронов провел всего шесть матчей.

Да, был блестящий плей-офф, который хоккеист провел полностью и показал себя, но не потому ли, что был более свежим, чем партнеры? Полноценным получился лишь сезон-2019/20, когда хоккеист принял участие в 62 матчах, но за два года до этого у него было лишь 42 игры в КХЛ. Как раз из-за многочисленных повреждений.

Григорий сыграл на последнем для России чемпионате мира, выступал на МЧМ. Никогда не выделялся статистикой, но был важной частью команды. На льду выглядел уверенно, без срывов. Нужно, чтобы за океаном в Дронова очень сильно поверили и доверяли, не ожидая каких-то статистических рекордов. Не будем забывать, что хоккеист всегда может вернуться в КХЛ, получить прежние деньги. Он выходит из зоны комфорта, но мосты не сожжены. И пока есть ощущение, что мы увидим Григория еще до конца сезона, если он, конечно, не будет терпеть неминуемого выступления в АХЛ.